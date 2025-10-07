Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ôtô chết máy la liệt giữa 'biển ngập' ở Hà Nội

  • Thứ ba, 7/10/2025 10:43 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu trong sáng 7/10 khiến các phương tiện gặp khó khăn trong di chuyển, thậm chí chết máy, phải gọi xe cứu hộ.

Đường Hà Nội kẹt cứng vì mưa lớn, ôtô ngập gần tới nóc Sáng 7/10, khu vực đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng xảy ra tình trạng ngập úng do mưa lớn khiến giao thông gặp khó khăn.
oto chet may anh 1

Từ đêm 6/10 đến sáng 7/10, mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 11 (bão Matmo) lại biến nhiều tuyến phố ở Hà Nội "thành sông" khi mực nước dâng cao vài chục cm. Từ sáng sớm, giao thông nhiều khu vực đã tắc cứng, người dân chật vật di chuyển, hình ảnh các phương tiện chết máy cũng bắt đầu xuất hiện. Ảnh: Việt Hà.
oto chet may anh 2

Một chiếc xe ôtô bị chết máy do đi qua khu vực ngập úng sáng 7/10. Tài xế cho biết anh phải chờ 2 tiếng mới gọi được xe cứu hộ. Ảnh: Việt Linh.
oto chet may anh 3

Theo khảo sát nhanh của Tri Thức - Znews, trung bình một cuốc xe cứu hộ vào ngày mưa lũ có giá khoảng 2 triệu đồng, tăng hơn 500.000 so với ngày thường. Dù vậy, các chủ xe đôi khi vẫn phải chờ khá lâu mới có dịch vụ bởi nhu cầu tăng đột biến. Ảnh: Việt Linh.
oto chet may anh 4

Chiếc Mercedes-Benz "bất lực", không thể di chuyển giữa con đường ngập nước và phải gọi cứu hộ trên phố Thái Hà. Ảnh: Việt Hà.
oto chet may anh 5oto chet may anh 6oto chet may anh 7oto chet may anh 8

Thái Hà là một trong những con phố ngập sâu trong sáng nay với mực nước ghi nhận khoảng 60 cm. Ngoài nhiều xe hơi bị chết máy, các xe máy phải di chuyển chậm hoặc dắt bộ để tránh bị ngập nước vào động cơ. Ảnh: Việt Hà.

oto chet may anh 9

Ghi nhận 7h sáng tại đường Trần Thái Tông, đường ngập cao khiến nhiều ôtô bị chết máy giữa đường. Chị Nguyễn Thị Thùy (34 tuổi, phường Mai Dịch) chia sẻ: "Sau khi thấy trời mưa lớn từ đêm tôi đã chủ động đi giao hàng từ sớm nhưng đi qua nhiều đoạn ngập sâu vẫn khó khăn để di chuyển". Ảnh: Trần Hiền.
oto chet may anh 10

Ghi nhận tại ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn, lực lượng CSCĐ phải sử dụng xe chuyên dụng để hỗ trợ người dân di chuyển xe máy ra khỏi điểm ngập úng. Ảnh: Việt Hà.
oto chet may anh 11

Ở đường Láng Hạ lúc 8h, một số người dân phải nhờ tới sự hỗ trợ của xe kéo để vượt qua điểm ngập. Ảnh: Việt Hà.
oto chet may anh 12

Lề đường ngập sâu, nhiều phương tiện phải di chuyển men theo dải phân cách ở giữa. Dù vậy, không ít người vẫn lựa chọn dắt bộ để tránh bị nước vào động cơ. Ảnh: Trần Hiền.
oto chet may anh 13

Đến khoảng 10h, mưa đã bắt đầu ngớt ở một số khu vực nội thành song tình trạng ngập vẫn tiếp diễn. Dự báo trong sáng 7/10, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, từ chiều tối và đêm mưa mới giảm nhanh. Trong ảnh là chiếc SUV của hãng Toyota trên đoạn ngập sâu của ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn. Ảnh: Việt Hà.
Việt Hà - Việt Linh - Trần Hiền - Mai An

ôtô chết máy Việt Linh xe ngập xe cứu hộ hà nội ngập mưa ngập bão số 11

