Ông trùm giải trí Mỹ 82 tuổi ly hôn chồng kém 50 tuổi

Tỷ phú truyền thông David Geffen đang tìm cách kết thúc nhanh cuộc ly hôn ồn ào với người chồng kém 50 tuổi, sẵn sàng chi hàng triệu USD để đổi lấy tự do.

David Geffen chụp ảnh cùng David Armstrong. Ảnh: @davidgeffen/Instagram.

Người chồng trẻ trong vụ ly hôn ồn ào là David Armstrong (32 tuổi), cựu vũ công từng mang nghệ danh Donovan Michaels.

Hai người kết hôn năm 2023 tại Beverly Hills, không có thỏa thuận tiền hôn nhân, dù Geffen sở hữu khối tài sản ước tính 8,7 tỷ USD . Chỉ sau 2 năm, ông nộp đơn ly hôn với lý do "không thể hòa giải".

Theo TMZ, Geffen đề nghị sẽ hỗ trợ Armstrong 50.000 USD mỗi tháng trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, khoản tiền này sẽ được tính gộp vào những chi phí mà ông đã trả trước đó. Hồ sơ tòa án cho thấy Geffen đã chi hơn 200.000 USD tiền mặt từ sau khi chia tay hồi tháng 2, thêm 200.000 USD cho việc cai nghiện của Armstrong, cùng căn hộ cao cấp ở Manhattan trị giá 15.000 USD /tháng để ở miễn phí.

Armstrong hiện cũng nắm trong tay bộ sưu tập nghệ thuật, trang sức và đồng hồ trị giá khoảng 5 triệu USD - quà tặng trong thời gian hai người bên nhau.

Geffen, thông qua luật sư nổi tiếng Laura Wasser, khẳng định ông đã "nỗ lực hết mức để dàn xếp" nhưng hòa giải thất bại. Ông cáo buộc Armstrong muốn gây sức ép bằng chiến dịch bôi xấu trên truyền thông. Tỷ phú cũng nhấn mạnh khi cưới Armstrong, ông đã 80 tuổi, nghỉ hưu từ lâu nên không hề có tài sản chung trong cuộc hôn nhân kéo dài 23 tháng.

David Armstrong cáo buộc Geffen kiểm soát mọi khía cạnh liên quan đến cơ thể anh. Ảnh: Donovan Michaels/Facebook.

Trong đơn gửi tòa, Geffen viết cuộc hôn nhân này "đã tan vỡ hoàn toàn" và yêu cầu được tuyên bố độc thân càng sớm càng tốt.

David Armstrong sinh ra ở bang Michigan trong một gia đình có 13 anh chị em. Anh từng đổi tên nhiều lần, từ Brandon Foster khi làm vũ công tại các câu lạc bộ đêm ở Miami, cho đến Donovan Michaels khi chuyển đến New York năm 2016.

Bạn bè kể rằng Armstrong thường xuất hiện trong giới người mẫu, tham dự những bữa tiệc bể bơi "không bắt buộc mặc đồ". Anh cũng đăng nhiều hình ảnh bán khỏa thân trên mạng xã hội, thậm chí từng gợi ý "làm show trực tuyến" cho khách trả tiền, theo New York Post.

Một người bạn cũ cho rằng việc anh kết hôn với Geffen "không bất ngờ", bởi Michaels "luôn tìm kiếm những trải nghiệm mới và quyết tâm thay đổi cuộc sống".

Trong khi đó, Geffen công khai là người đồng tính từ năm 1992, sau khi từng hẹn hò với nhiều phụ nữ nổi tiếng như Cher. Ông cũng có không ít mối tình chênh lệch tuổi tác.

Năm 2012, ở tuổi 69, Geffen chia tay Jeremy Lingvall (41 tuổi) sau 6 năm bên nhau. Cùng năm đó, ông hẹn hò với Jamie Kuntz, cựu cầu thủ bóng bầu dục mới 20 tuổi, rồi phải xin lệnh cấm tiếp cận.

Trong sự nghiệp, Geffen sáng lập hãng đĩa Asylum, ký hợp đồng với Joni Mitchell, Bob Dylan, Eagles; sau đó lập Geffen Records, nơi phát hành nhạc của Elton John, Cher, Aerosmith, Blink-182, Guns N' Roses và Nirvana. Ông cũng đồng sáng lập DreamWorks cùng Steven Spielberg và Jeffrey Katzenberg trong thập niên 1990.