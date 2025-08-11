Nữ thiếu tá xinh đẹp gây sốt: 'Vai girl phố vừa lạ, vừa khó'

Sau khi gây chú ý trên mạng xã hội với hình ảnh "girl phố", thiếu tá Lê Thị Mai Ly chia sẻ vai diễn này vừa lạ lại vừa khó nhưng cô sẵn sàng "lột xác" để hoàn thành nhiệm vụ.

Hình ảnh "girl phố" gây sốt của nữ thiếu tá Lê Thị Mai Ly. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 10/8, Công an TP Hà Nội tổ chức chương trình "Ngày hội Vì thủ đô bình yên" tại phố đi bộ hồ Gươm. Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (sinh năm 1988), cán bộ Công an phường Phúc Lợi, gây sốt mạng xã hội khi vào vai nữ "girl phố" trong các tình huống biểu diễn võ thuật, giả định trấn áp quái xế trong sự kiện. Nữ thiếu tá gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, phong cách trẻ trung và khả năng nhập vai thuyết phục.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, thiếu tá Mai Ly cho biết việc bỗng dưng được chú ý vừa là niềm vui, nhưng cũng đi kèm với nhiều áp lực. Tuy nhiên, cô chọn cách đón nhận tích cực, coi đó là cơ hội tan tỏa hình ảnh đẹp và gần gũi của các chiến sĩ công an.

Nói về cơ duyên vào vai nữ quái xế, thiếu tá Mai Ly cho hay khi chuẩn bị cho ngày hội "Vì thủ đô bình yên", chỉ huy của cô muốn có một vài nhân vật nữ mang phong cách Gen Z, cá tính mạnh để tình huống minh họa thêm sinh động và gần gũi với giới trẻ.

"Đồng đội của tôi đã chọn ra 3 nữ 'quái xế' đủ nghiêm túc trong công việc nhưng lại có thể 'lột xác' khi cần và tôi là một trong số đó. Bình thường mọi người chỉ quen với hình ảnh các chị em trong quân phục gọn gàng, chỉn chu nên với tôi đây cũng là cơ hội thú vị để thử một vai trái ngược hoàn toàn", nữ thiếu tá nói.

Thiếu tá Mai Ly khi làm nhiệm vụ. Ảnh: NVCC.

Ban đầu, khi hóa thân thành một nhân vật hoàn toàn trái ngược, Mai Ly có phần ngượng ngùng. Tuy nhiên, khi đã nhập vai, cô coi đó là một nhiệm vụ và cố gắng thể hiện thật tự nhiên. Thông qua đó, nữ thiếu tá cũng muốn giúp người xem nhận diện rõ hơn những hình ảnh, hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, từ đó cảnh giác và tuân thủ pháp luật tốt hơn.

"Vai 'girl phố' với tôi vừa lạ, vừa khó vì phải diễn sao cho giống nữ quái xế nhưng vẫn giữ đúng tinh thần nghiệp vụ. Tôi đã quan sát, luyện biểu cảm, cách ăn mặc, cử chỉ để khán giả tin được vào nhân vật. Sau tình huống này, nhiều đồng đội trêu không nhận ra tôi nữa. Bạn bè cũng nhắn tin hỏi vì không tin đó là tôi", thiếu tá sinh năm 1988 kể lại.

Phong cách nữ tính của thiếu tá Mai Ly ở đời thường. Ảnh: NVCC.

Mai Ly sở hữu trang cá nhân hơn 100.000 người theo dõi. Sau sự kiện gây sốt, cô càng có thêm nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của nữ thiếu tá bởi cô luôn giữ sự tỉnh táo, không để bị cuốn theo dư luận. Ở đời thường, cô được nhận xét có gương mặt xinh đẹp, phong cách thời trang trẻ trung.

"Kỷ luật cho tôi bản lĩnh còn nét nữ tính giúp tôi dễ gần hơn với mọi người", nữ thiếu tá bày tỏ về sự nghiêm túc trong công việc và hình ảnh nữ tính ngoài đời của mình không mâu thuẫn với nhau.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống ba đời đều công tác trong lực lượng công an, Mai Ly cũng dành lời khuyên với các bạn trẻ có ước mơ khoác lên mình màu áo công an. "Các bạn hãy chuẩn bị sức khỏe, kiến thức và một tinh thần thép. Nghề này nhiều thử thách nhưng cũng cho bạn và gia đình niềm tự hào vô giá", nữ thiếu tá nói.