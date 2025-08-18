Nữ tân binh nóng bỏng của đội cổ vũ nổi tiếng nhất thế giới

Morgan Perschy vừa trở thành một trong 6 gương mặt mới gia nhập đội cổ vũ Dallas Cowboys - nhóm hoạt náo viên nổi tiếng nhất thế giới.

Ngày 20/7, Perschy thông báo tin vui qua bài đăng dài trên mạng xã hội. Gần một tháng sau, cô chia sẻ thêm loạt hình hậu trường, kể lại hành trình bắt đầu công việc cổ vũ từ khi còn học ở Đại học Bang Arizona.

Perschy từng là thành viên đội múa của Đại học Arizona State (Mỹ). Cô tốt nghiệp với thành tích loại xuất sắc (Summa Cum Laude) tại Trường Kinh doanh W. P. Carey. Tháng 3/2025, Perschy tham dự chương trình huấn luyện "Dallas Cowboys Cheerleaders Prep Intensive" và gây ấn tượng mạnh trước khi chính thức trúng tuyển, theo Daily Mail.

Nhiều người hâm mộ và bạn bè đã gửi lời chúc mừng. Một người viết: "Ôi! Tôi yêu bạn rất nhiều, mùa bóng đá bắt đầu rồi". Đồng đội Parker Kilpatrick thì bày tỏ: "Điều này khiến tôi nhớ lại những kỷ niệm tuyệt vời". Một hoạt náo viên khác của Dallas Cowboys nhắn nhủ: "Bạn là ngôi sao".

Sức hút của Perschy nhanh chóng lan rộng. Cô hiện có hơn 23.000 người theo dõi trên Instagram và được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng có thể trở thành “ngôi sao mới” của đội cổ vũ danh tiếng này.

Ở đời thường, Perschy gây chú ý khi hẹn hò với cầu thủ bóng chày Nathan Baez - bạn học cũ tại Đại học Arizona State, hiện thi đấu cho Wichita Wind Surge, đội hạng Double-A thuộc Minnesota Twins.

Tuần trước, trên Instagram, Perschy đăng ảnh cùng bạn trai, kỷ niệm 3 năm yêu nhau bằng lời nhắn ngọt ngào: "Chúc mừng tình yêu 3 năm của chúng ta. Em yêu anh bằng cả trái tim".

Trong khi đó, Dallas Cowboys chuẩn bị bước vào mùa giải mới sau một năm 2024 đầy thất vọng. Họ sẽ mở màn giải NFL vào ngày 4/9, đối đầu nhà vô địch Philadelphia Eagles. Tuy nhiên, đội bóng cũng đang gặp sóng gió khi ngôi sao số một Micah Parsons từ chối tập luyện và yêu cầu được chuyển nhượng.