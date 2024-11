Ông Donald Trump cũng muốn làm sân pickleball

Mong muốn phát triển sân pickleball trong khu nghỉ dưỡng Doonbeg (Ireland), song Donald Trump gặp nhiều khó khăn, cần đảm bảo môi trường sinh sống tự nhiên cho một loài ốc sên.

Donald Trump thể hiện sự nhạy bén trong kinh doanh khi dự định đón sóng pickleball. Ảnh: Timothy A. Clary.

Nhận thấy sức hút của pickleball trên toàn thế giới, Donald Trump lên kế hoạch phát triển thêm sân chơi cho môn thể thao này trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Doonbeg của mình ở Ireland.



Tuy nhiên, kế hoạch của ông bị gián đoạn bởi những con ốc sên. Cụ thể, Hội đồng quận Clare (Ireland) cần xác minh tình trạng của hàng triệu con ốc sên Vertigo Angustior sinh sống ở resort của Donald Trump trước khi cho phép xây dựng, tờ Irish Times đưa tin hồi tháng 4.

Donald Trump gặp khó khi lên kế hoạch phát triển sân pickleball trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng Doonbeg. Ảnh: @trumpireland.

Ốc sên là chướng ngại của ông Trump

Loài ốc sên làm gián đoạn kế hoạch xây sân pickleball của ông Trump có chiều dài từ 1,5 mm đến 2,5 mm, màu nâu, sở hữu miệng nhỏ, được Liên minh châu Âu bảo vệ. Chúng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.

Kế hoạch của Donald Trump bao gồm phát triển sân pickleball, sân bóng rổ và khu vui chơi mềm. Tuy nhiên, để triển khai kế hoạch này, ông cần tiến hành một cuộc khảo sát kỹ lưỡng về tác động của các công trình đối với môi trường sống của loài ốc sên trên.

Donald Trump đã mua lại khu nghỉ dưỡng Doonbeg vào năm 2014, xác nhập nơi này vào thương hiệu Trump International vững mạnh. Sau khi mua lại, ông nhiều lần gặp khó khăn trong việc xây dựng, khai thác kinh doanh bởi sự hiện hiện của loài ốc sên được bảo vệ trong khu nghỉ dưỡng.

Vào năm 2014, CNBC đưa tin rằng ốc sên là một trong những trở ngại trong kế hoạch tái phát triển của Trump, bao gồm kế hoạch ngăn chặn xói mòn đất cứu lỗ golf thứ 18 ở Doonbeg.

“Thật đáng tiếc, loài ốc sên cực nhỏ này được tìm thấy trên khắp thế giới. Họ ra sức bảo vệ vì nghĩ rằng loài này chỉ sinh sống ở khu vực đó, nhưng không phải”, Trump nói vào năm 2014.

Ông Trump cũng khẳng định không lo ngại về sự nổi giận của các nhà môi trường học. “Nếu chúng tôi xây dựng sân golf tốt nhất thế giới. Đó là điều tuyệt vời cho du lịch Ireland”, ông khẳng định.

Theo tờ The New York Times, ốc sên cũng là lý do chính khiến ông Trump bị ngăn chặn xây dựng bức tường chắn biển tại khu nghỉ dưỡng vào năm 2016.

Vì thế, đội ngũ này phải xây dựng 2 rào chắn nhỏ hơn nhằm tránh can thiệp sâu vào vùng cồn cát - nơi loài ốc sên nhỏ trên sinh sống.

Ông Trump muốn xây dựng sân pickleball, sân bóng rổ và khu vui chơi mềm. Ảnh: @trumpireland.

Donald Trump nhận thấy sức hút của pickleball trên toàn thế giới, muốn thu lợi từ môn thể thao này. Ảnh: @kaitrumpgolfer.

Nắm bắt xu hướng kinh doanh pickleball

Theo thông tin mà tờ Irish Times đưa ra hồi tháng 4, Hội đồng quận Clare yêu cầu giải quyết 7 vấn đề trước khi phê duyệt giấy phép quy hoạch cho Donald Trump. Ít nhất, ông cần nhận được sự ủng hộ từ phía người dân địa phương về kế hoạch xây dựng này.

Quyết định đầu tư vào Doonbeg của ông Trump không được đánh giá là thành công. Khu nghỉ dưỡng này lỗ tổng cộng 18,1 triệu USD trong 9 năm kể từ thời điểm thu mua.

Dự định phát triển sân pickleball cho thấy nỗ lực của Donald Trump trong việc cải thiện hoạt động kinh doanh khu nghỉ dưỡng.

Pickleball đang là môn thể thao được ưu tiên lựa chọn cho các hoạt động giao lưu, kết nối kinh doanh. Theo dữ liệu từ PodPlay, số lượng đặt sân pickleball cho các sự kiện doanh nghiệp đã tăng vọt trong tháng 6, Bloomberg đưa tin.

Được biết, tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí là những lý do khiến bộ môn này được ưa chuộng. Bên cạnh đó, pickleball dễ chơi và phù hợp với nhiều người, kể cả những người mới bắt đầu.

Ace Pickleball Club, câu lạc bộ pickleball có nhiều chi nhánh trên toàn nước Mỹ, cho biết số lượng đặt sân cho các sự kiện doanh nghiệp ngày càng tăng, thậm chí tại các chi nhánh mới chưa mở cửa.