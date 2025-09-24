Nước cuồn cuộn quét qua khách sạn Hong Kong trong bão Ragasa

Siêu bão Ragasa tàn phá Hong Kong với sóng biển dữ dội, làm vỡ tung cửa kính khách sạn ven biển, cuốn trôi đồ đạc, trong khi hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp.

Sóng biển đánh tung cửa khách sạn ở Hong Kong Siêu bão Ragasa di chuyển ngoài khơi đặc khu Hong Kong (Trung Quốc), khiến nước biển dâng cao và tạo sóng lớn đánh tung cửa khách sạn trên đất liền.

Ngày 24/9, siêu bão Ragasa, hay còn gọi là "vua bão", tấn công Hong Kong (Trung Quốc), gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng. Trung tâm khí tượng địa phương phát tín hiệu cảnh báo mức cao nhất kéo dài trong 12 giờ, trước khi hạ xuống mức 8 vào lúc 13h20 cùng ngày.

Tại khách sạn Fullerton Ocean Park thuộc khu Aberdeen, nằm sát bờ biển phía Nam Hong Kong, những con sóng đập thẳng vào mặt tiền khách sạn, "xé toạc" cửa kính và hạ tầng khu vực sảnh.

Video trực tuyến ghi lại khoảnh khắc nước biển ào ạt tràn vào bên trong, cuốn trôi đồ đạc và khiến nhân viên khách sạn hoảng loạn.

SCMP dẫn lời các nhân chứng cho biết sóng biển dâng cao bất thường trong thời điểm bão đạt đỉnh, tạo ra sức ép lớn. Một số nhân viên bị sóng hất ngã, phải bám vào các trụ bên trong để tránh bị cuốn ra ngoài. May mắn, không có trường hợp thương vong nào xảy ra.

Ngay khi bão bắt đầu suy yếu, đội ngũ nhân viên khách sạn bắt tay vào dọn dẹp và khắc phục thiệt hại. Họ thu dọn kính vỡ, lau khô sàn nhà và gom các cành cây, rác thải bị cuốn vào trong sảnh. Hiện khách sạn phần nào ổn định và duy trì hoạt động đón khách bình thường, không ảnh hưởng đến dịch vụ lưu trú.

Nhân viên dọn dẹp sau khi siêu bão Ragasa quét qua khách sạn. Ảnh: Jelly Tse.

Ông Daryl Ng Win-kong, Chủ tịch Tập đoàn Sino, đơn vị điều hành khách sạn, trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra. Ông đánh giá cao sự nỗ lực và tinh thần kiên cường của đội ngũ nhân viên.

"Các đồng nghiệp của tôi đã làm việc không ngừng nghỉ suốt thời gian giữa tâm bão. Họ chính là những anh hùng thầm lặng. Chúng tôi sẽ khôi phục khách sạn và trở lại mạnh mẽ hơn", vị lãnh đạo nói.

Cơn bão cũng gây ra nhiều sự cố nguy hiểm khắp Hong Kong. Tại Heng Fa Chuen, gió mạnh thổi bay nhiều thiết bị điều hòa khỏi vị trí, treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ các căn hộ cao tầng. Một số máy rơi xuống đường, buộc lực lượng cứu hỏa phải di dời khẩn cấp.

Trong khi đó, nhiều cây xanh bị bật gốc, cột đèn và rào chắn công trình đổ sập. Bên kia bến cảng, sóng biển đẩy một chiếc xà lan mắc cạn vào bờ kè gần khu dân cư Laguna Verde ở Hung Hom, gây hư hại nghiêm trọng lối đi bộ. Con tàu sau đó được kéo đi bằng 3 tàu kéo do Cục Hàng hải phối hợp thực hiện.

Những con sóng lớn làm vỡ cửa kính, cửa ra vào và khiến sảnh chính khách sạn bị ngập nước. Ảnh: Jelly Tse.

Tại Tsim Sha Tsui, giàn giáo bị gió giật đổ sập, xe máy bị thổi bay, trong khi ở Sham Shui Po, một văn phòng container bị gió cuốn từ công trường ra giữa đường. Một đoạn video cho thấy mái của cây cầu dành cho người đi bộ gần Diamond Hill bị thổi bay, rơi xuống xa lộ bên dưới.

Ở khu Sham Tseng, gió mạnh làm bật tung gạch tường của khu dân cư Bellagio, buộc ban quản lý phải phong tỏa khu vực để sửa chữa.

Tại Tseung Kwan O, sóng biển dâng cao, tràn qua 2/3 chiều cao Cross Bay Link, làm ngập lối đi dạo và một số nhà hàng ven biển. Sóng mạnh đánh bay bàn ghế, làm vỡ kính cửa hàng, trong đó có nhà hàng Bỉ Frites tại khu phức hợp Monterey Place.

Theo thống kê, hơn 800 người đã sơ tán đến các nơi trú ẩn tạm thời, 62 người bị thương phải nhập viện. Chính quyền nhận được 437 báo cáo cây đổ, một vụ lở đất và 15 trường hợp ngập lụt.

Bùn đất phủ kín phía ngoài khách sạn. Ảnh: HK01.