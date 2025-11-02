'Nữ thần nội y' Thái Lan lột xác sau 8 năm

Trong một bài đăng năm 2024, Pichana tâm sự cô từng rất gầy gò, người khô trông mất cân đối với chiếc đầu to. “Tôi ăn rất nhiều, đi đâu cũng bỏ vào miệng đồ dầu mỡ, đồ ngọt, đồ chiên. Sau đó, tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ bắp để trông khỏe mạnh hơn”, cô bày tỏ. Kết quả, sau nhiều năm kiên trì tập luyện với HLV và ăn kiêng, cô nàng đạt được thành quả như ý.