Nước đi không ngờ của du học sinh Trung Quốc

Từ bỏ giấc mơ Mỹ, châu Âu vì chi phí đắt đỏ, nhiều người Trung Quốc chuyển hướng học tập tại các trường đại học Đông Nam Á vì mức phí rẻ hơn.

Du học sinh Trung Quốc chọn đại học ở Đông Nam Á thay vì Mỹ, châu Âu như trước đây. Ảnh: Pexels.

Kent Cai, một doanh nhân đến từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), đã quyết định sang Malaysia theo học tiến sĩ vào đầu năm 2025. Anh không chọn Mỹ hay châu Âu như nhiều bạn bè cùng lứa, mà tới Kuala Lumpur để nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất truyền thông.

Đáng chú ý, Cai là một trong số rất nhiều người Trung Quốc quyết định chuyển hướng, chọn Đông Nam Á làm nơi học tập. Đất nước mà Cai chọn cũng là một trong những điểm đến thu hút nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, theo SCMP.

Đông Nam Á thành điểm du học mới

Số liệu từ Cơ quan Dịch vụ Giáo dục Toàn cầu Malaysia (EMGS) cho thấy chỉ trong nửa đầu năm 2025, nước này đã có 16.823 đơn xin học từ Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 10.670 cùng kỳ năm ngoái. UNESCO cũng ghi nhận số sinh viên Trung Quốc tại Thái Lan đã tăng từ dưới 6.200 người ở năm 2016 lên 28.000 người vào năm 2024.

Không chỉ lĩnh vực giáo dục, các nước ASEAN cũng trở thành điểm đến mới của dòng vốn Trung Quốc. Theo ARC Group, vốn đầu tư trực tiếp của Trung Quốc vào khu vực này tăng 13% trong năm ngoái, chủ yếu nhờ các doanh nghiệp sản xuất mở rộng hoạt động.

Cai dự báo 5-10 năm tới sẽ là “kỷ nguyên vàng” của sinh viên Trung Quốc tại Đông Nam Á. Những người thông thạo tiếng Trung, tiếng Anh và ngôn ngữ bản địa, đồng thời hiểu rõ văn hóa kinh doanh Trung Quốc, sẽ có lợi thế lớn trong tìm việc và khởi nghiệp.

Lucas Lu (20 tuổi) cũng chọn du học tại tại Kuala Lumpur. Nam sinh cho rằng kinh tế Trung Quốc chậm lại khiến nhiều gia đình không còn khả năng chi trả chi phí du học ở phương Tây.

Với những sinh viên không trúng tuyển các trường hàng đầu trong nước, Malaysia trở thành lựa chọn nhờ học phí thấp, chi phí sinh hoạt hợp lý, môi trường chính trị ổn định và nhiều trường nằm trong bảng xếp hạng QS. Thái Lan và Indonesia cũng là lựa chọn thay thế.

Theo phó giáo sư Alfred Wu tại Đại học Quốc gia Singapore, tình trạng thất nghiệp gia tăng ở Trung Quốc khiến nhiều sinh viên tìm đến các chương trình cao học nước ngoài để nâng cao năng lực cạnh tranh. Malaysia nổi lên với lợi thế đào tạo bằng tiếng Anh, chi phí phải chăng và bằng cấp được công nhận toàn cầu.

Đông Nam Á rẻ hơn, nhưng vẫn chưa thực sự triển vọng như nền giáo dục đại học ở Mỹ, châu Âu. Ảnh: Pexels.

Chưa thực sự triển vọng

Bàn về xu hướng du học Đông Nam Á, Tan Jing, người điều hành công ty tư vấn du học ở Quảng Châu, cho biết hơn 20% gia đình từng dự định cho con đi học ở châu Âu hoặc Mỹ nay cân nhắc chuyển sang Malaysia hoặc Thái Lan.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý không nên thổi phồng ảnh hưởng của nhóm sinh viên này. Họ chủ yếu tập trung trong các doanh nghiệp có vốn Trung Quốc và phần lớn sẽ trở về nước sau khi tốt nghiệp.

Theo ông Phoon Wing Keong, Viện trưởng Viện Chính sách Huayan (Malaysia), sinh viên Trung Quốc mang lại nguồn học phí và sức sống mới cho hơn 400 cơ sở giáo dục đại học của nước này.

Tuy nhiên, chuẩn mực nghiên cứu và đào tạo vẫn còn khoảng cách so với Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Do đó, nhiều sinh viên chỉ coi đây là nơi lấy bằng, rồi quay lại Trung Quốc hoặc gia nhập các công ty có vốn Trung Quốc tại địa phương.

Ông Phoon đặt câu hỏi về lâu dài, liệu sinh viên Trung Quốc có trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và ASEAN hay không. Một số có thể vươn lên thành tầng lớp trung lưu hoặc giàu có mới, như các doanh nhân Hàn Quốc trước đây, nhưng điều này đòi hỏi sự hòa nhập vào văn hóa bản địa.

Đối với những người trẻ như Lucas Lu, lựa chọn này vừa thực tế vừa mang tính cá nhân. Anh cho biết môi trường ở Malaysia khiến anh cảm thấy yên tâm hơn so với châu Âu. Singapore cùng Malaysia sẽ là điểm đến ưu tiên sau khi tốt nghiệp.

Tuy vậy, Lu cũng thừa nhận cơ hội việc làm tại Đông Nam Á không nhiều như kỳ vọng, ngay cả trong các công ty Trung Quốc do vướng rào cản pháp lý và văn hóa.

Phó giáo sư Wu cho rằng sự bùng nổ du học sinh Trung Quốc ở Đông Nam Á còn phụ thuộc vào bối cảnh toàn cầu. Nếu quan hệ Trung - Mỹ hạ nhiệt hoặc chi phí tại phương Tây giảm, sức hút của khu vực này có thể nhanh chóng phai nhạt.