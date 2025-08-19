'Núi tiền thưởng' cho học sinh đỗ đại học gây tranh cãi ở Trung Quốc

Nhiều người cho rằng phần thưởng tiền mặt quá lớn dành cho học sinh khiến việc học hành bị "vật chất hóa".

Khoản tiền thưởng "khủng" được trao cho nữ sinh đậu Thanh Hoa. Ảnh: jiupainews.

Đầu tháng 8, Trường Quốc tế Dajiang ở Quý Cảng - một thành phố nhỏ thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây ở phía tây nam Trung Quốc - tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh khóa 2025.

Trong đó, khoản thưởng 1 triệu nhân dân tệ ( 140.000 USD ) cho một học sinh tốt nghiệp được nhận vào trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng lập tức thành chủ đề gây tranh cãi, theo SCMP.

Tại buổi lễ tốt nghiệp, một số học sinh vừa trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu đã nhận được giải thưởng tiền mặt từ trường cũ. Nữ sinh họ Luo, sắp trở thành sinh viên năm nhất tại Đại học Thanh Hoa - ngôi trường hàng đấu đất nước - là cái tên nổi bật.

Trường Đại Giang đã trao tặng Luo 1 triệu nhân dân tệ với biểu ngữ màu đỏ có dòng chữ tiếng Trung "Đại học Thanh Hoa" và "một triệu nhân dân tệ". Tại buổi lễ, nhiều chồng tiền mặt cũng được trưng bày.

"Nhà trường đặt tiền lên một chiếc ghế đẩu trên sân khấu. Tiền chất thành đống như đồi núi. Tôi thực sự choáng váng trước cảnh tượng đó", một người dân địa phương có mặt nói với Anhui TV.

"Tôi ghen tị với cô gái này quá. Cô ấy còn trẻ thế mà đã sở hữu một triệu nhân dân tệ rồi", một phụ nữ có mặt nói thêm.

Con số này thậm chí khiến Sở Giáo dục thành phố Quý Cảng phải can thiệp và ngăn chặn "hoạt động bất thường" của trường.

"Chính quyền thành phố không khuyến khích các trường công khai điểm thi 'gaokao' (đại học). Chúng tôi đã dừng hoạt động này của trường Đại Giang", một quan chức giấu tên của sở giáo dục nói với Jiupai News vào ngày 12/8.

Những tân sinh viên xuất sắc khác nhận được giải thưởng bao gồm một người đậu vào ĐH Chiết Giang và nhận được 150.000 nhân dân tệ ( 21.000 USD ), một người khác đậu ĐH Hong Kong cũng nhận được giải thưởng tương tự.

Một người khác chuẩn bị nhập học tại ĐH Nông nghiệp Hoa Trung ở miền trung tỉnh Hồ Bắc được cấp 10.000 nhân dân tệ ( 1.400 USD ), theo video lan truyền về sự kiện này.

Một cán bộ của trường Đại Giang chia sẻ với báo chí rằng trường trao thưởng cho học sinh tốt nghiệp dựa trên thứ hạng tương ứng của các trường đại học mà họ sẽ theo học. Chính sách khen thưởng được điều chỉnh hàng năm.

Năm 2022, giải thưởng dành cho sinh viên trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh hoặc Đại học Thanh Hoa là nửa triệu nhân dân tệ ( 70.000 USD ). Những học sinh tốt nghiệp được nhận vào các trường đại học hạng trung thường nhận được khoảng 3.000 nhân dân tệ ( 420 USD ).

Các trường đại học ở Trung Quốc tuyển sinh dựa trên điểm số đạt được trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia, được gọi là "gaokao", diễn ra vào đầu tháng 6 hàng năm.

Đại học Bắc Kinh và Đại học Thanh Hoa xếp thứ 14 và 17 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2026.