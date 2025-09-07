Ôtô Nhật Bản áp đảo top xe bền bỉ tại Mỹ, quá nửa là Toyota

Toyota đóng góp 6 mẫu xe trong danh sách ôtô bền bỉ nhất tại Mỹ. Xe Mỹ có 2 đại diện, phần còn lại là ôtô của Lexus và Honda.

Một khảo sát do iSeeCars thực hiện cho thấy ôtô Nhật Bản áp đảo danh sách top 10 ôtô bền bỉ nhất.

Nhóm nghiên cứu của iSeeCars đã tiến hành thu thập thường niên số liệu quãng đường di chuyển của 402 triệu phương tiện giao thông kể từ năm 2013, dựa vào đó dự đoán khả năng một mẫu xe có thể chạm ngưỡng ODO 250.000 dặm, hay khoảng 402.336 km.

Kết quả của iSeeCars cho thấy tại Mỹ, ôtô có trung bình 8,6% khả năng hoàn thành quãng đường 250.000 dặm trước khi không thể hoạt động thêm. Tuy nhiên, nhiều mẫu xe sở hữu tỷ lệ cao hơn con số này, và nhóm đầu gồm đến 6 mẫu xe của thương hiệu Toyota.

Chevrolet Silverado 1500

Mẫu bán tải hạng nặng của Chevrolet có khoảng 18,8% đạt được quãng đường di chuyển 250.000 dặm, đứng thứ 10 trong top xe bền bỉ nhất tại Mỹ theo nghiên cứu của iSeeCars.

Gần đây, General Motors triệu hồi gần 600.000 bán tải và SUV sử dụng động cơ V8 dung tích 6.2L do nguy cơ gặp lỗi. Theo Motor1, bán tải Chevrolet Silverado 1500 nhiều khả năng chiếm tỷ trọng lớn trong số này, do đang là mẫu xe phổ biến thứ hai của General Motors tại xứ cờ hoa.

Tuy nhiên, nghiên cứu của iSeeCars còn bao gồm loạt xe đời cũ và các bản tiền nhiệm. Đây có thể là lý do giúp Chevrolet Silverado 1500 vẫn lọt top 10 xe bền bỉ nhất.

Lexus GX

Mẫu SUV của thương hiệu hạng sang Lexus thuộc tập đoàn Toyota đứng thứ 9 trong danh sách với khoảng 20,7% khả năng đạt được quãng đường 250.000 dặm.

Lexus GX cũng là mẫu xe hạng sang duy nhất trong danh sách 10 xe bền bỉ nhất tại Mỹ, theo nghiên cứu của iSeeCars. Kết quả này giúp Lexus GX được vinh danh là xe sang có tuổi thọ cao nhất, một cách không chính thức.

Lexus GX thế hệ thứ ba cũng từng được chuyên trang Motor1 vinh danh là SUV tốt nhất năm 2024, do là "một mẫu xe đa dụng tuyệt vời, có thể làm được hầu hết mọi việc và đi đến bất kỳ đâu".

Toyota Avalon

Hiện, Toyota không còn sản xuất Avalon nữa, nhiều khả năng do phần lớn số sedan này vẫn còn lăn bánh trên đường. Với khoảng 22% khả năng đạt được quãng đường di chuyển 250.000 dặm, Toyota Avalon có "tỷ lệ bền bỉ" cao gấp 2,5 lần so với mức trung bình trong nghiên cứu của iSeeCars.

Toyota Avalon về cơ bản là một phiên bản cỡ lớn của Toyota Camry, ra mắt để cạnh tranh với Nissan Maxima - mẫu xe cũng đã bị ngừng sản xuất. Vào năm 2019, thế hệ cuối cùng của Toyota Avalon có thêm phiên bản TRD, trang bị động cơ V6 cùng hệ thống treo thể thao và ống xả hầm hố.

Chevrolet Suburban

Tính đến hiện tại, Chevrolet Suburban là mẫu xe có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử ngành ôtô. Ra mắt lần đầu vào năm 1935 với tên gọi Carryall Suburban, mẫu SUV này kết hợp khung gầm xe tải nhỏ với thân xe station wagon - gần như không thay đổi cho đến ngày nay.

Chevrolet Suburban có khoảng 22% khả năng đạt được quãng đường di chuyển 250.000 dặm. Theo Motor1, Chevrolet Suburban đã trở thành lựa chọn phổ biến trong đội xe của các cơ quan Chính phủ, dịch vụ đưa đón sân bay đồng thời là phương tiện giao thông được các gia đình thượng lưu lựa chọn.

