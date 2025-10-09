Ôtô điện sạc 7 phút đi thêm 500 km

Một tùy chọn pin trên Zeekr 001 bản nâng cấp có hệ số sạc 12C, sử dụng kiến trúc điện 900 V cho phép sạc nhanh với công suất MW.

Theo InsideEVs, Zeekr 001 vừa ra mắt bản nâng cấp gần đây với kiến trúc điện áp cao hơn, cho phép khả năng sạc siêu nhanh khi kết nối với trụ sạc công suất phù hợp.

Ở bản facelift, Zeekr 001 sở hữu diện mạo mới, sử dụng kiến trúc điện 900 V thay vì 800 V. Để sạc lại 10-80% dung lượng gói pin 95 kWh, người dùng Zeekr 001 sẽ chỉ mất khoảng 7 phút. Khoảng thời gian sạc nhanh này cũng giúp Zeekr bổ sung thêm 500 km phạm vi hoạt động, công bố theo chu trình CLTC.

Hãng xe điện thuộc tập đoàn Geely khẳng định thông số như trên hoàn toàn khả thi, do phiên bản này của Zeekr 001 có hệ số sạc 12C, tức công suất sạc tối đa có thể nhận lên đến 1.140 kW. Hỗ trợ cho tốc độ sạc này là công nghệ pin LFP do Zeekr tự phát triển mang tên Golden Battery.

Zeekr 001 có một tùy chọn pin lớn hơn, dung lượng 103 kWh và sử dụng cell pin của CATL. Tùy chọn này có phạm vi hoạt động tối đa 810 km, nhưng hệ số sạc 6C đồng nghĩa người dùng cần nhiều thời gian hơn để sạc đầy. Theo InsideEVs, gói pin này cần 10 phút để nạp lại 10-80% dung lượng pin, cho phép xe chạy thêm 570 km.

Zeekr 001 bản cao nhất sở hữu công suất tối đa 912 mã lực, có thể tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí đứng yên trong 2,83 giây, tốc độ tối đa 280 km/h.

Giá bán của Zeekr 001 bản nâng cấp sẽ sớm được công bố. Ở bản cũ, Zeekr 001 có giá 259.000-329.000 NDT, tương đương khoảng 36.500- 46.300 USD . Xe cũng được bán tại một vài thị trường châu Âu với giá khởi điểm 60.000 EUR, xấp xỉ 69.860 USD .

Trụ sạc với công suất hơn 1 MW chưa thật sự phổ biến trên thế giới. Hồi tháng 3, Zeekr công bố thiết kế của trụ sạc siêu nhanh 1,2 MW, tiết lộ kế hoạch xây dựng mạng lưới trạm sạc dạng này trong năm nay tại Trung Quốc.

Động thái của Zeekr diễn ra không lâu sau khi BYD trình làng bộ sạc Megawatt. Theo InsideEVs, một “cuộc chiến” mới giữa các hãng xe Trung Quốc đang diễn ra, xoay quanh tốc độ sạc thay vì cải thiện phạm vi hoạt động.

Ở Mỹ, người dùng không dễ tìm được trạm sạc với công suất trên 350 kW. Thị trường xe điện xứ cờ hoa cũng không có nhiều cái tên hỗ trợ sạc nhanh ở mức công suất 350 kW hoặc cao hơn.

Dù vậy, chuyên trang InsideEVs lưu ý tình hình đang được cải thiện, chẳng hạn Lucid Gravity có thể bổ sung thêm gần 322 km phạm vi hoạt động chỉ với 10 phút sạc.