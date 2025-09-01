Nữ y tá Trung Quốc cắn gãy móng giả để cứu người co giật

Y tá Li Mengyi nhận được “cơn mưa lời khen” trên mạng xã hội sau khi cắn bỏ móng tay giả, lao hàng trăm mét trong nhà ga để cứu một hành khách bị động kinh.

Y tá Li Mengyi nhận được nhiều lời khen khi cứu người bị động kinh.

Ngày 12/8, khi đang đưa đưa con trai 12 tuổi và con gái 15 tuổi đi nghỉ tại ga Nam Kinh Nam, Li Mengyi - y tá Bệnh viện Nhân dân Yuebei (Quảng Đông) - bất ngờ nghe thông báo cần nhân viên y tế khẩn cấp, Southern Metropolis News đưa tin.

Không do dự, Li giao túi xách cho con trai, dặn “mẹ sẽ quay lại ngay” rồi chạy về phía khu vực có hành khách ngã gục. Người đàn ông lên cơn co giật, miệng chảy máu.

Nhận định nạn nhân bị động kinh, Li nhanh chóng tháo nhẫn, cắn hết bộ móng giả để có thể xử lý đường thở cho nạn nhân. “Tôi phải loại bỏ dị vật trong miệng để tránh ngạt thở. Tôi cũng đo huyết áp cho anh ấy”, cô kể.

Khoảng 5 phút sau, hành khách tỉnh lại. Sau khi hướng dẫn nhân viên nhà ga cách chăm sóc tiếp, Li vội vã quay lại cùng hai con kịp chuyến tàu cuối trong ngày.

Con trai Li chia sẻ ban đầu có chút sợ hãi. “Con trai tôi nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, nói rằng con hơi sợ. Nhưng do ý thức về sứ mệnh cứu người của mình, tôi biết mình phải đi giúp đỡ”, cô nói.

Khi biết mẹ vừa cứu người, cả hai anh em đều tự hào: “Mẹ thật tuyệt! Chúng con sẽ luôn hãnh diện về mẹ”.

Cộng đồng mạng gọi Li là “thiên thần bình dị”, cảm phục tinh thần đặt sinh mạng người khác lên trên hết, dù khi đó đang trong kỳ nghỉ cùng gia đình.