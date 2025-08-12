Ôtô gia đình 7 chỗ đua khuyến mại, xe bán chạy cũng ưu đãi 'khủng'

Mitsusbishi Xpander đang bán chạy nhất phân khúc vẫn được khuyến mại hàng chục triệu đồng. Các mẫu xe còn lại như Toyota Veloz Cross, Suzuki XL7 Hybrid hay Honda BR-V cũng có ưu đãi.

Phân khúc MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam từng chứng kiến giai đoạn sôi động với sự tham gia liên tiếp của nhiều mẫu xe mới. Khi đó, Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross cũng nhận về khá nhiều sự quan tâm của cộng đồng.

Hiện, "điểm nóng" MPV giá rẻ đã hạ nhiệt phần nào nhưng các chương trình khuyến mại giá trị lớn dành cho nhóm xe gia đình 7 chỗ vẫn liên tục được hãng triển khai tại Việt Nam.

Đồng loạt ưu đãi "khủng"

Tính đến hết tháng 6, Mitsubishi Xpander vẫn là MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất. Doanh số 8.187 xe từ đầu năm gần như không đủ để đua tranh vị trí dẫn đầu toàn thị trường, nhưng vẫn giúp Xpander duy trì vị thế MPV giá rẻ được người Việt chọn mua nhiều nhất.

Trong tháng 8, mẫu MPV cỡ nhỏ này được ưu đãi theo hình thức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho toàn bộ phiên bản. Khách Việt mua Mitsubishi Xpander trong tháng còn được tặng phiếu nhiên liệu, camera lùi, bảo hiểm vật chất hoặc camera 360 độ tùy phiên bản.

Tổng giá trị ưu đãi quy đổi dành cho Mitsubishi Xpander trong tháng 8 thấp nhất 45 triệu đồng. Phiên bản AT Premium của mẫu xe này được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, kèm thêm phiếu nhiên liệu, bảo hiểm vật chất một năm và camera 360 độ với tổng giá trị ưu đãi 82 triệu đồng.

Biến thể Xpander Cross được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm phiếu nhiên liệu và camera toàn cảnh. Tổng giá trị khuyến mại trong tháng 8 là 75 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander được khuyến mại hàng chục triệu đồng dù đang bán chạy nhất phân khúc. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Tại Việt Nam, Toyota Veloz Cross từng là mẫu xe được kỳ vọng có thể trở thành đối trọng đủ lớn với Mitsubishi Xpander trên thị trường xe gia đình cỡ nhỏ. Dù đã chuyển từ nhập khẩu Indonesia sang lắp ráp trong nước, Toyota Veloz Cross cho đến nay vẫn chưa thể cạnh tranh sòng phẳng với Mitsubishi Xpander.

Trong tháng 8, bộ đôi MPV cỡ nhỏ của Toyota gồm Veloz Cross và Avanza Premio đều được áp dụng ưu đãi hàng chục triệu đồng. Chương trình khuyến mại bao gồm 100% lệ phí trước bạ và một năm bảo hiểm thân vỏ Toyota, tương đương 64,7-69,3 triệu đồng với Avanza Premio và 72,7-75 triệu đồng với Veloz Cross.

Bộ đôi Toyota Veloz Cross và Toyota Avanza Premio cũng nhận ưu đãi lớn trong tháng 8. Ảnh: TMV.

Suzuki XL7 Hybrid hiện là dòng MPV cỡ nhỏ duy nhất có trang bị hệ truyền động lai xăng-điện. Trong tháng 8, khách Việt mua Suzuki XL7 Hybrid đang được hưởng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho các xe mang số VIN 2024, tương đương giá trị khuyến mại 60 triệu đồng.

Đối với Suzuki XL7 Hybrid sản xuất trong năm 2025, hãng xe Nhật Bản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị khuyến mại 30 triệu đồng. Dù doanh số 1.193 xe từ đầu năm là không quá ấn tượng trong phân khúc MPV cỡ nhỏ, Suzuki XL7 Hybrid vẫn lọt top 3 xe lai xăng-điện được khách Việt chọn mua nhiều nhất.

Hai phiên bản Honda BR-V tại Việt Nam được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ kèm một năm bảo hiểm thân vỏ. Với giá niêm yết 629-705 triệu đồng, khoản ưu đãi phí trước bạ dành cho Honda BR-V hiện dao động 31,-35,3 triệu đồng.

Honda BR-V từng có thời gian bán chạy thứ nhì phân khúc MPV cỡ nhỏ. Ảnh: HVN.

Các đại diện Hàn Quốc trong phân khúc như Kia Carens, Hyundai Stargazer cũng có ưu đãi trong tháng 8. Hyundai hỗ trợ tối đa 50% lệ phí trước bạ cho Stargazer, còn Kia Carens hiện có giá khởi điểm 599 triệu đồng.

Sức ép từ loạt đối thủ mới

Một trong những đối thủ mới đáng chú ý của nhóm MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam là MG G50. Mẫu MPV thương hiệu Trung Quốc cung cấp một phiên bản số sàn với giá 559 triệu đồng. Giá bán này giúp MG G50 định vị phân khúc cỡ trung nhưng giá khởi điểm lại rẻ hơn các xe MPV cỡ nhỏ, chẳng hạn Mitsubishi Xpander MT (niêm yết 560 triệu đồng), Suzuki XL7 Hybrid (599 triệu đồng) và Toyota Veloz (638 triệu đồng).

Những mẫu MPV thuần điện như BYD M6 (756 triệu đồng) và VinFast Limo Green (749 triệu đồng) sở hữu giá bán cao hơn nhưng được cho là vẫn đủ sức khiến nhóm MPV cỡ nhỏ tại Việt Nam phải dè chừng.

Lợi thế của MPV thuần điện là chi phí sử dụng. Đây cũng là một trong những yếu tố được nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải quan tâm hàng đầu.

Phân khúc MPV tại Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn xe thuần điện. Ảnh: Phúc Hậu, Sơn Phạm.

Riêng với Limo Green, việc khách hàng được sử dụng miễn phí trạm sạc V-GREEN trở thành ưu thế lớn. Mạng lưới trạm sạc công cộng quy mô lớn cho phép tài xế chủ động hơn khi sạc xe, còn chính sách sạc miễn phí gần như giúp chi phí vận hành giảm về không.

Vẫn chưa rõ khả năng vị thế hàng đầu phân khúc MPV cỡ nhỏ mà Mitsubishi Xpander đang nắm giữ bị ảnh hưởng bởi sự ra mắt của loạt xe mới. Limo Green chỉ mới bắt đầu bàn giao, còn BYD không chia sẻ doanh số M6 tại Việt Nam.

Tuy nhiên, doanh số 8.187 xe mà Mitsubishi Xpander có được sau 6 tháng đầu năm nay vẫn là mức tăng trưởng dương so với 7.773 xe đã đến tay khách Việt trong nửa đầu năm 2024.

Sự thống trị của Mitsubishi Xpander có thể sẽ còn tiếp tục kéo dài, nhất là khi mẫu xe này vẫn được hưởng chương trình ưu đãi hàng chục triệu đồng như đã nêu phía trên.