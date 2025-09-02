NXB Giáo dục Việt Nam tặng SGK cho học sinh vùng lũ trước khai giảng

Nhằm chia sẻ khó khăn của học sinh vùng lũ, NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng hàng nghìn bộ sách giáo khoa với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Chí Bính, Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, trao tặng sách cho các học sinh. Ảnh: NXB Giáo dục Việt Nam.

Trước thềm khai giảng năm học mới 2025-2026, NXB Giáo dục Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ giáo dục tại các địa phương miền núi, vùng lũ nhằm tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cụ thể, vào ngày 29/8, NXB đã tham gia chương trình về nguồn tại Khu di tích Bộ Quốc gia Giáo dục tại xã Yên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD&ĐT).

Sau lễ dâng hương tại khu di tích, NXB đã tổ chức các hoạt động tặng quà cho các trường học và giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn địa bàn tỉnh và xã Yên Nguyên.

Cụ thể, NXB Giáo dục Việt Nam đã trao tặng 400 bộ sách giáo khoa với 3.600 bản sách cho các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Yên Nguyên. Các bộ sách thuộc nhiều chương trình như Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học và phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Cụ thể, trường Tiểu học và THCS Yên Nguyên nhận 200 bộ (100 bộ Tiểu học, 100 bộ THCS); trường Tiểu học Hòa Phú 100 bộ; trường THCS Hòa Phú 100 bộ. Tổng trị giá quà tặng khoảng 56 triệu đồng.

Trước đó, ngày 28/8, NXB đã trao tặng 574 đầu sách giáo khoa trị giá 10 triệu đồng cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 của trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Lao Chải, xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai. Năm học 2025-2026, nhà trường có 767 học sinh, 100% là người dân tộc Mông, phần lớn thuộc các hộ gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn.

Các bộ sách được trao tặng bao gồm Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cùng học và phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

Cũng trong ngày 28/8, phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, NXB Giáo dục Việt Nam trao tặng gần 19.000 cuốn sách giáo khoa, sách bài tập và sách tham khảo với tổng trị giá 276 triệu đồng cho học sinh vùng lũ.

Trong đó, xã Sông Mã nhận 14.742 cuốn, xã Chiềng Khoong nhận 226 cuốn, xã Nậm Ty 2.808 nhận cuốn và trường THCS Mường Lạn được trao tặng 1.170 cuốn.

Ông Ngô Văn Hoan, Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, cho biết trận mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều xã của huyện Sông Mã (cũ). Ông hy vọng những bộ sách mới có thể san sẻ khó khăn với người dân, đặc biệt là các trường học bị hư hại cơ sở vật chất.

"Những bộ sách được trao tặng hôm nay không chỉ là hành trang tri thức mà còn là lời động viên, tiếp thêm nghị lực để các em học sinh vùng lũ tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ”, ông Hoan nhấn mạnh.