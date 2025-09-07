Ồn ào của 'tứ hoàng streamer'

Trong khi Độ Mixi, Xemesis và ViruSs liên tục vướng ồn ào đời tư, Pew Pew luôn kín tiếng về cuộc sống cá nhân và chuyển hẳn sang kinh doanh.

Độ Mixi, Pew Pew, Xemesis và ViruSs là những ngôi sao stream game đình đám tại Việt Nam, được mệnh danh "tứ hoàng" và luôn là những cái tên gây sốt mạng. Dù hiện tại, những thành viên đã có định hướng riêng, có người chuyển hẳn sang kinh doanh song vẫn luôn được nhắc đến là một mảnh ghép của "bộ tứ".

Mới đây, Độ Mixi vướng vào ồn ào hút shisha - chất bị đưa vào danh mục cấm tại Việt Nam từ ngày 1/1/2025 - khiến nhiều dân mạng phải gợi nhắc về danh sách scandal nối dài trong quá khứ của các thành viên còn lại.

Độ Mixi hút chất cấm, văng tục trên livestream

Độ Mixi (Phùng Thanh Độ, sinh năm 1989) hiện là cái tên nổi tiếng nhất trong làng stream game. Streamer quê Cao Bằng sở hữu hệ sinh thái các kênh mạng xã hội triệu follow, các thương hiệu kinh doanh và công ty về truyền thông mang tên mình được lập vào năm ngoái, Mixi Gaming.

"Tộc trưởng" người Tày còn được ngưỡng mộ khi có gia đình hạnh phúc bên vợ và 3 con. Sau nhiều năm làm việc, vợ chồng anh đã tạo dựng được cơ ngơi hoành tráng gồm dinh thự 7 tầng ở Hà Nội, nhà riêng khang trang ở quê nhà Cao Bằng.

Độ Mixi gây tranh cãi vì hút shisha. Ảnh: MixiGaming/Facebook.

Thông qua những chia sẻ trên mạng, người theo dõi trầm trồ khi biết được Độ Mixi có thể nhận được hàng tỷ đồng mỗi tháng từ donate (ủng hộ) của fan. Thu nhập lớn hơn cả còn đến từ kinh doanh chuỗi nhà hàng Sà Bì Chưởng cùng Pew Pew và Xemesis, và cả các thương hiệu riêng MixiFood, MixiShop.

Thành công và có nhiều đóng góp từ thiện hướng đến cộng đồng, song Độ Mixi không ít lần vướng vào tranh cãi vì phát ngôn và hành vi lệch chuẩn. Mới đây nhất, anh bị chỉ trích vì bị bắt gặp hút shisha cùng cầu thủ Tây Ban Nha Pique ở Hà Nội.

Trước đó, vào năm 2020, "streamer số 1 Việt Nam" bị VTV réo tên trong một bản tin vì có phát ngôn nhạy cảm, văng tục trong các buổi livestream, được cho là ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Dù lên tiếng xin lỗi, cho đến nay khán giả vẫn không thấy anh ngừng nói chuyện phản cảm trên sóng, trước rất nhiều fan nhỏ tuổi.

Tháng 1 năm nay, khi thuốc lá điện tử bị cấm, ông bố 3 con đã "tiên phong làm gương" khi quay clip vứt pod vào sọt rác. Thế nhưng, khi anh vẫn thản nhiên hút shisha, nhiều người theo dõi bắt đầu xét lại, cho rằng việc anh vứt pod chỉ là "làm màu" nhằm xoa dịu những ồn ào trong quá khứ.

Dù từng viết tâm thư xin lỗi khi bị "réo tên" trên VTV, Độ Mixi vẫn văng tục trong lần livestream giải thích hôm 4/9. Lời xin lỗi của anh bị coi là thiếu chân thành. Không ít người kêu gọi cắt sóng, rút tên anh khỏi Sao nhập ngũ - một chương trình truyền hình thực tế mang tính giáo dục.

Ồn ào tình ái của ViruSs

ViruSs (Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988) là thành viên tai tiếng nhất của hội "tứ hoàng streamer" trong nửa đầu năm nay. Tháng 3, câu chuyện ViruSs bị bạn gái Ngọc Kem (Trần Nguyễn Hồng Ngọc) tố ngoại tình trở thành tâm điểm bàn tán khắp cõi mạng.

Sau Ngọc Kem, hàng loạt cô gái đứng ra tố nam streamer "lừa tình", "bắt cá nhiều tay", trong đó có những cái tên nổi tiếng như rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền), ca sĩ Emma Nhất Khanh. Các cô gái lần lượt đưa ra bằng chứng cho thấy anh cùng lúc hẹn hò nhiều cô gái, thao túng và khiến họ đau lòng.

Ồn ào tình ái của ViruSs và Ngọc Kem là ồn ào chấn động nhất trong sự nghiệp của nam streamer. Ảnh: ViruSs, Ngọc Kem/Facebook.

