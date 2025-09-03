Ông Vũ Mạnh Hà giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Ảnh: Trường Phong/Tiền Phong.

Ngày 3/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các Quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm một số lãnh đạo chủ chốt tại các bộ và cơ quan trung ương. Trong đó có quyết định bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Theo Quyết định số 1881/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp nhận và bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, người từng giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, vào vị trí Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 3/9. Đây là một phần trong đợt kiện toàn nhân sự lãnh đạo quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Vũ Mạnh Hà sinh năm 1979, quê quán tại tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Thái Bình). Ông có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Y khoa, đồng thời có trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Với quá trình công tác nổi bật, ông Vũ Mạnh Hà đã được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sự nghiệp của ông trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Hà Giang, gồm

Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt trực thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Giang.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh.

Bí thư Tỉnh đoàn.

Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang.

Tháng 5/2023, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với việc bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ban lãnh đạo Bộ Y tế hiện có 7 người, bao gồm Bộ trưởng Đào Hồng Lan và 6 Thứ trưởng là các ông/bà: Vũ Mạnh Hà, Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Thị Liên Hương, Lê Đức Luận, Nguyễn Tri Thức.