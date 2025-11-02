Ở chung cư 5 tỷ phải 'tháo chạy' vì ô nhiễm không thở nổi

Dù ở nơi được ví như "thiên đường" chị Hà Phương phải bán nhà, chuyển tới Tây Nguyên sống sau thời gian chịu cảnh ô nhiễm, khiến con nhỏ không thể vui chơi ngoài trời.

Đầu tháng 7 vừa qua, khi quyết định bán căn chung cư nằm trong khu đô thị ở Hưng Yên để chuyển về Tây Nguyên sinh sống, chị Hà Phương (40 tuổi) khiến nhiều người xung quanh kinh ngạc.

Mẹ chồng cũ chị bảo: “Tưởng ổn định lắm rồi”, còn bạn bè thi nhau thắc mắc: “Sống ở đấy sướng như thiên đường rồi còn chuyển đi”.

Chị Phương công nhận nhà mình ở khu thiên nhiên rất đẹp, tiện nghi đầy đủ. Căn hộ nằm giữa không gian xanh mát, ban công hướng hồ và công viên, dưới chân tòa nhà là trường học quốc tế, bệnh viện, siêu thị, khu thể thao, bể bơi bốn mùa, quán cà phê ven hồ...

Tuy nhiên, thứ chị cần nhất cho 3 con và chính mình là không khí trong lành thì ở đây lại không có.

“Không gian quanh khu dân cư không xe cộ, không ồn ào. Thế nhưng, mùi khét từ việc đốt rác khiến người lớn và trẻ nhỏ phải ‘nhốt’ mình trong nhà trong nhiều ngày”, chị kể với Tri Thức - Znews.

Không riêng chị Hà Phương, nhiều cư dân ở khu đô thị này cũng có trải nghiệm tương tự. Nhiều người quyết định bán nhà rời đi, còn ai ở lại chỉ có thể tìm cách thích nghi.

Ngột ngạt

Trước năm 2021, gia đình chị Hà Phương sống tại một chung cư tại trung tâm Hà Nội. Tuy nhiên, nơi này nhiều xe cộ, các con chơi dễ gặp phải nguy hiểm.

Sau nhiều cân nhắc, cả nhà chuyển đến khu đô thị tại Hưng Yên. Chị chọn căn 3 ngủ có giá 4 tỷ đồng , đến nay lên 52-55 triệu đồng/m2 (khoảng 5 tỷ đồng ).

Chị Phương những tưởng chuyển về nơi rộng rãi, yên tĩnh là có nơi an cư lý tưởng suốt đời. Thế nhưng, thực tế hoàn toàn khác. “Chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) đạt ngưỡng cảnh báo nguy hại cho sức khỏe, vượt xa mức an toàn và rất nhiều ngày ở ngưỡng 200-450, thậm chí vượt 450”, chị nhớ lại.

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, chị Phương chỉ mong được hít thở bầu không khí trong lành. Thế nhưng, mùi khét nồng nặc của rác bị đốt cháy bủa vây khiến chị không thể tận hưởng trọn vẹn không gian sống.

Trong những ngày ô nhiễm nặng, ngoài giờ học, sinh hoạt và vui chơi của các con chị chỉ diễn ra trong không gian chật hẹp, hạn chế ra ngoài.

“Tôi thấy thương lũ trẻ khi không có đủ không gian vui chơi trong đúng độ tuổi mà các con cần”, chị nói về lý do khiến mình quyết tâm chuyển nhà.

Chị Hà Phương không muốn các con suốt ngày phải nhốt mình trong 4 bức tường.

Môi trường ô nhiễm cũng khiến anh Hải Đăng (phường Hà Đông, Hà Nội) nhanh chóng “vỡ mộng” về cuộc sống yên ổn ở khu đô thị thuộc địa phận Hưng Yên sát Hà Nội. Theo anh, các cư dân sống tại đây đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian khá dài.

Anh Đăng chia sẻ nhiều người cho rằng mùi khét và ô nhiễm không khí là từ các làng nghề tái chế xung quanh cùng việc đốt rác gây nên.