Bất chấp chỉ trích, ViruSs liên tục lên livestream giải thích, thậm chí đòi người xem phải đóng tiền mua gói tài khoản để được bình luận đặt câu hỏi cho anh. Đỉnh điểm, buổi livestream "đấu tố" giữa anh và Ngọc Kem tối 28/3, với sự xuất hiện của Pháo, đã thu hút 1 triệu mắt xem cùng lúc.

Cuối cùng, ViruSs thừa nhận từng hẹn hò Pháo, nhưng vẫn liên tục khẳng định mình là nạn nhân, bị bịa chuyện.

Tại Hội nghị giao ban về quảng cáo trên mạng tổ chức hôm 30/7 ở Hà Nội, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết ngay sau buổi livestream thu hút 1,4 triệu người theo dõi, bàn luận của streamer này vào tối 28/3, phía Cục Phát thanh đã gọi điện cho ViruSs để yêu cầu dừng lập tức buổi livestream.

Phía ViruSs đồng ý nhưng xin thêm 5-10 phút để livestream xin lỗi. Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử nói các nền tảng phải hợp tác với Cục để để ngăn chặn những livestream như của ViruSs ngay lập tức, không phải đợi giải quyết trong 24 giờ.

Ồn ào cuối cùng chấm dứt khi các bên dừng tranh cãi, tuy nhiên danh tiếng của nam streamer cũng "lao dốc".

Đường tình nhiều tranh cãi của Xemesis

Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) nổi tiếng là streamer giàu nhất Việt Nam. Sinh ra trong gia đình giàu có, cuộc sống riêng tư của anh cũng khiến dân mạng quan tâm.

Năm 2019, thông tin về đám cưới của anh và hot girl Xoài Non (Phạm Thùy Trang), kém 12 tuổi, gây chú ý. Khoảng cách tuổi tác lớn, và đường tình nhiều người cũ của nam streamer trở thành chủ đề bàn tán của dân mạng. Tuy nhiên, Xemesis khẳng định người vợ 10X mang lại cho anh cảm giác "đúng người, đúng thời điểm".

Xemesis thường xuyên vướng ồn ào tình cảm. Ảnh: Xemesis/Facebook.

"Mình biết đây là nơi kết thúc cuộc vui, mình không muốn đi club, không còn muốn chơi bời gì nữa. Mình trải qua biết bao nhiêu mối tình để đến được ngày hôm nay, mọi thứ trong cuộc đời đều là bài học. Với bài học đó, mình sẽ mang tới cho mối quan hệ tiếp theo để không mắc phải các lỗi đó nữa", anh chia sẻ.

Tháng 5/2024, rộ lên thông tin cặp đôi rạn nứt tình cảm và một tháng sau cả hai cùng lúc thông báo đã ly hôn. Xemesis và Xoài Non đều khẳng định mối quan hệ kết thúc trong êm đẹp và dành lời cảm ơn cho nhau.

Sau khi chia tay, Xemesis vướng vào nhiều tin đồn tình cảm với một số hot girl. Dù streamer chưa lên tiếng xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào, những hình ảnh thân thiết và sự tương tác của anh với các cô gái này khiến cư dân mạng không ngừng bàn tán.

Pew Pew bỏ nghề stream, chuyển hướng kinh doanh

Thành viên duy nhất của "tứ hoàng streamer" ít vướng ồn ào là Pew Pew (Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991). Cuối tháng 3/2019, Pew Pew bất ngờ tuyên bố giải nghệ, ở thời điểm vẫn là một streamer đình đám và có hàng triệu fan. Anh hé lộ ý định chuyển sang một công việc ít cực nhọc hơn, và điểm lại những kỷ niệm đang nhớ trong quãng thời gian làm nghề.

"Từ mai mình có thể sống một cuộc sống bình thường. Ngày làm 8 tiếng, cuối tuần đi chơi hang out cùng bạn bè. Ngủ một giấc không lo sợ nhỡ việc. Một thời để nhớ. Nếu bạn còn trẻ, hãy sống sao tới 30 tuổi nghĩ lại và mỉm cười", Pew Pew chia sẻ.

Pew Pew nghỉ stream game, chuyển sang kinh doanh. Ảnh: Pew Pew/Facebook.

Trong hội "tứ hoàng", anh là cái tên hiếm có ồn ào, kín tiếng hơn sau khi giải nghệ. Tháng 10/2022, anh kết hôn với bạn gái Hồng Nhật và có cuộc sống gia đình êm đềm.

Năm 2023, anh nổi tiếng khi lập kênh "Tạp hóa Pew Pew", chuyên livestream bán hàng online. Những tư vấn nhiệt tình, chân thực và vui nhộn của anh thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và có lúc cháy hàng.

Đầu năm 2024, anh lập công ty POPO Service, với vốn điều lệ 500 triệu đồng, và tuyển dụng các talent (ngôi sao) chuyên livestream cho các nhãn hàng.

Trong một buổi livestream vào năm 2023, anh tiết lộ vẫn đi ở nhà thuê, không mua ôtô vì cảm thấy không cần thiết, muốn tiết kiệm cho tương lai. Đến nay, anh không chia sẻ quá nhiều về đời sống riêng hay thông tin về vợ.