Nữ sinh trường Y gặp rắc rối vì giống Từ Hy Viên

Sau ít ngày gây sốt với những bức ảnh trông giống Từ Hy Viên, Yigubigu (24 tuổi, Trung Quốc) đã xóa gần hết hình ảnh trên trang cá nhân vì cảm thấy áp lực.

Yigubigu (ảnh phải) được nhận xét có khuôn mặt giống cố nghệ sĩ Từ Hy Viên.

Cô nàng có biệt danh Yigubigu (24 tuổi), sinh viên trường Đại học Y Trùng Khánh, đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi có ngoại hình rất giống cố diễn viên Từ Hy Viên - nữ minh tinh người Đài Loan (Trung Quốc), được biết đến với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vườn Sao Băng, Bong bóng mùa hè.

Yigubigu bất ngờ gây sốt khi chia sẻ những bức hình trong chuyến du lịch đến Thanh Hải, miền Tây Trung Quốc. Bài đăng của cô thu về 150.000 lượt yêu thích. Trong hình, cô băng qua đồng cỏ xanh mướt, mỉm cười khi chụp ảnh selfie và thư giãn bên hồ nước với hoa cúc cài trên tóc.

Nhiều dân mạng nhận xét cô nàng có gương mặt rất giống Từ Hy Viên (thường được gọi là Big S) - người nổi tiếng vào năm 2001 với vai Sam Thái trong bộ phim truyền hình Vườn Sao Băng. Sự kết hợp giữa nét dịu dàng và sự dí dỏm sắc sảo của nữ minh tinh trong các chương trình thực tế cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.

Tháng 2 năm nay, Từ Hy Viên qua đời ở tuổi 48 vì bệnh viêm phổi sau khi mắc bệnh cúm trong chuyến du lịch ở Nhật Bản.

Yigubigu cho rằng do góc chụp khiến cô có một số bức hình trông giống Từ Hy Viên và không muốn lợi dụng điều này.

Những bức hình phảng phất nét đẹp của cố nghệ sĩ đã khiến Yigubigu có thêm hơn 50.000 người theo dõi mới chỉ trong vài ngày.

"Cảm giác như cô gái ấy là Big S đến từ vũ trụ song song. Ngoại hình và thần thái tao nhã của họ rất giống nhau", "Những bức ảnh của bạn đã khiến tôi rơi nước mắt. Điều đó sẽ an ủi rất nhiều người hâm mộ. Bạn thực sự xinh đẹp", dân mạng bày tỏ.

Nổi tiếng chỉ sau một đêm, Yigubigu được nhiều người khuyên nên tận dụng sức nóng hiện tại để phát livestream kiếm tiền.

Hôm 31/7, nữ sinh viên trường Y đã gửi lời cảm ơn đến những người theo dõi và nói rằng cô chỉ là "một sinh viên bình thường". Cô cho biết những bức hình của mình không qua chỉnh sửa, tuy nhiên có một số góc chụp và khoảnh khắc nhất định khiến cô trông giống Từ Hy Viên.

"Tôi chưa bao giờ có ý định bắt chước Big S. Tôi ngưỡng mộ và tôn trọng cô ấy, nhưng tôi sẽ không lợi dụng cô ấy", Yigubigu nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sanxiang Metropolitan Daily, nữ sinh này thừa nhận rằng cảm thấy không thoải mái với sự chú ý trực tuyến. "Tôi liên tục nhận được tin nhắn từ những người bạn mà tôi đã lâu không liên lạc, và điều đó khiến tôi hơi khó chịu".

Nhiều người dùng mạng xã hội khen ngợi Yigubigu vì sự tự tin và trong sáng của cô: "Cô ấy không hề lợi dụng danh tiếng trên mạng để kiếm tiền. Đây chính là sự tôn trọng lớn nhất dành cho Big S", "Yigubigu có vẻ đẹp riêng. Cô ấy nên là chính mình và tập trung vào việc học".

Đến ngày 5/8, Yigubigu đã xóa toàn bộ ảnh của mình khỏi mạng xã hội, chỉ để lại hai bài đăng.