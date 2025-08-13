Ôtô điện cỡ nhỏ không cần bằng lái, lối đi mới của giao thông đô thị?

Tại châu Âu, nhóm xe ôtô siêu nhỏ trở thành phương tiện phổ biến với người dân đô thị nhờ thiết kế nhỏ gọn, giá rẻ và không yêu cầu giấy phép lái xe khi sử dụng.

Trên thế giới, những mẫu xe điện cỡ siêu nhỏ được phổ biến vài năm gần đây, phục vụ cho nhu cầu di chuyển nội đô của người dân.

Tại châu Âu, nhóm xe này còn có tên gọi riêng là quadricycle. Nhóm xe 4 bánh cỡ nhỏ này được chia thành 2 loại chính là quadricycle nhẹ (L6e) và nặng (L7e), khác biệt ở tốc độ tối đa và dung lượng động cơ.

Đặc biệt ở nhiều quốc gia, người dùng không cần giấy phép lái xe hạng B để sử dụng L6e hay L7e.

Tại Pháp, người dùng chỉ cần đạt chứng chỉ AM, một loại giấy phép sử dụng xe máy điện là có thể cầm lái L7e. Đặc biệt người sinh trước năm 1988, tương đương 37 tuổi trở lên có thể cầm lái L6e và L7e mà không cần bằng AM hay B.

Vậy, loại xe này có gì đặc biệt, giá bán ra sao? Dưới đây là những mẫu quadricycle phổ biến tại châu Âu được Tri Thức - Znews tổng hợp.

Citroen AMI

AMI là mẫu xe L6e phổ biến nhất nước Pháp và một số quốc gia châu Âu khác. Sản phẩm là đứa con đầu tay của Citroen thuộc tập đoàn Stellantis, được mở bán lần đầu tiên vào năm 2020. Mẫu xe được quảng cáo dài cho trẻ vị thành niên từ 14 tuổi trở lên, không cần giấy phép lái xe hạng B.

Citroen AMI có kích thước siêu nhỏ, thường được nâng cấp thành các phiên bản ngoại thất khác nhau tùy sở thích người dùng. Ảnh: Citroen.

Xe có kích thước nhỏ gọn, số đo dài x rộng x cao chỉ 2.410 x 1.390 x 1.520 mm, cấu hình 2 chỗ ngồi. AMI được trang bị motor điện nhỏ cho công suất khoảng 8 mã lực, tốc độ tối đa đạt 45 km.h. Bộ pin bên dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động khoảng 75 km/lần sạc.

Tại châu Âu, AMI có giá khoảng 6.900 USD cho bản kèm pin. Ở Anh, Citroen AMI được tờ Business Insider bình chọn là xe điện rẻ nhất với giá bán chỉ khoảng 8.000 GBP, tương đương khoảng 10.800 USD .

Jiayuan City Fun

Mẫu xe điện mini này là sản phẩm của thương hiệu Jiayuan, hướng đến thị trường châu Âu.

Xe được bán với 2 phiên bản là Fun 45 và Fun 80, cả hai đều sở hữu động cơ công suất khoảng 4,7 mã lực. Khác biệt của 2 tùy chọn này nằm ở tốc độ tối đa, lần lượt là 45 km/h hoặc 80 km/h. Phạm vi hoạt động của Jiayuan City Fun dao động 150 km cho mỗi lần sạc đầy.

Những chiếc Jiayuan City Fun bắt đầu được xuất khẩu sang Pháp từ năm 2022, cạnh tranh với Citroen. Ảnh: Jiayuan France.

Đặc biệt, đây là mẫu L6e hiếm hoi trên thị trường sở hữu cảm biến, camera lùi và GPS, màn hình kỹ thuật số cỡ lớn. Tại châu Âu, giá của City Fun dao động khoảng 10.400 USD cho bản Fun 45 và khoảng 14.600 USD với tùy chọn Fun 80.

Tại quê nhà, Jiayuan cũng ra mắt một mẫu xe khá tương tự mang tên Komi vào năm 2021 dưới một thương hiệu con là Lingbox. Giá của mẫu xe này dao động 6.500- 7.500 USD .

Tazzari Zero Junior

Tazzari Zero Junior là mẫu xe điện mini hạng nhẹ được sản xuất tại Italy. Đây là sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng dự án ZERO của quốc gia này, dành cho thanh niên từ 14 tuổi trở lên, không cần giấy phép lái xe.

Zero Junior được trang bị động cơ điện đặt trước cho công suất 8-13 mã lực, tốc độ tối đa 45 km/h. Mẫu xe này được bán với 3 tùy chọn dung lượng pin, từ 5-9 kWh, phạm vi hoạt động khoảng 60-125 km/lần sạc.

Tazzari Zero Junior là xe L6e thuộc phân khúc cao tại Pháp hay Đức. Ảnh: OXOM Mobility.

So với các mẫu L6e trên thị trường, Zero Junior nằm ở phân khúc cao hơn, kích thước nhỉnh hơn đôi chút nhờ được gia cố thanh chống lật, nâng cấp khung xe và trang bị an toàn. Tại châu Âu, giá của mẫu xe này khoảng 16.100 USD cho bản tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp với ABS, cảnh báo chống trộm có giá khoảng 17.000 USD .

Renault Twizy

Twizy được đánh giá là một trong những mẫu xe L6e có thiết kế độc đáo nhất tại châu Âu, nổi bật với kiểu mở cửa cánh chim như nhiều mẫu siêu xe.

Xe có thiết kế như một chú "nhện robot" với vòm cao và bánh xe cỡ nhỏ. Ảnh: Quattroruote.

Tại thị trường Đức và Pháp, Renault cung cấp 2 tùy chọn động cơ cho Twizy, ở nhóm L6e và L7e, phù hợp cho từng đối tượng khách hàng khác nhau. Phiên bản tiêu chuẩn L6e được trang bị động cơ khoảng 5 mã lực, bản L7e mạnh 17 mã lực cho tốc độ tối đa 80 km/h. Cả 2 phiên bản đều sở hữu bộ pin 6,1 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 50-80 km sau mỗi lần sạc.

Xe được bán với giá khoảng 8.700- 9.600 USD cho 2 phiên bản.