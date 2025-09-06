'Ông hoàng stream' Độ Mixi - từ nổi tiếng tới tai tiếng

Là mảnh ghép trong "tứ hoàng streamer", sở hữu cơ ngơi bạc tỷ và ghi dấu với các hoạt động thiện nguyện, Độ Mixi không ít lần đánh đổ hình tượng vì phát ngôn và hành vi lệch chuẩn.

Độ Mixi vướng tranh cãi khi hút shisha.

"Độ Mixi hút shisha trong quán bar" đang là chủ đề gây sốt khắp cõi mạng, khiến nam streamer sinh năm 1989 nhận về vô số chỉ trích. Sao nhập ngũ, chương trình mà anh là thành viên cứng, cũng có động thái gỡ hình ảnh riêng của ngôi sao thuộc hội "tứ hoàng streamer".

Tối 4/9, trong buổi livestream, Độ Mixi lên tiếng thừa nhận mình chính là nhân vật chính trong clip lan truyền, song nói rằng không hề biết shisha bị cấm và hành vi của anh là phạm luật. Vẫn với lối trò chuyện bỗ bã quen thuộc và pha nhiều từ ngữ bị coi là tục tĩu, lời xin lỗi trên sóng của anh bị dân mạng đánh giá là "ngông nghênh" và "thiếu chân thành".

"Khán giả toàn trẻ con với thanh niên mà anh ta lại văng tục nhiều thế, sao vẫn có nhiều người ủng hộ và bênh vực cho được" là ý kiến được số đông dân mạng tán thành.

Là một trong những streamer đình đám nhất hiện tại, sự ảnh hưởng từ hành vi xấu của Độ Mixi đối với hàng triệu fan trở thành mối lo. Đây cũng không phải lần đầu tiên ngôi sao mạng quê Cao Bằng vướng ồn ào về phát ngôn và hành vi lệch chuẩn.

Ông hoàng streamer

Trước khi bắt đầu sự nghiệp stream game vào khoảng năm 2016-2017, Độ Mixi (tên thật Phùng Thanh Độ) là một nhân viên văn phòng bình thường. Chuyển sang lĩnh vực mới, chỉ sau ít năm, anh đã vụt sáng và tạo dấu ấn đặc biệt với cách trò chuyện thẳng thắn pha hài hước.

Trong làng game, anh được đặt biệt danh "Tộc trưởng", trở thành mảnh ghép trong "tứ hoàng streamer" - cùng với những người anh em thân thiết là Pew Pew (Hoàng Văn Khoa, sinh năm 1991), Xemesis (Nghiêm Anh Hiếu, sinh năm 1989) và ViruSs (Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988).

Dần dần, Độ Mixi lập nên những kỷ lục của riêng mình, danh tiếng và lượng fan của anh vượt xa cả các thành viên "tứ hoàng" vốn nổi tiếng từ trước. Năm 2020, cũng là thời kỳ đỉnh cao, streamer quê Cao Bằng lập kỷ lục người xem trực tuyến cùng lúc trong một buổi livestream với hơn 242.000 mắt xem. Anh chàng nhận hàng tỷ đồng donate (ủng hộ) từ khán giả, có lần được một fan donate tới 100 triệu đồng.

Độ Mixi nổi tiếng với hình tượng giản dị, gần gũi.

Anh tạo dựng một hệ sinh thái gồm các kênh mạng xã hội triệu fan, thành công với các dự án kinh doanh và lấn sân sang nhiều lĩnh vực như âm nhạc, tham gia chương trình truyền hình thực tế.

Hiện, Độ Mixi sở hữu kênh YouTuber MixiGaming có 8,19 triệu người đăng ký, kênh TikTok thu hút 7,2 triệu follow và 5,6 triệu fan trên Facebook. Với hàng triệu người theo dõi, ước tính số tiền anh thu được từ các nền tảng như YouTube, cùng với hợp tác quảng cáo là không hề nhỏ.

Tháng 1/2021, Độ Mixi tham dự NimoTV Gala do NimoTV tổ chức tại TP.HCM và giành chiến thắng đặc biệt tại hạng mục "Streamer xuất sắc nhất".

Độ Mixi cũng tận dụng danh tiếng để mở rộng kinh doanh, tranh thủ sự ủng hộ của lượng fan đông đảo. Năm 2021, anh hợp tác cùng hai người bạn thân Pew Pew và Xemesis để mở chuỗi nhà hàng cơm tấm Sà Bì Chưởng. Đến nay, thương hiệu đã mở rộng từ TP.HCM ra Hà Nội và Đà Lạt.

Trước đó, nam streamer đã kinh doanh thành công với thương hiệu MixiFood, chuyên bán các món ăn vặt và MixiShop, chuyên về quần áo và đồ lưu niệm.

Tháng 8/2024, Độ Mixi thành lập công ty riêng, hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo và có vốn điều lệ 500 triệu đồng. Ngoài hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo, doanh nghiệp của nam streamer này còn đăng ký kinh doanh trong 23 lĩnh vực khác như sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; ghi âm và xuất bản âm nhạc; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Việc thành lập Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Mixi Gaming đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp của Độ Mixi, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực quảng cáo và truyền thông.

