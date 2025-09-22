Núi lửa 'mắt lồi' trên bán đảo đầu lâu nhìn chằm chằm vào không gian

Một bức ảnh của phi hành gia cho thấy hai hồ núi lửa dường như đang nhìn lên không trung từ Bán đảo Chiltepe thuộc hồ Managua, Nicaragua.

Hai hồ núi lửa trên bán đảo Chiltepe thuộc hồ Managua, Nicaragua trông giống hệt một đôi mắt khi nhìn từ không gian. Ảnh: Chương trình NASA/ISS.

Hai hồ núi lửa này đang nhìn lên không gian từ bán đảo hình đầu lâu ở Nicaragua mà không nhìn thấy từ Trái Đất. "Mắt" và "đầu lâu" này được tạo ra bởi những đợt phun trào dữ dội hàng nghìn năm trước. Khung cảnh kỳ lạ này chịu ảnh hưởng của ảo ảnh quang học tinh tế khi nhìn từ không gian.

Nếu những hồ này giống như con mắt, đầu của nó chính là Bán đảo Chiltepe, một vùng đất liền trải dài tới vùng hồ của Managua.

Người dân địa phương gọi chúng là Lago Xolotlán bao gồm diện tích 1.400 m2 ở quốc gia Trung Mỹ này.

Bán đảo này nằm cách Managua 16 km về phía tây bắc, được hình thành bởi hàng loạt vụ nổ phiến đá pyloclastic.

Theo Đài quan sát Trái Đất của NASA, trong những vụ phun trào này, chủ yếu là các vật liệu có mật độ thấp như đá bọt, bị đẩy mạnh từ bên dưới bề mặt.

Những vụ phun trào lớn này đã xảy ra cách đây 17.000 năm, còn những vụ phun trào núi lửa gần đây nhất diễn ra cách đây 2.000 năm.