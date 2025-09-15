Nữ sinh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với 100% điểm A

Hoàng Thị Minh Hạnh gây ấn tượng khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với điểm GPA tuyệt đối, 47/47 môn học của nữ sinh đều đạt loại A.

Minh Hạnh tốt nghiệp Đại học Ngoại thương với số điểm tuyệt đối. Ảnh: NVCC.

Minh Hạnh (22 tuổi, quê Bắc Ninh) là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại (chương trình tiên tiến giảng dạy bằng tiếng Anh) của Đại học Ngoại thương. Hôm 26/7, nữ sinh nhận quyết định công nhận tốt nghiệp với điểm trung bình học tập (GPA) 4/4.

Hạnh cũng đạt điểm rèn luyện xuất sắc với 95,75/100 điểm, nhận học bổng sinh viên xuất sắc 5/7 kỳ học và có chứng chỉ IELTS 8.0.

“Mình bất ngờ khi là thủ khoa tốt nghiệp đợt này. Hành trình 4 năm đại học của mình đã có kết quả. Song không chỉ tự hào, danh hiệu này cũng là lời nhắc nhở mình cần cố gắng hơn”, Hạnh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từng thấy “ngợp” ngay ngày học đầu tiên

Minh Hạnh là cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT chuyên Bắc Ninh. Những năm cấp ba, nữ sinh từng hai lần giành giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh. Vốn tham gia các đội tuyển từ nhỏ, ban đầu, Hạnh dự định theo đuổi ngành Sư phạm.

Tuy nhiên, năm lớp 12, khi cân nhắc giữa các lựa chọn, nữ sinh nhận thấy bản thân muốn học tập trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội trải nghiệm. Bên cạnh đó, Hạnh cũng muốn tận dụng lợi thế tiếng Anh trong học tập và nghiên cứu nên rẽ hướng chọn Đại học Ngoại thương.

Nữ sinh kể ban đầu, khi mới vào trường, cô không đặt mục tiêu đạt GPA tuyệt đối mà chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể và giữ vững tinh thần học tập. Như nhiều sinh viên khác, Hạnh cũng đối mặt với không ít khó khăn khi bước vào môi trường đại học.

Vốn là học sinh tốp đầu ở cấp ba, nữ sinh cảm thấy "ngợp" và lạc lõng ngay từ những buổi học đầu tiên, khi thầy cô giảng bài mà bản thân gần như không hiểu gì. Trong khi đó, các bạn cùng lớp liên tục phát biểu và đặt những câu hỏi sâu sắc, điều này càng khiến Hạnh thêm áp lực.

Ngoài ra, những tuần đầu, Hạnh vẫn áp dụng phương pháp học cũ - chỉ nghe giảng, chép bài rồi đi thi. Nữ sinh nhanh chóng nhận ra cách học này không còn hiệu quả. Giảng viên không đọc từng chữ cho sinh viên chép, và nếu không chủ động đọc sách, nghiên cứu tài liệu trước, sinh viên sẽ không thể theo kịp bài giảng.

Chính những áp lực từ bạn bè cùng với việc nhận ra phương pháp học lỗi thời đã trở thành động lực để Hạnh thay đổi. Cô bắt đầu chủ động hơn, chuẩn bị bài trước khi đến lớp, tích cực tham gia thảo luận và tự tìm tòi kiến thức.

Sau giờ học, nữ sinh thường tìm thêm tài liệu tham khảo như sách, báo, video phân tích, đồng thời cố gắng nắm chắc từng phần kiến thức trước khi chuyển sang nội dung mới. Dần dần, Hạnh đã bắt kịp và hòa nhập tốt với môi trường học tập mới.

Trong các bài tập nhóm, Minh Hạnh thường đảm nhận vai trò trưởng nhóm. Cô phân tích đề bài, phân chia công việc dựa trên thế mạnh của từng thành viên.

Sau khi các bạn hoàn thành bản nháp, nữ sinh sẽ đọc, nhận xét để các bạn chỉnh sửa và kiểm tra lại nội dung trước khi nộp bài. Nữ sinh đánh giá việc làm trưởng nhóm giúp cô luôn nắm chắc kiến thức, không bỏ sót phần nào.

Tinh thần chủ động được hình thành từ năm nhất đại học và đã trở thành một kim chỉ nam của Minh Hạnh. Ảnh: NVCC.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho con đường sự nghiệp

Ngoài duy trì việc học trên lớp, từ năm ba, Minh Hạnh đã tham gia nghiên cứu khoa học, tập trung vào lĩnh vực thương mại điện tử. Cô là đồng tác giả của hai bài báo khoa học, từng giành giải ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2023-2024.

“Quá trình này giúp mình trưởng thành rất nhiều về tư duy logic, khả năng tổng hợp và trình bày thông tin một cách dễ hiểu”, Hạnh nói.

Cùng với đó, nữ sinh cũng chủ động chuẩn bị cơ hội việc làm cho mình. Hạnh làm thêm, thực tập khá nhiều công việc, từ gia sư, marketing đến lĩnh vực logistic. Chính những trải nghiệm này giúp nữ sinh tích lũy kinh nghiệm và định hướng rõ ràng cho bản thân.

Ngay sau khi hoàn thành khóa luận, không chờ xét tốt nghiệp, Hạnh đã tìm việc và trúng tuyển vào một công ty nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam, làm việc trong mảng logistics.

Vị trí này yêu cầu khoảng 1-2 năm kinh nghiệm. Hạnh thừa nhận mình chưa đáp ứng được tiêu chí này, song cô tin rằng công ty đã chọn mình vì tinh thần sẵn sàng học hỏi, khả năng thích ứng và hòa đồng với mọi người.

Hướng dẫn Hạnh làm khóa luận tốt nghiệp cũng như nghiên cứu khoa học, PGS.TS Nguyễn Thị Bình, giảng viên bộ môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Viện kinh tế và kinh doanh quốc tế (Đại học Ngoại thương), nhận xét Hạnh là sinh viên điềm đạm, chắc chắn. Nữ sinh không phô trương mà rất chăm chỉ, nghiêm túc với việc học và các hoạt động.

"Hạnh không học ngày học đêm mà có chiến lược phù hợp, phân bổ thời gian khoa học và không ngại trao đổi với giảng viên. Ở năm ba, Hạnh đã có kế hoạch, định hình rõ mình đang ở mức độ nào, cần bổ sung gì để 'nâng cấp' bản thân", cô Bình chia sẻ.

Nhìn lại hành trình 4 năm, điều Hạnh tiếc nuối nhất là đã không chọn học nhiều môn tự chọn liên quan đến tài chính. Sau khi ra trường, nữ sinh cảm thấy kiến thức tài chính rất cần thiết, không chỉ cho công việc mà còn để quản lý dòng tiền cá nhân một cách tối ưu.

Hạnh dự định tiếp tục công việc hiện tại để hiểu sâu hơn về ngành nghề mình đang theo đuổi. Cùng với đó, cô dự định du học thạc sĩ để phát triển hơn trong lĩnh vực logistic.