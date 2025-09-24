Nữ sinh bị nhóm lừa đảo thao túng suýt mất 300 triệu đồng

Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa "du học nước ngoài" để dụ dỗ nữ sinh 18 tuổi ở Hà Tĩnh chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng, đồng thời cô lập nạn nhân khỏi gia đình.

Ngày 24/9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Công an phường Thành Sen kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo tinh vi, sử dụng thủ đoạn dụ dỗ "đi du học" để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 22/9, bà N.T.H. (trú tại Hà Tĩnh) đã đến Công an phường Thành Sen trình báo về việc con gái là N.T.T. (SN 2007), hiện là sinh viên một trường đại học, bất ngờ nhắn tin thông báo đã chuyển khoản 300 triệu đồng để thực hiện thủ tục đi du học.

Qua công tác tuyên truyền, vận động và giải thích của lực lượng công an, em T. đã nhận thức được mình bị lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Ngay sau đó, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với T., khiến bà H. nghi ngờ con gái mình có thể đang rơi vào một vụ lừa đảo và lập tức trình báo cơ quan công an.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thành Sen đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh và truy tìm tung tích nạn nhân.

Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện em T. đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Đáng chú ý, địa điểm này do các đối tượng lừa đảo đứng tên thuê phòng từ trước và yêu cầu T. đến ở, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc giữa em và gia đình.

Bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động và giải thích, lực lượng công an đã giúp em T. nhận thức được mình đang là nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng. Các đối tượng đã lợi dụng danh nghĩa "du học nước ngoài" để dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền với lý do làm thủ tục nhanh chóng, đồng thời cô lập nạn nhân khỏi gia đình và xã hội nhằm thuận lợi cho hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ.