'Nữ thần nội y' Thái Lan lột xác sau 8 năm

  • Chủ nhật, 2/11/2025 07:17 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ hình tượng mong manh, ngọt ngào cách đây nhiều năm, "nữ thần nội y" Pichana Yoosuk đã thay đổi phong cách thành "hot girl phòng gym" đầy cá tính.

nu than noi y Thai anh 1

Năm 2017, Mook Pichana Yoosuk (29 tuổi) bất ngờ vụt sáng trở thành hiện tượng mạng xã hội, được mệnh danh "nữ thần nội y" của xứ chùa Vàng. Những hình ảnh gợi cảm của người đẹp sinh năm 1996 được lan truyền khắp các diễn đàn châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và cả Việt Nam.

nu than noi y Thai anh 2nu than noi y Thai anh 3

Pichana hiện vẫn là influnencer kiêm người mẫu nội y đình đám tại Thái Lan, với hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram. Cô làm việc tại Bangkok, là "nàng thơ" của nhiều thương hiệu lớn.
nu than noi y Thai anh 4

Tuy nhiên, sau 8 năm gây sốt, nhiều người bất ngờ khi phong cách hiện tại của cô nàng đã có phần thay đổi. Từ hình tượng cô nàng mảnh mai, ngọt ngào, Pichana đã chuyển hướng thành "người đẹp phòng gym". Sau thời gian tập luyện chăm chỉ, cô gây ấn tượng khi thường xuyên khoe thân hình cơ bắp, bụng 6 múi.
nu than noi y Thai anh 5nu than noi y Thai anh 6

Trong vài năm trở lại đây, phần lớn hình ảnh của Pichana là về tập luyện và chế độ dinh dưỡng lành mạnh để duy trì vóc dáng săn chắc, eo phẳng và vòng ba quyến rũ.

nu than noi y Thai anh 7

Sự thay đổi hình tượng cũng giúp người đẹp 29 tuổi nhận thêm nhiều hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu về đồ tập, thực phẩm lành mạnh.
nu than noi y Thai anh 8nu than noi y Thai anh 9

Trong một bài đăng năm 2024, Pichana tâm sự cô từng rất gầy gò, người khô trông mất cân đối với chiếc đầu to. “Tôi ăn rất nhiều, đi đâu cũng bỏ vào miệng đồ dầu mỡ, đồ ngọt, đồ chiên. Sau đó, tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ bắp để trông khỏe mạnh hơn”, cô bày tỏ. Kết quả, sau nhiều năm kiên trì tập luyện với HLV và ăn kiêng, cô nàng đạt được thành quả như ý.

nu than noi y Thai anh 10

Cô nàng cũng lấn sân sang diễn xuất với một số vai diễn phim truyền hình. Đầu tháng 9, Pichana đăng video hậu trường diễn xuất trong dự án mới. Nhiều người dành lời khen khi cô diễn xuất nhập tâm, lăn xả với vai diễn đấu đá trên đường phố.
nu than noi y Thai anh 11nu than noi y Thai anh 12

Cùng với danh tiếng trên mạng xã hội, người đẹp xứ chùa Vàng có thu nhập lớn từ các hợp đồng làm mẫu ảnh, quảng cáo. Cô nàng luôn nổi bật khi xuất hiện tại các sự kiện và trên set chụp hình. Ngoài thời gian cho công việc, Pichana cũng đam mê du lịch và dành thời gian ghé thăm nhiều quốc gia khắp thế giới.

Đinh Phạm

Ảnh: @mookpichana/IG

nữ thần nội y Thái nữ thần nội y hot girl Thái Lan người đẹp Thái Lan

