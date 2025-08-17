Omoda C7 - SUV Trung Quốc tầm giá một tỷ đồng sắp ra mắt có gì?

Omoda C7 vừa được Omoda & Jaecoo Việt Nam trưng bày bên cạnh chiếc J6 tại Hà Nội. Đây dự kiến là mẫu xe tiếp theo được thương hiệu này mang đến thị trường, định vị ở nhóm SUV cỡ C.

Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.660 x 1.875 x 1.670 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm. Như vậy, mẫu xe có kích thước nhỉnh hơn Mazda CX-5 (4.550 x 1.840 . 1.680 mm) nhưng trục cơ sở ngắn hơn Ford Territory hay Hyundai Tucson.

Cụm đèn hậu họa tiết tia sét lạ mắt, nối với nhau thành một dải đèn chạy ngang đuôi xe. So với C5, thiết kế đèn hậu này tạo được điểm nhấn hơn.

Phiên bản trên ảnh là SHS Flagship, với cabin phong cách tối giản, nổi bật ở trung tâm là màn giải trí 15,6 inch, toàn bộ phím chức năng được thu nhỏ đặt ngay phía dưới đế sạc không dây ở yên ngựa.

Vô lăng 2 chấu với màn hình 8,88 inch đặt phía sau. Đáng tiếc phiên bản này vẫn chưa được trang bị HUD.

Toàn bộ ghế ngồi được bọc da đục lỗ, ghế phụ có tính năng chỉnh điện, làm mát ghế. Ở ghế lái có thêm tính năng nhớ vị trí. Một số trang bị khác trong C7 SHS Flagship bao gồm đèn viền nội thất 256 màu tùy chỉnh, lọc không khí, kính cách âm...

Phiên bản trên ảnh sử dụng động cơ hybrid, kết hợp giữa máy xăng 1.5L Turbo và motor điện với công suất 204 mã lực. C7 còn có thêm bản thuần xăng được trang bị động cơ 1.6L Turbo, cho công suất 183 mã lực, mô men xoắn 275 Nm.

Theo nhân viên tư vấn, xe dự kiến có giá dao động 839-969 triệu đồng tùy phiên bản. Như vậy, đây sẽ là làn gió mới, cạnh tranh cùng các đối thủ nhóm SUV cỡ C như Hyundai Tucson, Honda CR-V, Ford Territory hay Mazda CX-5, BYD Atto 3.

