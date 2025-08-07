Nữ sinh hôn mê 8 ngày bất ngờ tỉnh dậy khi nhận giấy báo trúng tuyển

Sau 8 ngày hôn mê vì viêm cơ tim cấp, nữ sinh 18 tuổi ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) tỉnh lại khi cha mang giấy báo trúng tuyển đại học đến giường bệnh.

Thần Nam tỉnh lại sau 8 ngày hôn mê. Ảnh: Sohu.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin em Tưởng Thần Nam (18 tuổi) đã tỉnh lại sau 8 ngày hôn mê vì bị viêm cơ tim cấp tính. Trước đó, vào ngày 10/7, trong thời gian chờ giấy báo trúng tuyển, em nhập viện trong tình trạng sốt nhẹ và tức ngực.

Bác sĩ chẩn đoán em mắc viêm cơ tim cấp tính - một loại bệnh tim tiến triển nhanh và có tỷ lệ tử vong hơn 50%.

Chức năng tim của Tưởng Thần Nam nhanh chóng suy giảm chỉ còn 40% so với người bình thường, buộc phải dùng máy ECMO để duy trì sự sống. Chi phí điều trị mỗi ngày cho nữ sinh lên tới hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình của Thần Nam phải vay mượn khắp nơi, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp. Tổng số tiền hỗ trợ lên tới 300.000 nhân dân tệ (khoảng 42.000 USD ). Trước đó, khi còn tỉnh táo, nữ sinh từng thều thào trong cơn sốt cao: “Đừng tốn tiền nữa, con không chữa đâu”.

Đến ngày 23/7 - ngày thứ 8 kể từ khi hôn mê, giấy báo trúng tuyển từ trường đại học được gửi đến. Cha của Thần Nam mang thư đến bên giường, nghẹn ngào nói: “Con gái à, bố vui lắm, con đã đỗ đại học rồi”.

Đúng lúc đó, mí mắt nữ sinh khẽ động đậy, mang lại niềm hy vọng cho cả gia đình. Sáng hôm sau, em mở mắt, giơ tay phải ra dấu “OK” và thì thầm: “Bố ơi, con đỗ rồi”. Khoảnh khắc cảm động này được camera của bệnh viện ghi lại.

Các bác sĩ cho rằng chính niềm khát khao vào đại học đã trở thành động lực giúp Tưởng Thần Nam chiến thắng bệnh tật. Chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Đại học Trịnh Châu lý giải trong trạng thái hôn mê, bệnh nhân vẫn có tiềm thức. Ý chí sống mãnh liệt hay sự kỳ vọng quan trọng có thể kích thích hoạt động thần kinh não, hỗ trợ điều hòa phản ứng miễn dịch.

Hiện, Tưởng Thần Nam đã cai máy thở, được chuyển sang phòng bệnh thường. Nếu quá trình hồi phục thuận lợi, nữ sinh có thể nhập học vào tháng 9 sắp tới.

Câu chuyện về Tưởng Thần Nam nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi từ dư luận. Chính quyền địa phương cũng đã can thiệp hỗ trợ y tế, cùng với đó, ngành giáo dục cam kết miễn toàn bộ học phí cho nữ sinh. Cộng đồng mạng cũng tiếp tục quyên góp thêm hơn 500.000 nhân dân tệ (hơn 70.000 USD ).

Theo Sohu, gia đình Tưởng Thần Nam vốn đã mang khoản nợ 200.000 nhân dân tệ (hơn 27.000 USD ) do cha bị tai nạn lao động, dẫn đến tàn tật. Mẹ nữ sinh phải bán bánh ở chợ để mưu sinh. Chị gái của Thần Nam cũng là lao động chính trong nhà nhưng thu nhập chỉ khoảng 5.000 nhân dân tệ/tháng.