Nữ tay đua F1 đầu tiên của Trung Quốc

Năm 2018, Shi Wei quyết định rời bỏ công việc ổn định tại cơ quan nhà nước để toàn tâm toàn ý theo đuổi niềm đam mê thể thao mạo hiểm. Cô nhận nhiều công việc bán thời gian, tìm kiếm tài trợ qua mạng xã hội và thử sức với nhiều môn thể thao như trượt tuyết, leo núi và lướt sóng. Sau đó, Shi Wei chuyển hướng sang đua xe.

Đến năm 2024, cô ghi dấu ấn khi giành chức vô địch giải đua F4 toàn quốc. Một năm sau đó, Shi Wei làm nên lịch sử khi trở thành tay đua nữ đầu tiên của Trung Quốc tham dự giải F1 Academy với suất đặc cách.

“Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy thứ thực sự phù hợp với mình. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có một giấc mơ để theo đuổi”, cô chia sẻ.

Tuy nhiên, giấc mơ không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Bên cạnh thành công vang dội và lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, cô vẫn phải đối mặt với những thách thức khi vừa phải tập luyện trên đường đua, vừa lo toan công việc. Shi Wei cũng tự nhận rằng bản thân thua thiệt kinh nghiệm so với nhiều tay đua khác.

Dẫu vậy, cô cho biết vẫn cảm thấy may mắn vì tìm được đam mê thực sự. “Chỉ cần tôi vẫn là chính mình, tôi sẽ không hối tiếc. Giấc mơ của tôi là được tiếp tục đua xe ở tuổi 80. Tôi sẽ là một bà cụ sau tay lái!”, cô nói.

Shi Wei, sinh ra tại Bao Đầu (Nội Mông, Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Đại học Hải Dương Trung Quốc, hiện là Ủy viên Liên đoàn Thanh niên Sơn Đông, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Thể thao Mạo hiểm Sơn Đông, Đại sứ Phòng cháy Thanh Đảo và là blogger nổi tiếng về thể thao ngoài trời với hơn 6 triệu người theo dõi. Cô cũng là tay đua nữ đầu tiên giành chức vô địch nhóm tại Giải đua F4 Trung Quốc.

Tháng 4/2024, cô bắt đầu sự nghiệp đua xe chuyên nghiệp trên đường đua F1 Thượng Hải. Ngày 24/1, cô chính thức ký hợp đồng trở thành tay đua nữ đầu tiên của Trung Quốc góp mặt tại F1 Academy và tham gia giải đua F1 Academy China Station với suất đặc cách, trở thành tay đua đầu tiên của xứ tỷ dân bước vào đấu trường F1 Academy.

Ngoài ra, cô còn tham gia giải đua CEC Chengdu Station và thu hút sự chú ý với tốc độ ấn tượng.

Dù trải qua nhiều tháng tập luyện thể lực cường độ cao, Shi Wei vẫn gặp nhiều khó khăn với hệ thống lái không trợ lực của xe đua F1.

“Có những lúc tôi kiệt sức đến mức không thể cầm vô lăng hay dùng đũa ăn. Nhưng chính cảm giác mệt mỏi đó giúp tôi tin rằng cơ thể mình đủ sức đáp ứng các yêu cầu khắc nghiệt của F1 Academy”, cô chia sẻ.

Để chuẩn bị, Shi Wei dành gần 2 năm tăng cường sức mạnh phần thân dưới nhằm chịu lực phanh lên tới 45-55 kg và rèn luyện cơ cổ để chống chọi với lực G-force. Những nỗ lực đó đã được đền đáp.

“Cổ tôi đã to hơn trông thấy”, cô nói nửa đùa, đồng thời cho biết cảm giác kiệt sức sau mỗi buổi tập giúp cô ngủ ngon hơn. “Tôi thiếp đi ngay lập tức. Đó là cách cơ thể tự hồi phục”, Shi Wei chia sẻ.

Tranh tài cùng những tay đua nữ hàng đầu thế giới, cô ấn tượng khi chứng kiến Maya Weug của Scuderia Ferrari nhanh chóng thích nghi với đường đua Thượng Hải chỉ sau 6-7 vòng chạy.

“Khi nhìn cô ấy làm chủ tay lái và am hiểu đường đua, tôi nhận ra khoảng cách giữa trình độ hiện tại của mình với tiêu chuẩn thế giới”, Shi Wei nói. Sự hợp tác với các tay đua giàu kinh nghiệm cũng giúp cô hoàn thiện kỹ năng đua xe và tư duy chiến thuật.

