Ông Trump đã thua

Trong cuộc đối đầu với Đại học Harvard, mới đây, chính quyền Tổng thống Trump nhận phán quyết bất lợi từ phía thẩm phán liên bang.

Thẩm phán liên bang Allison D. Burroughs mới đây đã ra phán quyết về vụ kiện giữa Đại học Harvard và Tổng thống Trump, liên quan chuyện ông Trump đóng băng hàng tỷ USD tài trợ của trường này.

Cụ thể, thẩm phán khẳng định ông Trump đã vi phạm hiến pháp, đồng thời hủy bỏ hoàn toàn lệnh đóng băng 2,6 tỷ USD tiền tài trợ cho Đại học Harvard, theo The Crimson.

Bà Burroughs còn khẳng định các lệnh cắt giảm của ông Trump là hành động trả đũa quyền tự do ngôn luận, đồng thời cho rằng chính phủ không tuân thủ Điều VI của Đạo luật Dân quyền năm 1964 khi không thông báo, điều tra và cho phép Đại học Harvard phản hồi trước khi chấm dứt hỗ trợ tài chính liên bang.

Theo đó, bà đã ban hành lệnh cấm vĩnh viễn, ngăn chính quyền ông Trump tái áp đặt các điều kiện vi hiến đối với Harvard.

Trong phán quyết hôm 3/9, bà Burroughs cho rằng chính quyền ông Trump đã lợi dụng vấn đề bài Do Thái làm “bình phong” cho cuộc tấn công nhằm vào các trường đại học hàng đầu. Bà cũng chỉ trích việc ông Trump ban hành các lệnh đóng băng một cách “tùy tiện và thất thường”, thiếu cơ sở chứng cứ rõ ràng.

Phán quyết này buộc các cơ quan liên bang phải xử lý các khoản tài trợ bị đình trệ của Harvard. Đây được xem là lợi thế lớn của ngôi trường này trong bối cảnh trường vẫn âm thầm đàm phán và đấu tranh với Nhà Trắng.

Trước phán quyết của thẩm phán, Nhà Trắng phản ứng gay gắt. Người phát ngôn Liz Huston tuyên bố sẽ ngay lập tức kháng cáo. Ông Trump trước đó cũng viết trên mạng xã hội rằng sẽ kháng cáo nếu bà Burroughs đưa ra phán quyết chống lại mình.

Cuộc đối đầu giữa Đại học Harvard và chính quyền ông Trump bắt đầu từ cuối tháng 3/2025, khi liên bang đặt ra hàng loạt điều kiện đổi lấy tài trợ. Sau khi Đại học Harvard từ chối, Nhà Trắng đã cắt 2,2 tỷ USD rồi tiếp tục siết thêm hàng trăm triệu USD, buộc ngôi trường hàng trăm năm tuổi phải kiện gần chục cơ quan liên bang vì cho rằng đây là biện pháp trả đũa.

Trong phiên xử lần trước vào tháng 6, bà Burroughs nhiều lần bày tỏ hoài nghi về lập luận của chính phủ, thậm chí gọi lý do bài Do Thái là “khó tin”. Bà cũng nhấn mạnh dù Harvard phản ứng chậm trễ trước tình trạng phân biệt đối xử bài Do Thái, điều đó ít liên quan đến việc chấm dứt nguồn tài trợ nghiên cứu.