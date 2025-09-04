Ông chủ Công ty Asanzo yêu cầu nhân viên né tránh điều tra?

Ở tội danh buôn lậu, hồ sơ vụ án thể hiện lời khai cáo buộc ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo) chỉ đạo thuộc cấp né tránh làm việc với công an.

Theo cáo trạng, Công ty Sa Huỳnh ban đầu do bà Huỳnh Thị Sà Quôl là giám đốc, đại diện theo pháp luật, sau đó là ông Trương Ngọc Liêm.

Ngày 5/9/2018, Công ty Sa Huỳnh mở tờ khai nhập khẩu một lô hàng tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM. Kết quả kiểm tra hải quan, xác định lô hàng là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu Asanzo, đồng bộ tháo rời, tình trạng mới 100%, không thể hiện xuất xứ hàng hóa, là hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, Hải quan không cho thông quan và yêu cầu đại diện Công ty Sa Huỳnh đến làm việc để xử lý sai phạm. Đến ngày 3/12/2018, vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để xử lý theo quy định pháp luật.

Kết luận định giá tài sản xác định, trị giá hàng hóa lô hàng bị thu giữ trên của Công ty Sa Huỳnh có giá bán buôn là 414,7 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Tam thời điểm chưa bị khởi tố.

Ngày 3/3/2020, ông Trương Ngọc Liêm bị khởi tố về tội Buôn lậu. Quá trình điều tra, ông Liêm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai nhận mục đích lập Công ty Sa Huỳnh là để nhập lô hàng cho Công ty Asanzo. Ông Trương Ngọc Liêm bị TAND TPHCM xét xử và tuyên phạt về tội "Buôn lậu".

Đối với hành vi của ông Phạm Văn Tam và các cá nhân có dấu hiệu tổ chức, chỉ đạo Liêm thực hiện hành vi buôn lậu, Cơ quan điều tra tách ra để tiếp tục làm rõ.

Ông chủ Asanzo phủ nhận sự liên quan

Đến ngày 22/7/2024, Cơ quan điều tra đã phục hồi việc giải quyết nguồn tin, nhập xử lý chung trong vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty Asanzo.

Tại cơ quan điều tra, ông Tam không thừa nhận hành vi buôn lậu, cho rằng thời điểm xảy ra sự việc Công ty Sa Huỳnh nhập khẩu không đúng khai báo hải quan, qua báo chí nên ông biết thông tin lô hàng này có liên quan đến Công ty Asanzo. Ông Tam có liên lạc với ông Liêm (nhân viên cũ của công ty) để hỏi thông tin do sợ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Ông Tam xác định mình không phải là chủ Công ty Sa Huỳnh, không yêu cầu Liêm làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và đứng tên giám đốc Công ty Sa Huỳnh, đồng thời không yêu cầu Liêm liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm nói trên.

Ông Liêm khai khi cơ quan công an mời làm việc, sợ bị phát hiện, ông Tam đã chỉ đạo ông Liêm né tránh và chu cấp 30 triệu đồng/tháng cho ông thông qua tài khoản của bà Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm).

Đối với lời khai này, cơ quan chức năng đã thu thập nhiều tài liệu như sao kê tài khoản, phục hồi, trích xuất dữ liệu điện thoại di động, lời khai của người liên quan… Trong đó, kết quả sao kê tài khoản của bà Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm) thể hiện trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2020, tài khoản này nhận số tiền 30 triệu đồng/tháng, tổng số tiền đã nhận là 360 triệu đồng, do các cá nhân là nhân viên của Công ty Asanzo chuyển vào.

Cũng theo cáo trạng, ông Tam xác định mình không phải là chủ Công ty Sa Huỳnh, không xúi giục Liêm bỏ trốn, né tránh cơ quan công an khi bị mời làm việc. Việc chuyển tiền cho ông Liêm trong thời gian ông Liêm bỏ trốn, ông Phạm Văn Tam khai rằng, vào đầu năm 2018, Ngô Thị Hiền (vợ ông Liêm) xin vào làm việc tại xưởng sản xuất Công ty Asanzo ở quận Bình Tân cũ, làm nhân viên bán thời gian, không có hợp đồng lao động và làm được khoảng 2 tháng thì nghỉ ra ngoài mở tiệm cắt tóc. Do Hiền gặp khó khăn, ông Tam hỗ trợ tiền hàng tháng cho Hiền, việc hỗ trợ này không liên quan đến ông Trương Ngọc Liêm và Công ty Sa Huỳnh.

Tổ chức đối chất

Ông Lê Hải Dương (nguyên là nhân viên quản lý bộ phận bảo hành của Công ty Asanzo) khai với cơ quan công an là trong thời gian làm việc tại Công ty Asanzo, ông Tam có nói cho Dương biết là có lô hàng của công ty đang bị Hải quan giữ lại, chưa cho thông quan, nên cần tìm người đứng ra làm việc để lấy lô hàng ra. Dương nói lại cho Trương Ngọc Liêm (làm chung bộ phận) nghe, thì Liêm nói để mình đứng ra làm việc với cơ quan Hải quan để lấy lô hàng sai phạm ra cho công ty và trao đổi trực tiếp với ông Tam.

Tháng 7/2019, liên quan đến sự việc Công ty Sa Huỳnh, ông Phạm Văn Tam có trao đổi với Dương và Liêm, ông Tam yêu cầu Liêm đi du lịch một khoảng thời gian để né tránh cơ quan công an, đợi công ty xử lý ổn thỏa rồi quay về. Công ty sẽ chịu mọi chi phí (trả lương) cho Liêm trong thời gian trốn tránh.

Cũng theo ông Dương, trong thời gian ông Liêm trốn, Dương có liên lạc với ông Liêm. Theo yêu cầu của ông Tam, Liêm cung cấp số tài khoản cho Dương để Dương chuyển lại cho ông Tam, ông Tam đã chuyển tiền cho Liêm thông qua tài khoản này trong thời gian Liêm trốn. Mỗi tháng Tam chu cấp cho Liêm số tiền 30 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Hiền (nguyên là Thủ quỹ Công ty Asanzo) khai theo chỉ đạo của ông Tam, từ tháng 7/2019 đến tháng 5/2020, hàng tháng Hiền đưa khoảng 20-30 triệu đồng cho nhân viên Asanzo để nộp vào tài khoản do ông Tam cung cấp. Bà Hiền không biết mục đích chuyển tiền và cũng không quen biết ai tên Ngô Thị Hiền.

Cáo trạng nêu rằng, khi cho ông Tam đối chất với Trương Ngọc Liêm, Lê Hải Dương, Nguyễn Thị Hiền, thì tất cả vẫn giữ nguyên lời khai.