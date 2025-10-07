Ôtô chết máy la liệt giữa 'biển ngập' ở Hà Nội

|
Từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo) lại biến nhiều tuyến phố ở Hà Nội "thành sông" khi mực nước dâng cao vài chục cm. Từ sáng sớm, giao thông nhiều khu vực đã tắc cứng, người dân chật vật di chuyển, hình ảnh các phương tiện chết máy cũng bắt đầu xuất hiện. Ảnh: Việt Hà.
|
Một chiếc xe ôtô bị chết máy do đi qua khu vực ngập úng sáng 7/10. Tài xế cho biết anh phải chờ 2 tiếng mới gọi được xe cứu hộ. Ảnh: Việt Linh.
|
Theo khảo sát nhanh của Tri Thức - Znews, trung bình một cuốc xe cứu hộ vào ngày mưa lũ có giá khoảng 2 triệu đồng, tăng hơn 500.000 so với ngày thường. Dù vậy, các chủ xe đôi khi vẫn phải chờ khá lâu mới có dịch vụ bởi nhu cầu tăng đột biến. Ảnh: Việt Linh.
|
Chiếc Mercedes-Benz "bất lực", không thể di chuyển giữa con đường ngập nước và phải gọi cứu hộ trên phố Thái Hà. Ảnh: Việt Hà.
Thái Hà là một trong những con phố ngập sâu trong sáng nay với mực nước ghi nhận khoảng 60 cm. Ngoài nhiều xe hơi bị chết máy, các xe máy phải di chuyển chậm hoặc dắt bộ để tránh bị ngập nước vào động cơ. Ảnh: Việt Hà.
|
Ghi nhận 7h sáng tại đường Trần Thái Tông, đường ngập cao khiến nhiều ôtô bị chết máy giữa đường. Chị Nguyễn Thị Thùy (34 tuổi, phường Mai Dịch) chia sẻ: "Sau khi thấy trời mưa lớn từ đêm tôi đã chủ động đi giao hàng từ sớm nhưng đi qua nhiều đoạn ngập sâu vẫn khó khăn để di chuyển". Ảnh: Trần Hiền.
|
Ghi nhận tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, lực lượng CSCĐ phải sử dụng xe chuyên dụng để hỗ trợ người dân di chuyển xe máy ra khỏi điểm ngập úng. Ảnh: Việt Hà.
|
Ở đường Láng Hạ lúc 8h, một số người dân phải nhờ tới sự hỗ trợ của xe kéo để vượt qua điểm ngập. Ảnh: Việt Hà.
|
Lề đường ngập sâu, nhiều phương tiện phải di chuyển men theo dải phân cách ở giữa. Dù vậy, không ít người vẫn lựa chọn dắt bộ để tránh bị nước vào động cơ. Ảnh: Trần Hiền.
|
Đến khoảng 10h, mưa đã bắt đầu ngớt ở một số khu vực nội thành song tình trạng ngập vẫn tiếp diễn. Dự báo trong sáng 7/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, từ chiều tối và đêm mưa mới giảm nhanh. Trong ảnh là chiếc SUV của hãng Toyota trên đoạn ngập sâu của ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn. Ảnh: Việt Hà.
