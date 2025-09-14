Nữ sinh từng dắt bố đi ăn xin đỗ đại học

Zhang Yan, cô bé từng dắt người bố mù đi xin ăn từ khi 7 tuổi, hiện đã trúng tuyển ngành Sư phạm Vật lý, Đại học Sư phạm Thành Đô (Trung Quốc).

Hình ảnh Zhang Yan từng đi ăn xin với bố và giấy báo trúng tuyển đại học của nữ sinh. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, năm 2013, Zhang Yan, đến từ huyện Nanjiang (Tứ Xuyên, Trung Quốc), đã thu hút sự chú ý của dư luận nước này khi dắt người cha mù Zhang Shiming đi ăn xin để kiếm sống.

Trước đó, cha cô bé bị thương ở mắt nhưng do không có tiền chữa trị, bệnh tình của ông ngày càng nặng và cuối cùng là mù vĩnh viễn.

Nghịch cảnh chưa dừng lại ở đó. Sau khi cha mất đi thị lực, mẹ của Zhang Yan được chẩn đoán mắc tâm thần nặng, còn em trai của cô bé bị khuyết tật trí tuệ.

Zhang Yan đành cùng bố đi ăn xin khắp nơi trong huyện. Sau khi hoàn cảnh của nữ sinh được đăng trên truyền hình địa phương, gia đình được nhiều mạnh thường quân hỗ trợ.

Sau đó, để có tiền trang trải, cha mẹ cô bé đã mở một quầy hàng nhỏ bán nhu yếu phẩm và trông chờ vào các khoản trợ cấp của chính phủ. Các em của Zhang Yan cũng được hỗ trợ sinh hoạt phí tối thiểu cho người dưới 18 tuổi và đang học ở trường gần nhà.

Tuy lớn lên trong nghèo khó, Zhang Yan luôn xuất sắc trong học tập. Những bức tường trong ngôi nhà treo đầy các giấy khen, bằng khen.

"Em từng rất tự ti, luôn lo sợ những ánh mắt phán xét. Nhưng nhờ sự tử tế của thầy cô và bạn bè, em đã học được cách đối mặt với khó khăn bằng thái độ tích cực", Zhang Yan chia sẻ.

Tháng 8 vừa qua, cô bé đã nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Thành Đô, chuyên ngành Sư phạm Vật lý. Nữ sinh trúng tuyển theo diện đặt hàng của Sở Giáo dục, được đảm bảo việc làm tại quê nhà sau khi tốt nghiệp.

"Sau khi ra trường, em hy vọng trở thành giáo viên ở huyện Nanjiang để vừa tự lo cho bản thân, vừa chăm sóc gia đình. Em cũng muốn dùng sự nghiệp giáo dục để giúp những đứa trẻ miền núi như em có thể bước ra thế giới. Em tin rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn và em sẽ tiếp tục tiến về phía trước với lòng dũng cảm", Zhang Yan tâm sự.

Câu chuyện của nữ sinh đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ và chúc mừng cô, trong khi số khác lại đặt ra câu hỏi về hoàn cảnh của gia đình cô và tương lai của những đứa em.