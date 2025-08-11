Nữ sinh bất ngờ nổi tiếng vì có gương mặt giống Đại S Từ Hy Viên

Nổi tiếng sau vài ngày, nữ sinh được khuyên livestream kiếm tiền nhưng cô từ chối, sau đó xóa hết ảnh trên trang cá nhân.

Yigubigu bất ngờ nổi tiếng vì giống Từ Hy Viên. Ảnh: SCMP.

SCMP đưa tin một nữ sinh 24 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ trở thành tâm điểm mạng xã hội nhờ ngoại hình giống hệt cố diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên.

Nữ sinh này được biết đến với biệt danh Yigubigu, hiện là sinh viên Đại học Y khoa Trùng Khánh. Cô nổi tiếng sau khi đăng tải loạt ảnh trong chuyến du lịch Thanh Hải.

Bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc cô cài hoa trên tóc, chạy trên đồng cỏ, cười rạng rỡ khi chụp ảnh tự sướng và thư giãn bên hồ nước. Chỉ sau vài ngày, bộ ảnh thu hút hơn 150.000 lượt thích và mang về cho cô hơn 50.000 người theo dõi mới.

Nhiều dân mạng nhận xét Yigubigu có nét giống hệt Từ Hy Viên - ngôi sao nổi tiếng với vai Sam Thái trong bộ phim “Vườn Sao Băng” (2001) và được biết đến với nghệ danh “Đại S”. Hình ảnh và khí chất của nữ sinh gợi lại ký ức, tình cảm của người hâm mộ dành cho nữ diễn viên. Vào tháng 2 vừa qua, Đại S qua đời ở tuổi 48 do viêm phổi khi đi du lịch Nhật Bản.

Nhận xét ngoại hình của nữ sinh Đại học Y khoa Trùng Khánh, một dân mạng nói cô giống như Đại S đến từ vũ trụ song song. Ngoại hình và khí chất thanh lịch của cô khiến người khác bất ngờ.

“Ảnh của bạn khiến tôi rơi nước mắt. Người hâm mộ như chúng tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều”, một người bình luận. Một số người khác còn gợi ý nữ sinh nên livestream để vừa an ủi fan vừa có thêm thu nhập.

Mới đây, Yigubigu đăng bài viết cảm ơn người theo dõi, khẳng định mình chỉ là “một sinh viên bình thường”. Hình ảnh cô đăng tải không qua chỉnh sửa, và việc giống Từ Hy Viên có thể chỉ là do khoảnh khắc hoặc góc chụp.

“Tôi chưa bao giờ cố tình bắt chước Đại S. Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng cô ấy, nhưng sẽ không lợi dụng hình ảnh của cô ấy”, cô nói.

Trả lời Sanxiang Metropolitan Daily, Yigubigu thừa nhận bản thân cảm thấy không thoải mái trước sự chú ý bất ngờ này. Nhiều người bạn lâu ngày không liên lạc đều nhắn tin cho cô và điều này gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân.

Khi Yigubigu lên tiếng, nhiều người đồng tình, cho rằng cô không nên lợi dụng sự nổi tiếng để kiếm tiền. Họ cũng cho rằng nữ sinh nên là chính mình và cần tập trung vào việc học.

Hiện, Yigubigu đã xóa toàn bộ ảnh cá nhân trên mạng xã hội, chỉ giữ lại 2 bài đăng chụp thiên nhiên, phong cảnh.