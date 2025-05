Ồn ào học vấn của Thùy Tiên trước khi bị bắt

Trước khi bị bắt với cáo buộc "Lừa dối khách hàng" trong vụ kẹo Kera, Thùy Tiên cũng nhiều lần gây tranh luận vì chuyện học vấn.

Thùy Tiên bị bắt vì liên quan bê bối kẹo Kera. Ảnh: Bộ Công an.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên (sinh năm 1998) bị bắt vào tối 19/5 về tội "Lừa dối khách hàng", quy định tại khoản 2, Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Trước khi vướng vào lao lý, cô từng đăng quang Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 và nhận nhiều chú ý của dân mạng vì sắc đẹp, tài năng trên sàn diễn. Tuy nhiên, học vấn của Thùy Tiên vẫn là điều gây tranh luận nhiều trong những năm qua.

Bảo lưu vì không hoàn thành môn học

Cụ thể, vào năm 2021, sau khi đăng quang, dân mạng bắt đầu tìm hiểu về học vấn của Hoa hậu Hòa bình và phát hiện cô từng là sinh viên khoa Ngữ văn Pháp, khóa 2016 tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Tuy nhiên, trong thời gian học tại trường, Thùy Tiên chưa hoàn thành nhiều môn học. Cuối cùng, cô làm thủ tục bảo lưu vào năm 2018.

Đến năm 2019, Thùy Tiên đăng ký theo học chương trình Quản lý khách sạn và nhà hàng tại Đại học Hoa Sen. Chương trình cô theo học là hệ liên kết, được đào tạo trong 3 năm.

Hình ảnh bằng thạc sĩ được Thùy Tiên khoe trên mạng xã hội.

Tháng 6/2024, cô bất ngờ thông báo tốt nghiệp thạc sĩ "ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn của trường Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center)". Thời gian đó, cô nhận nhiều lời khen từ cộng đồng mạng vì lịch trình bận rộn nhưng vẫn dành thời gian để học thạc sĩ tại nước ngoài.

Dân mạng nghi vấn tấm bằng thạc sĩ

Nhưng đến tháng 3/2025, khi bê bối kẹo Kera nổ ra, dân mạng đồng loạt "quay xe" với Hoa hậu Hòa bình 2021 và chỉ ra nhiều điểm nghi vấn đối với tấm bằng thạc sĩ của cô.

Cụ thể, trong bài viết được đăng tải trên trang Facebook chính thức, Thùy Tiên nói rằng cô đã tốt nghiệp "ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn của trường Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center)".

Bài đăng thông báo tốt nghiệp thạc sĩ của Thùy Tiên vào tháng 6/2024.

Tuy nhiên, hiện tại, Thụy Sĩ chỉ có một cơ sở giáo dục đại học duy nhất có tên SHMS là Swiss Hotel Management School, không có trường nào tên là SHMS University Center.

Hơn nữa, trong bài đăng trên trang Instagram chính thức, Thùy Tiên nhắc đến tài khoản @shmsswitzerland. Đây là trang Instagram chính thức của SHMS - cũng là Swiss Hotel Management School, không phải SHMS University Center như cô chia sẻ trên Facebook.

Đáng chú ý hơn, trong bài đăng vào năm 2024, Thùy Tiên đính kèm hình ảnh văn bằng được SHMS cấp với nội dung "Thuc Thuy Tien Nguyen has successfully completed all requirements and has been awarded the Executive Master of International Business in Hotel, Resort & Wellness Management", (tạm dịch: Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu và được trao bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế, chuyên ngành Quản trị Khách sạn, nghỉ dưỡng và an sinh).

Trong khi đó, ở phần caption, Hoa hậu Hòa bình 2021 lại ghi rằng cô hoàn thành chương trình thạc sĩ Quản trị nhà hàng - khách sạn (Executive Master of Hospitality Management).

Theo tìm hiểu của Tri Thức - Znews, chương trình cấp bằng thạc sĩ Executive Master of Hospitality Management (theo phần caption mà Thùy Tiên ghi trong bài đăng năm 2024) là chương trình học thạc sĩ trực tuyến gồm 12 học phần, trong đó có 2 tuần học trực tiếp tại trường (nhưng là tùy chọn, người học có thể chọn học hoặc không).

Nhìn chung, tấm bằng thạc sĩ của Thùy Tiên tại SHMS là bằng thạc sĩ online và được một cơ sở duy nhất công nhận là Đại học Derby (Anh) - theo thông tin mà SHMS công bố trên trang web nhà trường.

Về phần cấp bằng, SHMS cho biết vì tính chất học online, sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể nhận bằng tại nhà mà không cần đến trực tiếp tại cơ sở Thụy Sĩ.