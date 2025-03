Núi Lò Vôi thành điểm check-in 'hot' nhất Côn Đảo

Bắt đầu từ tháng 3, Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Danh sách nơi check-in yêu thích của du khách tại đây bổ sung cung đường mòn trekking lên núi Lò Vôi.

Yếu tố "ăn khách" của địa danh nằm ở góc nhìn toàn cảnh huyện, vừa thấy biển, vừa thấy núi. Mỏm đất nhô ra từ phía núi tương tự xương sống khủng long cũng là điểm nhấn của địa danh.

Theo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Du lịch Côn Đảo, tọa độ dành cho những ai yêu thích thiên nhiên thuộc dự án cải tạo đường mòn đi bộ tuần tra, kết hợp thắng cảnh núi Lò Vôi.

Mục đích chính là tạo cảnh quan sạch, an toàn, phục vụ công tác đi tuần của cán bộ. Song, với khung cảnh ngoạn mục trên núi, địa phương cân nhắc triển khai phương án khai thác du lịch cụ thể sau khi đã hoàn thành sửa chữa.

Tuy nhiên, công trình vẫn đang thi công, một số hạng mục vẫn chưa hoàn thiện dẫn đến hạn chế trong quá trình tham quan. Dự kiến phương án sẽ hoàn thành trong năm 2025.

Từ dưới chân núi nằm trên đường Ống Cỏ, du khách sẽ mất khoảng 30-40 phút để leo lên đỉnh. Đường đến "nóc nhà Côn Đảo" tương đối dễ đi, bằng phẳng nhờ lối đi được lát đá.

Ngoài tọa độ check-in với thiên nhiên, "đặc sản" của Côn Đảo là mùa rùa đẻ trứng từ tháng 4 đến tháng 11.

Vào giai đoạn này, hàng trăm con rùa từ bãi biển thuộc Vườn Quốc gia sẽ lên bờ đẻ trứng. Trong đó, hòn Bảy Cạnh là nơi chiếm khoảng 80% số lượng rùa biển đẻ ở Côn Đảo. Huyện cũng là điểm đến đầu tiên của Việt Nam triển khai chương trình bảo tồn rùa biển, xem rùa đẻ trứng.

Để "săn" khoảng khắc cá thể rùa mẹ sinh sản, du khách phải đến Vườn vào buổi khuya bởi tập tính của rùa là đẻ vào ban đêm.

Vào dịp Tết Nguyên đán, Bà Rịa - Vũng Tàu đón khoảng 773.523 lượt khách, tăng 13,07% so với cùng kỳ năm ngoái, tính từ ngày 29/1 đến 2/2. Trong đó, lượng khách đến Côn Đảo vào ngày mùng 1 và mùng 2 tết Nguyên đán giảm khoảng 30,38% với cùng kỳ năm 2024. Nguyên do bởi thời điểm Tết rơi vào mùa biển động, các tàu du lịch ngưng đưa khách đến địa phương để đảm bảo an toàn. Mùa đón khách tại đây rơi vào tháng 3-9 hàng năm.