Cơ ngơi bạc tỷ và gia đình hạnh phúc

Không chỉ nổi tiếng trên mạng, Độ Mixi còn khiến người theo dõi ngưỡng mộ khi có cuộc sống gia đình hạnh phúc và khối tài sản lớn sau nhiều năm làm nghề.

Trên sóng livstream và nhiều bài đăng mạng xã hội, "Tộc trưởng" không ngại khoe về tình yêu dành cho vợ, Trang Mixi, người đã đồng hành từ khi anh chưa có gì trong tay. Cặp đôi hiện có 3 con, 2 con trai đầu và một con gái út vừa chào đời vào tháng 10 năm ngoái.

"Tộc trưởng" được ngưỡng mộ với gia đình hạnh phúc.

Độ Mixi từng gây bão mạng khi tuyên bố mình chỉ có mức lương "7 triệu đồng". Tuy nhiên, thực tế anh sở hữu khối tài sản lớn với bất động sản tiền tỷ. Gia đình anh đang sống trong dinh thự 7 tầng bề thế ở Hà Nội. Ngoài ra, anh cũng có cơ ngơi hoành tráng tại quê nhà Cao Bằng.

Video giới thiệu về căn nhà ở Hà Nội của anh từng gây bão, khi mỗi tầng được thiết kế riêng, có phòng livestream và khu vực trưng bày nhiều món đồ chơi đắt giá.

Streamer người Tày cũng tích cực tham gia trong các dự án từ thiện, hỗ trợ đồng bào khó khăn.

Năm 2020, anh đã kêu gọi fan ủng hộ được 100 triệu đồng để chung tay giúp đất nước chống lại đại dịch Covid-19, trong đó 60 triệu đồng là tiền cá nhân. Cùng năm, anh kêu gọi ủng hộ 1,4 tỷ đồng cho bà con vùng lũ ở miền trung, trong đó có 466 triệu đồng là do gia đình anh quyên góp. Tháng 9 năm ngoái, anh gửi 500 triệu đồng ủng hộ nhân dân Cao Bằng khắc phục hậu quả thiên tai.

Đầu năm 2024, anh gây sốt khi thông báo đã quyên góp được 3,5 tỷ đồng cho dự án xây điểm trường cho trẻ em vùng cao. Đây là số tiền anh được fan donate trong tháng 12/2023. Hàng năm, số tiền được donate vào tháng 12 cũng được anh đều đặn dành riêng cho dự án thiện nguyện này.

Khoảng cách giữa nổi tiếng đến tai tiếng

Không ít người gọi Độ Mixi là "streamer số 1 Việt Nam", dựa trên độ nổi tiếng và những đóng góp cho cộng đồng. Tuy nhiên, anh liên tục vướng vào tranh cãi liên quan đến phát ngôn và hành vi lệch chuẩn.

Độ Mixi bị kêu gọi cắt sóng khỏi Sao nhập ngũ 2025.

Năm 2020, Độ Mixi bị nhắc tên trong bản tin của VTV, là một trong những streamer bị điểm mặt vì có phát ngôn nhạy cảm, văng tục trong các buổi livestream, được cho là ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Dân mạng cũng đồng loạt ủng hộ, cho rằng đây là phản ánh đúng đắn khi tệp khán giả của anh có không ít người còn nhỏ tuổi, dễ bị ảnh hưởng bởi ngôn từ xấu.

Độ Mixi sau đó đã lên tiếng xin lỗi, chia sẻ rằng vẫn đang hoàn thiện từng ngày. Tuy nhiên, anh không chấm dứt việc chửi thề, văng tục trong các livestream của mình.

Sau sự việc bị quay clip đang hút shisha trong quán bar ở Hà Nội vào đêm 3/9, "Tộc trưởng" đã xin lỗi và giải thích rằng anh không biết chất này bị cấm từ ngày 1/1/2025. Anh cho biết chỉ nhớ rằng thuốc lá điện tử, bóng cười bị cấm, nên vẫn thản nhiên hút shisha giữa đông người.

Tuy nhiên, không ít khán giả nghi ngờ về điều này, bởi anh chính là người làm gương vứt pod (thuốc lá điện tử) vào sọt rác khi lệnh cấm sản phẩm này được đưa ra vào tháng 1.

Trước ồn ào về hút chất cấm trong bar hôm 4/9, Độ Mixi tạo được hình ảnh tốt khi tham gia Sao nhập ngũ và là một trong 4 đội trưởng. Sự việc ồn ào nhanh chóng khiến khán giả thật vọng, bởi khi đã tham gia chương trình, đáng ra anh cần giữ hình ảnh và ngôn từ chuẩn mực trên mạng xã hội.

Trên fanpage của chương trình, nhiều người để lại bình luận ủng hộ việc gỡ hình ảnh của đội trưởng Phùng Thanh Độ, cho rằng anh chưa xứng đáng với vai trò này. Đến nay, những tranh cãi về nam streamer vẫn chưa có hồi kết.