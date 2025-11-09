Ồn ào quanh bức ảnh chiếc vali đầy TPCN xách tay của Quang Hải

Bức ảnh Quang Hải mang vali thực phẩm chức năng (TPCN) từ Australia về gây tranh luận. Luật sư khẳng định không đủ cơ sở để kết luận đây là hàng lậu.

Hình ảnh vali đầy thực phẩm chức năng Quang Hải xách tay về nước vô tình gây tranh cãi. Ảnh: Chu Thanh Huyền/Facebook.

Ngày 8/11, Chu Thanh Huyền, vợ cầu thủ Nguyễn Quang Hải, đăng bức ảnh chồng ngồi bên chiếc vali đựng đầy đồ sau chuyến đi nước ngoài, kèm theo dòng chú thích: "Như thông lệ sau mỗi lần ổng đi công tác, và lần này đi Australia 1 tuần về 1 vali TPCN (thực phẩm chức năng - PV) cho đại gia đình".

Bài viết nhanh chóng được nhiều tài khoản chia sẻ lại, gây ra các luồng dư luận trái chiều. Trong đó, một số người để lại ý kiến cho rằng Quang Hải có thể đã xách tay hàng lậu.

Tuy nhiên, số khác khẳng định việc xách tay hàng hóa từ nước ngoài là điều bình thường, hợp pháp. Các ý kiến cho rằng chỉ dựa vào một bức ảnh và caption là không đủ cơ sở để khẳng định số TPCN này là hàng lậu.

Không đủ cơ sở

Sau một ngày, bài đăng của Chu Thanh Huyền đã thu hút 10.000 lượt thích. Trước những bình luận thắc mắc của người theo dõi, nàng WAG sinh năm 2000 liên tục khẳng định số TPCN này Quang Hải "mua cho gia đình dùng, chứ không bán nên không quảng cáo để bán".

Luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Luật sư Hoàng Hà, Đoàn luật sư TP.HCM, nói với Tri Thức - Znews: "Chỉ dựa vào hình ảnh một người mang vali chứa thực phẩm chức năng từ nước ngoài về mà kết luận đó là hàng lậu là thiếu căn cứ và mang tính suy diễn. Bởi lẽ, 'hàng lậu' hay 'buôn lậu' là hành vi vi phạm pháp luật (hành chính hoặc hình sự), chứ không phải là đặc điểm của bản thân sản phẩm".

Theo luật sư, một bức ảnh như vợ Quang Hải đăng tải chỉ cho thấy việc một người sở hữu hàng hóa tại một thời điểm.

Nó không chứng minh được các yếu tố then chốt để cấu thành hành vi buôn lậu, bao gồm: Giá trị của lô hàng đó bao nhiêu? Nó có vượt hạn mức miễn thuế không? Người mang số hàng đó đã khai báo (hay không khai báo) lô hàng này với hải quan khi nhập cảnh chưa? Nếu lô hàng vượt hạn mức, người đó đã nộp thuế cho phần vượt đó hay chưa? Hàng hóa đó là để sử dụng cá nhân, biếu tặng hay để kinh doanh, buôn bán?

Pháp luật định nghĩa "hàng hóa nhập lậu" gồm các trường hợp: hàng cấm hoặc tạm ngừng; hàng phải có giấy phép nhưng không có; không đi qua cửa khẩu hoặc không làm thủ tục hải quan; lưu thông không có hóa đơn chứng từ hợp pháp; hàng phải dán tem mà không dán… Ảnh vali không chứng minh được các yếu tố này.

"Chỉ khi một người cố tình không khai báo hoặc khai báo gian dối để trốn thuế đối với lô hàng vượt định mức, hoặc mang hàng hóa với mục đích kinh doanh mà không có giấy phép, thì mới bị xem xét xử lý về hành vi buôn lậu hoặc trốn thuế. Bức ảnh không thể hiện bất kỳ điều nào trong số này", luật sư giải thích.

Quy định về hàng xách tay

Luật sư Hoàng Hà cho biết hàng xách tay là cách gọi thông thường cho hàng hóa do cá nhân mang theo khi nhập cảnh (thuộc chế độ hành lý cá nhân). Việc này hoàn toàn hợp pháp nếu tuân thủ quy định.

Hàng xách tay chỉ bị coi là hàng lậu hoặc hàng hóa vi phạm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Vượt định mức miễn thuế nhưng không khai báo.

Đây là trường hợp phổ biến nhất. Nếu tổng giá trị hàng hóa của bạn vượt quá hạn mức miễn thuế mà bạn cố tình đi qua "luồng xanh" (không khai báo) để trốn thuế thì phần hàng hóa vượt định mức đó bị coi là nhập khẩu trái phép.

