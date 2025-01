Nữ quái dùng chiêu trò 'siêu ảo' để lừa người bị hại

Ngày 2/1, TAND TP Hà Nội xử phạt bị cáo Lưu Thị Nhung (SN 1988, ở Nam Định) mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2021, Nhung thuê căn hộ ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) và quen biết chị Trần Thị N. (SN 1987). Biết chị N. đang có nhu cầu xin việc làm, bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi, Nhung giới thiệu bản thân đang công tác tại Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, chức danh là giám định viên, có thể xin cho chị N. vào làm chuyên viên chính tại đây với chi phí xin việc 125 triệu đồng.

Do tin tưởng bị cáo, chị N. đồng ý. Hai bên lập giấy xác nhận với nội dung Nhung xin việc cho chị N. và hẹn trong tháng 10 hoặc 11/2021 sẽ được đi làm. Chị N. đã chuyển trước 75 triệu đồng cho bị cáo để “chạy việc”. Số tiền còn lại, Nhung đồng ý để chị N. trả sau.

Đến tháng 9/2021, Nhung tiếp tục nói dối chị N. rằng chị cần thi tuyển công chức và phải học bổ sung các văn bằng, chứng chỉ nghiệp vụ bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện đi làm.

Bị cáo vờ giới thiệu chị N. với người tên là Nguyễn Thị Tuyết - nhân viên hành chính, nhân sự của Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội sẽ liên hệ trực tiếp.

Thực tế, Nhung dùng sim khác, đặt tên tài khoản là “Tuyet Nguyen” để liên hệ với chị N. thông báo về việc chị sẽ phải thi tuyển công chức và đi học các lớp cảm tình đảng, lớp quản lý Nhà nước, trung cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị, lớp nghiệp vụ bảo hiểm xã hội và phải nộp học phí.

Nhung cũng thông báo chị N. phải ứng trước tiền học phí, sau đó sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền đã đóng và còn được hỗ trợ thêm 3,5 triệu đồng mỗi lớp học.

Để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người bị hại, Nhung còn sử dụng nhiều thủ đoạn khiến chị N. tin tưởng đi học các lớp trên. Bị cáo tự tạo các tài khoản email như phongtochucbienche@gmail.com, phonghcnbhxh@gmail.com,... mạo nhận là địa chỉ email của các cơ quan chức năng trong việc thi tuyển công chức, đào tạo cán bộ bảo hiểm xã hội.

Nhung cũng tự soạn các văn bản, tài liệu thông báo các nội dung liên quan đến việc thi tuyển công chức và các lớp văn bằng, chứng chỉ, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội để chị N. theo học và thông báo học phí.

Bị cáo còn dùng ứng dụng chỉnh sửa video capcut trên điện thoại để chỉnh sửa, cắt video, ghi âm sẵn các cuộc hội thoại và chỉnh sửa thành giọng nam giới. Sau đó, Nhung dùng số điện thoại khác gọi điện cho chị N. giới thiệu là người bên Sở Nội vụ TP Hà Nội và bật các đoạn ghi âm để chỉnh sửa, trao đổi, thông báo nhiều nội dung với chị N.

Đến tháng 6/2022, Nhung dùng tài khoản mạo danh “Tuyet Nguyen” để gửi hình ảnh là quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2021 kèm theo danh sách có tên chị N.

Bị cáo thậm chí đặt mua đồng phục công sở, đặt làm biển tên chị N. theo mẫu của cơ quan bảo hiểm xã hội rồi thông báo chị này đến nhận đồng phục, biển tên, thẻ nhân viên. Tháng 7/2022, Nhung tiếp tục mạo danh “Tuyet Nguyen” nhắn tin, gửi email cho chị N. giới thiệu lớp học online bồi dưỡng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội.

Bị cáo tự nghĩ ra tên giáo viên là Hoàng Thị Huyền và sử dụng ứng dụng google class để tạo lớp học online, sử dụng website Vbee.vn để chuyển các văn bản giảng dạy về chuyên ngành bảo hiểm xã hội thành giọng nói và mở để chị N. tưởng là giáo viên giảng dạy. Sau đó, bị cáo lấy lý do mất tín hiệu đường truyền, chuyển sang hình thức giao tiếp để học viên tự nghiên cứu.

Với cách thức trên, từ ngày 16/9/2021 đến tháng 7/2022, chị N. đã chuyển cho bị cáo hơn 503 triệu đồng. Nhận được tiền, bị cáo rút ra sử dụng chi tiêu cá nhân. Sau một thời gian, chị H. không thấy được hoàn tiền các lớp học, nên nghi ngờ và tìm hiểu thì mới phát hiện mình bị lừa.

