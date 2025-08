Ông lão cố ý gây thương tích sa lưới sau 9 tháng trốn truy nã

Bị truy nã về tội "cố ý gây thương tích", Lợi chạy từ Tây Ninh về TP.HCM lẩn trốn, nhưng sau 9 tháng thì bị phát hiện.

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất thủ tục di lý đối tượng Nguyễn Ngọc Lợi (SN1958) từ Công an phường Phú Lâm (TP.HCM) về trụ sở để điều tra xử lý về hành vi "cố ý gây thương tích".

Ngày 16/10/2024, Lợi bị Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (cũ) phát lệnh truy nã về tội "cố ý gây thương tích". Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Đối tượng Lợi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Lợi đang lẩn trốn tại TP.HCM, nên phối hợp với Công an TP.HCM vây bắt. Công an phường Phú Lâm trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện bắt giữ Lợi.