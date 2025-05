Nữ tài xế ở Hà Nội 'tố' bị người đi ôtô dùng dùi cui vụt vào đầu

Chị M. cho biết đang lái xe máy trên phố Phúc La (quận Hà Đông, Hà Nội), chị bất ngờ bị người đi trên ôtô bán tải (chưa rõ BKS, danh tính) dùng dùi cui vụt vào đầu, phải đi cấp cứu.

Trưa 7/5, trao đổi với PV VietNamNet, chị Đinh Thị Thanh H. (em dâu của chị Nguyễn Thị M., SN 1984, trú tại Hà Đông) cho biết, khoảng 10h-10h20 cùng ngày, chị M. đang điều khiển xe máy bất ngờ bị người đi trên ôtô bán tải dùng dùi cui tấn công.

Theo chị H., vào thời gian trên, chị M. đi xe máy trên phố Phúc La, hướng từ cầu Kiến Hưng đi đường Cầu Bươu. Lúc này, chị M. nhận được một cuộc điện thoại nên dừng lại bên phải đường để nghe.

"Trong lúc chị M. nghe điện thoại, một ôtô bán tải đi lên. Người trong xe nói chị M. tránh đường để cho ôtô lách lên nhưng chị M. nói không thể tránh được do đường quá đông. Vừa dứt lời, người đàn ông trên ô tô bán tải dùng dùi cui vụt trúng mũ bảo hiểm của M., trượt xuống đuôi mắt, gây choáng và chảy nhiều máu", chị Đinh Thị Thanh H. kể lại.

Chị Nguyễn Thị M. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Ảnh: NVCC.

Cũng theo chị Đinh Thị Thanh H., do diễn biến quá nhanh nên ít người đi đường phát hiện ra sự việc còn chị M. bị choáng và ngã xuống đường. Một người phụ nữ tham gia giao thông khác đã phát hiện và đỡ chị M. dậy, còn ôtô bán tải bỏ đi.

"Sau khi biết sự việc, gia đình đã đưa chị M. đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103. Hiện chị M. đang được khâu vết thương và chụp chiếu não để xác định thương tích", chị Đinh Thị Thanh H. nói.

Chị H. cho biết thêm, sau khi hoàn tất việc cấp cứu cho nạn nhân, gia đình chị cũng lên trình báo tại cơ quan công an để sớm làm sáng tỏ sự việc.

"Chúng tôi mong muốn những người điều khiển ôtô qua đoạn đường trên có camera ghi lại sự việc cung cấp cho cơ quan công an", chị Đinh Thị Thanh H. chia sẻ.

Đại diện Công an phường Phúc La cho biết qua nắm bắt thông tin phản ánh trên mạng xã hội, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ xác minh. "Tuy nạn nhân chưa ra cơ quan công an để trình báo nhưng khi nắm bắt được thông tin, công an phường đã lập tức xác minh vụ việc", đại diện Công an phường Phúc La thông tin thêm.