“Mỗi lần đi xe đạp, tôi thấy hai bên đường toàn là túi nylon, bao tải, ống nhựa, chai, lọ đã qua sử dụng”, anh nói.

Anh Đăng cho biết việc đốt rác không xảy ra thường xuyên, liên tục nhưng ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng cuộc sống. Chỉ cần mở cửa sổ ra, mùi khét khiến anh không thể chịu được.

Mong được sống ở một nơi hạn chế khói bụi, ô nhiễm, anh Đăng chuyển về trung tâm Hà Nội vào đầu năm nay. May mắn, anh có đủ tài chính để nhanh chóng thực hiện điều này.

Xoay xở

Chị Bích Ngọc (39 tuổi), cũng sống ở khu đô thị tại Hưng Yên kể trên, cho biết: “Tôi chọn nơi này vì an ninh đảm bảo, người dân thân thiện, không gian yên tĩnh, ít tệ nạn xã hội, nhiều dịch vụ như: bể bơi, onsen, công viên giúp cải thiện tinh thần và chi phí sống khá thấp so với nhiều nơi khác”.

Tuy thỉnh thoảng vẫn bị ảnh hưởng bởi mùi khét, chị đánh giá chất lượng sống ở đây vẫn tốt hơn so với những thành phố trước đó chị từng sống - nơi bị ảnh hưởng bởi khói bụi từ các phương tiện giao thông.

Thay vì chuyển đi, chị Ngọc lại tìm cách “sống chung với ô nhiễm”. Cách chị xoay xở là luôn để ý nếu có khói xuất phát từ việc đốt rác sẽ nhanh tay đóng cửa nhà, bật điều hòa (có chức năng lọc không khí) để xua tan mùi khó chịu trong vài phút. Nếu đang ở ngoài đường, chị tấp vào cửa hàng ven đường có điều hòa hoặc nhanh chóng về nhà, trong thời gian di chuyển trên đường che thật kín mũi lại.

Về phía mình, chị Ngọc có ý thức giặt phơi túi nylon, tận dụng tối đa ban công nhỏ của gia đình để tái chế và tái sử dụng nylon. “Tôi cho rằng cần tìm giải pháp cho lượng rác nhựa khó tái chế và ứ đọng nhiều dẫn đến ruồi muỗi tụ tập sinh sống hoặc ẩm mốc”, chị nói.

Chị Bích Ngọc hy vọng có thể lập một làng nhỏ với những người cùng quan tâm môi trường.

Chị Ngọc cũng từng đề xuất trong Facebook nhóm cư dân về việc nghiên cứu hỗ trợ người dân về kinh phí hoặc quỹ đất để chôn/lấp rác.

Ngoài ra, chị Ngọc cũng đang nghiên cứu các dự án workshop sáng tạo nhằm thu gom rác đã phân loại và làm sạch để tái chế thành gấu bông handmade hoặc hy vọng phối hợp các nhóm gom rác khác để làm sạch môi trường.

So với những nơi từng sống, chị Ngọc đánh giá khu đô thị hiện nay có chất lượng không khí vẫn ổn hơn: mùi khét chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, khoảng 5 lần/tháng.

Trong khi đó, ở các thành phố lớn, bụi và khói xe gần như xuất hiện từ sáng sớm đến tối muộn khiến người dân khó tìm được thời gian nghỉ ngơi sảng khoái.

Về phía chị Hà Phương, sau khi bán chung cư với giá 5 tỷ tại Hưng Yên, gia đình chị đang ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và cảm thấy hài lòng.

Chị Phương cảm thấy may mắn vì có thể chuyển nơi ở khá thuận lợi, bởi trong số hàng xóm cũ của chị, rất nhiều người cảm thấy khó chịu bởi không khí ô nhiễm và ngột ngạt nhưng không thể chuyển đi.

“Tôi cảm thấy đúng đắn với quyết định chuyển nhà. Nhiều người ở lại vẫn phải sống giữa khói bụi mỗi ngày”, chị bộc bạch.