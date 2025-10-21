Nữ sinh ăn mì trong giờ học đã xin lỗi

Theo thông tin từ Đại học Phenikaa, nữ sinh viên ăn mì trong giờ học, cãi tay đôi với thầy giáo đã bày tỏ lời xin lỗi tới giảng viên và các bạn.

Nữ sinh cự cãi với giảng viên. Ảnh: Cắt từ clip.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh có hành động ăn mì trong giờ học, cãi tay đôi với thầy giáo, ngay khi tiếp nhận thông tin, ban lãnh đạo Đại học Phenikaa, ban lãnh đạo trường Kinh tế Phenikaa, Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, trao đổi và làm việc trực tiếp với sinh viên, giảng viên và tập thể lớp.

Sáng 21/10, lãnh đạo trường Kinh tế, khoa Du lịch cùng đại diện Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp đã làm việc trực tiếp với sinh viên, đồng thời trao đổi với phụ huynh nhằm phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường trong việc hỗ trợ, định hướng và đồng hành cùng sinh viên.

Qua quá trình làm việc, sinh viên đã nhận thức được hành vi chưa phù hợp trong giờ học. Em này đã bày tỏ lời xin lỗi tới giảng viên và các bạn, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm, điều chỉnh thái độ học tập.

Nhà trường ghi nhận thái độ hợp tác, cầu thị và tinh thần tiếp thu của sinh viên. Cùng với đó, các giảng viên bộ phận tham vấn tâm lý học đường đã trực tiếp hỗ trợ, đồng hành với sinh viên nhằm đảm bảo sức khỏe tinh thần và điều kiện học tập.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, mới đây, mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh viên tranh cãi gay gắt với giảng viên ngay trong giờ học, sau khi em này bị thầy giáo nhắc nhở do ăn mì trong lớp.

Cụ thể, khi phát hiện sự việc, giảng viên đã tạm dừng dạy học và nhắc nhở sinh viên. Tuy nhiên, em này không chấp nhận góp ý, cho rằng việc ăn mì chỉ có mùi chứ không gây ảnh hưởng đến ai, sau đó tiếp tục cự cãi tay đôi với giảng viên.

Trước tình huống này, giảng viên quyết định dừng buổi học, cho biết sẵn sàng dạy bù cho những sinh viên muốn học vào hôm khác. Trong khi đó, nữ sinh tiếp tục chỉ tay vào các bạn trong lớp khi thấy họ nhắc nhở, bàn tán về mình.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và nhiều chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành vi của nữ sinh là thiếu tôn trọng giảng viên và kỷ luật lớp học.