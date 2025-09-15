Ồn ào vụ mẹ kế bạo hành, fanpage CDC Hà Nội khóa bình luận

Fanpage chính thức của CDC Hà Nội đã tạm ngừng cho bình luận, khi dư luận bùng nổ trước vụ việc nữ nhân viên bị tố bạo hành dã man con riêng của chồng.

Vụ việc bé trai "kêu cứu" vì bị mẹ kế bạo hành gây phẫn nộ. Ảnh cắt từ clip.

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước loạt bài viết kèm video một bé trai 13 tuổi ở Hà Đông (Hà Nội) bị mẹ kế bạo hành. Người phụ nữ được nhắc đến là bà T., nhân viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Trên Fanpage chính thức của CDC Hà Nội, hàng trăm bình luận phẫn nộ đã xuất hiện, yêu cầu xử lý nghiêm người phụ nữ này.

Trước làn sóng chỉ trích, đơn vị này đã tạm khóa phần bình luận và ra thông báo: "Chúng tôi khẳng định đây là hành vi mang tính cá nhân, không đại diện cho tập thể. Ban lãnh đạo đang xem xét sự việc và sẽ có hình thức xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi mong nhận được sự chia sẻ để CDC tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng".

Trước đó, ngày 13/9, bức thư viết tay được cho là "tâm thư kêu cứu" của em H. (13 tuổi, phường Kiến Hưng, Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội. Trong thư, H. kể chi tiết việc thường xuyên bị mẹ kế đánh đập bằng điện thoại, chai thủy tinh, dao, thậm chí bắt tự đập đầu vào tường hoặc két sắt.

Bài đăng còn kèm theo 3 đoạn video trích xuất từ camera an ninh trong nhà, cho thấy cảnh một phụ nữ lớn tiếng mắng chửi, dùng tay đánh mạnh vào đầu H.

Cô ruột của H. xác nhận với Tri Thức - Znews sự việc trên là có thật. Theo lời chị, mẹ ruột của H. mất vì tai nạn giao thông khi em mới 2 tuổi. Năm 2022, bố em tái hôn với bà T., cũng từng đổ vỡ hôn nhân và có con riêng. Hai người sau đó có thêm cặp song sinh.

Bố của H. phát hiện sự việc con trai bị mẹ kế bạo hành vào khoảng cuối tháng 1 năm nay. Thời điểm đó, H. thường xuyên có biểu hiện hoảng sợ, sang chấn, không thể tiếp tục sống tại nhà với mẹ kế.

Chị cho rằng những gì H. viết trong thư chỉ là phần ký ức em còn nhớ được. "Chúng tôi nghi ngờ ngoài những gì camera ghi lại, bà T. còn hành hạ cháu ở nơi không có máy quay", chị nói thêm.

Theo gia đình, sức khỏe và tinh thần của H. hiện tạm ổn định. Bố em và bà T. cũng đã ly hôn theo quyết định của tòa.

"Ban đầu, chúng tôi muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng phía người mẹ kế không hợp tác nên mới buộc phải công khai sự việc. Đến giờ, hai bên vẫn còn nhiều mâu thuẫn", người cô ruột cho hay.

Vụ việc tiếp tục gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý thích đáng.