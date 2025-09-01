Ông chủ Phúc Sơn biếu 'quà tiền tỷ' khi được nhận đất trái quy định

Cơ quan CSĐT Bộ Quốc phòng ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) cùng 6 bị can khác trong vụ án Phúc Sơn giai đoạn 2.

Các bị can trong vụ án bị đề nghị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý đất đai" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong số 9 bị can có Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và bị can Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng) bị đề nghị truy tố tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Theo kết luận điều tra, Sân bay Nha Trang (cũ) là tài sản Nhà nước giao cho Bộ Quốc phòng quản lý, sử dụng và là công trình chiến đấu thuộc danh mục tài sản đặc biệt.

Sân bay Nha Trang (cũ).

Năm 2009, tỉnh Khánh Hòa đề nghị di dời sân bay này ra khỏi thành phố, lấy đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và được Thủ tướng chấp thuận. Một phần khu đất này được sử dụng xây dựng Dự án Khu trung tâm đô thị - Thương mại - Dịch vụ - Tài chính - Du lịch Nha Trang (Dự án) do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư.

Tập đoàn Phúc Sơn và UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao trước và tiếp nhận gần hơn 62 ha đất do Trường Sĩ quan Không quân bàn giao khi chưa có Quyết định thu hồi đất, Quyết định giao đất; cơ sở nhà đất tại Sân bay Nha Trang chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý.

Khi nhận được đất, Nguyễn Văn Hậu thực hiện Dự án, bán trái quy định cho hơn 683 khách hàng để thu về hơn 7.032 tỷ đồng .

Theo cơ quan điều tra (CQĐT), do "nhận thức các quy định về đất đai còn hạn chế", nên bị can Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường sĩ quan Không quân) theo đề nghị của Tập đoàn Phúc Sơn cùng UBND tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao đất của trường khi chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất.

Bị can Hoàng Viết Quang (cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng) được xác định "không được đào tạo về quản lý đất đai, không am hiểu quy định pháp luật về đất đai". Dù vậy, bị can Quang tham mưu để Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng bàn giao đất cho UBND tỉnh Khánh Hòa và Tập đoàn Phúc Sơn.

Bị can Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu khai sau khi Phúc Sơn được giao đất và thực hiện việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tiến trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, vào các dịp lễ, Tết, Hậu có đưa quà cho bị can Hoàng Viết Quang để cảm ơn.

Bị can Hoàng Viết Quang thừa nhận sau khi Bộ Quốc phòng ban giao đất cho tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Văn Hậu có đưa quà vào các dịp lễ, Tết với số tiền khoảng 3- 4 tỷ đồng , nhưng cụ thể việc đưa quà như thế nào, bị can Quang không nhớ.

Kết quả điều tra xác định trong nhiệm vụ tham mưu bàn giao đất Sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa, bị can Hoàng Viết Quang không tiếp xúc, không đề nghị, gợi ý hay thỏa thuận với Nguyễn Văn Hậu về việc đưa, nhận quà.

Việc Bộ Quốc phòng bàn giao 63 ha đất Sân bay Nha Trang cho tỉnh Khánh Hòa là phù hợp với chủ trương của Quân ủy Trung ương. Nguyên nhân dẫn đến việc bị can Hoàng Viết Quang tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao đất là do công tác quản lý đất đai thuộc lĩnh vực đặc thù, bị can không được đào tạo đúng chuyên môn nên không am hiểu.

Việc nhận quà diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng bàn giao đất cho tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Khánh Hòa đã giao cho Tập đoàn Phúc Sơn. Quá trình điều tra, bị can Hoàng Viết Quang tự xác định việc nhận quà là sai và đã tự nguyện nộp 4 tỷ đồng , nên không đủ cơ sở để xử lý hình sự về hành vi nhận tiền từ Nguyễn Văn Hậu.