- Trường hợp 2: Mang hàng cấm nhập khẩu

Tức là mang các mặt hàng trong danh mục cấm nhập khẩu ví dụ như vũ khí, ma túy, một số loại ấn phẩm văn hóa cấm, động vật hoang dã.... Hoặc mang hàng nhập khẩu có điều kiện nhưng không đủ điều kiện ví dụ như một số loại thuốc đặc trị, thiết bị y tế mà không có giấy phép.

- Trường hợp 3: Mang hàng với mục đích kinh doanh (buôn bán)

Hành lý cá nhân nhập cảnh được miễn thuế là để phục vụ nhu cầu cá nhân hoặc làm quà biếu, tặng. Nếu cơ quan hải quan có bằng chứng cho thấy người đó mang hàng về để bán (số lượng lớn, nhiều chủng loại lặp đi lặp lại...) mà không làm thủ tục nhập khẩu kinh doanh thì cũng bị coi là vi phạm.

Trường hợp mang hàng hoá có giá trị, thường xuyên vận chuyển để buôn bán… thì có thể bị xem xét tội buôn lậu theo Điều 188 BLHS 2015 nếu đủ dấu hiệu cấu thành.

Về nghĩa vụ khai báo hải quan, nếu hàng hoá mang theo vượt định mức theo quy định thì phải khai tờ khai và nộp thuế; phần vượt được xử lý như hàng nhập khẩu theo khoản 2 Điều 54 Luật Hải quan 2014. Các trường hợp bắt buộc khai còn gồm hành lý gửi trước hoặc sau và hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành theo Điều 6 Nghị định 134/2016/NĐ-CP (sửa đổi năm 2021).

Hồi tháng 3, Chu Thanh Huyền bị công dân tên H. gửi đơn tố cáo bộ mỹ phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng và có dấu hiệu trốn thuế. Ảnh: Chu Thanh Huyền/Facebook.

Thực phẩm chức năng được xếp vào nhóm "các vật phẩm khác". Do đó, quy định khai báo sẽ gồm các trường hợp sau:

- Trường hợp 1: Hợp pháp (Không cần khai báo)

Nếu tổng giá trị của vali thực phẩm chức năng đó từ 10 triệu đồng trở xuống, người mang hàng không cần khai báo hải quan và không phải nộp thuế. Việc này là hoàn toàn bình thường và hợp pháp (đây là quyền lợi của người nhập cảnh).

- Trường hợp 2: Hợp pháp (Phải khai báo và nộp thuế)

Nếu tổng giá trị của vali đó vượt quá 10 triệu đồng, người mang hàng có nghĩa vụ: Đi vào "luồng đỏ" (khai báo hải quan); Khai báo giá trị lô hàng; Nộp thuế (thuế nhập khẩu, thuế GTGT...) cho phần giá trị vượt quá (tức là nộp thuế cho 20 triệu đồng); Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, việc mang hàng về là hoàn toàn hợp pháp.

- Trường hợp 3: Vi phạm (Bị coi là hàng lậu, trốn thuế)

Nếu tổng giá trị vali vượt quá 10 triệu đồng và người mang hàng cố tình đi "luồng xanh" (không khai báo) nhằm mục đích không nộp thuế nhưng bị cơ quan hải quan phát hiện thì đây là hành vi trốn thuế, nhập lậu và sẽ bị xử lý theo quy định.

"Tóm lại, việc mang hàng xách tay là bình thường, miễn tổng giá trị dưới 10 triệu đồng, hoặc nếu trên 10 triệu đồng thì phải chủ động khai báo và nộp thuế đầy đủ", luật sư Hoàng Hà nhấn mạnh.

Hồi tháng 3, Chu Thanh Huyền từng vướng ồn ào khi bị công dân tên H. gửi đơn tố cáo bộ mỹ phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không xuất hóa đơn bán hàng và có dấu hiệu trốn thuế. Đơn vị tiếp nhận đơn tố cáo là Cục Quản lý dược (Bộ Y tế). Theo quy định, quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, Cục Quản lý dược chuyển đơn của công dân đến Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, Sở Công Thương TP Hà Nội. Tại họp báo quý III chiều 8/10, đại diện Bộ Công Thương thông tin về tiến độ, kết quả xử lý ban đầu. “Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có trao đổi, hướng dẫn để các đối tượng chuyển đơn đến cơ quan chức năng để xử lý”, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn - Phó cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường - thông tin, cho biết thêm theo báo cáo mới nhất từ Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, vụ việc này tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu có thể liên quan đến hình sự.