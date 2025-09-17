Ông Trump lại bị kiện

Thêm một trường đại học ở Mỹ đệ đơn kiện chính quyền ông Donald Trump vì những sức ép, tác động mà phía ông đang gây ra.

Chính quyền ông Trump bị Đại học California kiện. Ảnh: Reuters.

The Guardian đưa tin chính quyền ông Donald Trump bị tố cáo sử dụng luật dân quyền để tiến hành chiến dịch hạn chế tự do học thuật và làm suy yếu quyền tự do ngôn luận tại Đại học California.

Đơn kiện được giảng viên, nhân viên, các tổ chức sinh viên và toàn bộ công đoàn đại diện người lao động trong hệ thống Đại học California nộp vào ngày 16/9.

Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi Đại học California, Los Angeles (UCLA) bị phạt 1,2 tỷ USD và bị đóng băng tài trợ nghiên cứu. Chính quyền ông Trump đã cáo buộc UCLA dung túng chủ nghĩa bài Do Thái và vi phạm luật dân quyền.

Đây là trường công lập đầu tiên bị đóng băng nguồn quỹ quy mô lớn. Trước đó, các trường tư thục danh tiếng như Đại học Harvard, Đại học Brown và Đại học Columbia cũng đã bị đình chỉ hoặc tạm ngưng nguồn tài trợ liên bang vì những cáo buộc tương tự.

Theo đơn kiện của Đại học California, chính quyền ông Trump đã đòi tiếp cận dữ liệu giảng viên, sinh viên và nhân viên, số liệu tuyển sinh, tuyển dụng; đồng thời chấm dứt học bổng đa dạng, cấm biểu tình qua đêm trong khuôn viên trường.

Ông James Milliken, Chủ tịch Đại học California, cho biết thêm toàn bộ 10 cơ sở của Đại học California đều bị chính phủ liên bang tiến hành điều tra hoặc áp dụng các biện pháp khác, song ông không nêu chi tiết.

“Đây là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Đại học California trong 157 năm lịch sử”, ông Milliken nhấn mạnh, đồng thời cho biết hệ thống trường nhận hơn 17 tỷ USD mỗi năm từ nguồn hỗ trợ liên bang.

Các chuyên gia nhận định chính quyền ông Trump đang tận dụng quyền kiểm soát nguồn tài trợ liên bang để thúc đẩy cải cách tại các trường đại học hàng đầu - những trường mà ông Trump cho rằng đang bị chi phối bởi tư tưởng tự do và chủ nghĩa bài Do Thái.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng mở các cuộc điều tra về chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập, với lập luận rằng các chính sách này phân biệt đối xử với sinh viên da trắng và gốc Á.

Trước khi Đại học California vướng rắc rối, vào mùa năm nay, Đại học Columbia đã phải đồng ý chi trả hơn 200 triệu USD để giải quyết cáo buộc vi phạm luật chống phân biệt đối xử liên bang và để được khôi phục hơn 400 triệu USD tài trợ nghiên cứu.

Chính quyền ông Trump hiện coi thỏa thuận với Đại học Columbia là “khuôn mẫu” cho các trường khác. Những khoản phạt khổng lồ cũng được chính quyền coi như một điều hiển nhiên.