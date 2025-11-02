Nữ Thủ tướng Nhật Bản là người đam mê xe, sở hữu cả Toyota Supra

Là nữ Thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản, bà Sanae Takaichi còn là một "dân chơi xe" có gu khi sở hữu chiếc Toyota Supra 2.5GT Twin-Turbo thế hệ thứ ba.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vừa làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cương vị cao nhất trong chính phủ nước này. Nhưng với giới mê xe, bà Takaichi còn được biết đến với hình ảnh một "chính trị gia JDM", khi sở hữu chiếc Toyota Supra Mk III - mẫu xe thể thao huyền thoại của thập niên 1990.

Chiếc Toyota Supra 2.5GT Twin-Turbo thế hệ thứ ba là một trong những biểu tượng của dòng xe thể thao nội địa Nhật Bản (JDM). Thậm chí, bà Sanae Takaichi còn lựa chọn phiên bản JZA70 mạnh nhất, vốn còn là chiếc xe đầu tiên mà bà sở hữu.

Chiếc Toyota Supra đặc biệt này được bà Takaichi mua mới vào năm 1991 khi chưa chính thức bước vào chính trường (bà được bầu vào Hạ viện Nhật Bản năm 1993). Mẫu xe thuộc thế hệ Supra thứ ba, sản xuất từ 1986 đến 1992, và phiên bản bà chọn là 2.5GT Twin-Turbo, dòng giới hạn chỉ bán tại thị trường nội địa Nhật Bản (JDM).

Chiếc xe mang màu trắng ngọc trai Super White Pearl Mica nổi bật, tương phản với nội thất da đỏ rượu vang sang trọng. Dù Toyota Supra thời đó gần như không có các hệ thống hỗ trợ lái hiện đại, bà Takaichi vẫn nâng cấp thêm hệ thống định vị Panasonic sau khi mua xe, một chi tiết thể hiện sự gắn bó và chăm chút của chủ nhân.

Bà Sanae Takaichi thậm chí còn thường xuyên cầm lái chiếc xe thể thao này để di chuyển liên tục giữa Toyota và Nara với hành trình gần 400 km. Chiếc xe cũng được bà chăm chút kỹ lưỡng với phối màu thể hiện cá tính của chủ sở hữu.

Dưới nắp capo là khối động cơ 1JZ-GTE 6 xy-lanh thẳng hàng twin-turbo 2.5L công suất 280 mã lực - mạnh nhất trong dòng Supra thế hệ thứ ba. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 4 cấp đến cầu sau, một đặc trưng của xe thể thao Nhật Bản thời bấy giờ. Khi mới xuất xưởng, chiếc xe có giá khoảng 4,3 triệu Yen, tương đương 34.000 USD theo tỷ giá hiện nay.

Trong những năm đầu sự nghiệp chính trị, bà Takaichi thường tự lái chiếc Supra đến các buổi gặp gỡ cử tri, thậm chí có những chuyến đi kéo dài 5 tiếng giữa Tokyo và Nara sau khi đắc cử Hạ viện. Khi dần thăng tiến trên con đường chính trị, bà được cấp xe riêng có tài xế, khiến chiếc Toyota Supra ít được sử dụng hơn. Tuy vậy, bà vẫn giữ lại chiếc xe, gửi tại một garage ở Nara suốt hơn 10 năm.

Hiện tại, chiếc Toyota Supra MkIII của Thủ tướng Takaichi đang được trưng bày trang trọng tại bảo tàng của đại lý Toyota Nara sau khi được phục chế hoàn hảo.

Năm ngoái, khi bà Takaichi khởi động chiến dịch tranh cử lãnh đạo đảng cầm quyền (dù không thành công), đại lý Toyota ở Nara, nơi từng bán chiếc Supra cho bà hơn ba thập kỷ trước, đã quyết định phục chế chiếc xe như một lời tri ân. Một nhóm kỹ thuật viên và chuyên gia thân vỏ đã tình nguyện cùng nhau hồi sinh "huyền thoại" này.

Ngày nay, chiếc Toyota Supra MkIII của Thủ tướng Takaichi được trưng bày trang trọng tại bảo tàng của đại lý Toyota Nara, bên cạnh tấm bảng giới thiệu về người chủ sở hữu đặc biệt nhất của mẫu xe này - minh chứng cho niềm đam mê xe thể thao bền bỉ hiếm thấy trong giới chính trị Nhật Bản.

Hiện tại, Toyota Supra JZA70 có mức giá bán lại trên thị trường xe cũ hơn 20.000 USD . Tuy nhiên, chiếc xe của bà Sanae Takaichi đã được phục hồi lại nguyên trạng như mới nên giá trị chắc chắn cao hơn nhiều so với con số trên.

Hiện tại, Toyota Supra đã bước qua thế hệ thứ năm, vốn là kết quả của sự hợp tác giữa Toyota và BMW. Hãng xe đến từ Nhật Bản vừa ra thông báo sẽ chấm dứt dây chuyền sản xuất dòng xe thể thao này vào tháng 3/2026. Nguồn tin nội bộ từ Toyota cho biết thế hệ Supra hoàn toàn mới sẽ xuất hiện vào năm 2027 và sử dụng động cơ 2.0L tự phát triển.