Trong nghiên cứu của iSeeCars, GMC Yukon XL và Chevrolet Tahoe - những mẫu SUV khác của General Motors - cũng sở hữu độ bền ấn tượng, lần lượt xếp thứ 11 và 12.

Honda Ridgeline

Bán tải của Honda có 25,8% khả năng đi được 250.000 dặm, đứng thứ 6 trong nghiên cứu của iSeeCars và có "tỷ lệ bền bỉ" cao gấp 3 lần mức trung bình tại Mỹ.

Mẫu bán tải unibody của Honda từng gây ra nhiều tranh cãi, một trong số đó là "Liệu Honda Ridgeline có phải là một bán tải thực thụ hay không".

Honda Ridgeline đã có mặt trên thị trường khoảng 2 thập kỷ, với thế hệ thứ 2 ra mắt từ năm 2016. Mẫu bán tải sử dụng động cơ V6 J-Series của Honda, không turbo, không hybrid và theo Motor1, đây có thể là lý do giúp Honda Ridgeline có độ bền ấn tượng.

Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Hybrid có khoảng 25,9% khả năng đạt được quãng đường di chuyển 250.000 dặm, đứng thứ 5 trong danh sách 10 xe bền nhất tại Mỹ theo nghiên cứu do iSeeCars thực hiện.

Toyota Highlander lần đầu ra mắt vào năm 2000 nhưng bản hybrid chỉ xuất hiện 5 năm sau đó, trở thành một trong những mẫu xe lai xăng-điện đầu tiên ở thị trường ôtô phổ thông xứ cờ hoa.

Nghiên cứu của iSeeCars cũng cho thấy Toyota Highlander bản chạy xăng đứng thứ 17 về độ bền, có khoảng 15,7% khả năng đạt được quãng đường di chuyển 250.000 dặm.

Toyota Tacoma

Theo Motor1, SUV và bán tải khung gầm rời (body-on-frame) của Toyota luôn sở hữu độ bền cao, và Toyota Tacoma là đại diện tiêu biểu. Với khoảng 26,7% khả năng đạt được quãng đường di chuyển 250.000 dặm, mẫu bán tải cỡ trung đứng thứ tư trong nghiên cứu do iSeeCars thực hiện.

Tại Mỹ, Toyota Tacoma sở hữu giá bán dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm và cũng là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản, đứng thứ 9 về doanh số toàn thị trường xứ cờ hoa trong nửa đầu năm.

Toyota 4Runner

Mẫu SUV cỡ trung của Toyota đứng thứ 3 danh sách này nhờ có khoảng 26,8% khả năng đạt được quãng đường di chuyển 250.000 dặm. Toyota 4Runner ra mắt lần đầu vào năm 1984, được xem như phiên bản SUV của bán tải Toyota Hilux đời cũ.

Tương tự Tacoma, Toyota 4Runner bản mới chỉ có tùy chọn động cơ tăng áp 4 xy-lanh, thay vì động cơ V6. Chuyên trang Motor1 không bình luận về sự xuất hiện của Toyota 4Runner trong danh sách này, nhưng đặt ra dấu hỏi về độ bền bỉ lâu dài của thế hệ mới.

Toyota Sequoia

Toyota Sequoia là cái tên đứng thứ 2 danh sách này với khoảng 36,4% khả năng đạt được quãng đường 250.000 dặm, cao hơn 4,2 lần so với mức trung bình chung trong nghiên cứu của iSeeCars tại Mỹ.

Toyota Sequoia không phải là mẫu xe bán chạy của Toyota tại Mỹ, với chỉ 26.097 xe trong năm vừa rồi so với 92.156 xe Toyota 4Runner.

Độ bền của Toyota Sequoia nhiều khả năng ảnh hưởng không nhỏ từ nguồn gốc. Toyota Sequoia được xem là phiên bản SUV của Toyota Tundra - mẫu xe Toyota đứng đầu danh sách bền bỉ trong nghiên cứu do iSeeCars thực hiện.

Toyota Tundra

Với khoảng 36,6% khả năng đạt được quãng đường di chuyển 250.000 dặm, Toyota Tundra là mẫu xe dẫn đầu trong nghiên cứu về độ bền của ôtô tại Mỹ do iSeeCars thực hiện.

Mẫu bán tải cỡ lớn của Toyota trình làng lần đầu vào năm 1999, bước sang thế hệ thứ ba vào năm 2022 với động cơ V6 tăng áp kép dung tích 3.4L, đi kèm tùy chọn động cơ hybrid.

Trong giai đoạn đầu của thế hệ thứ ba, Toyota Tundra từng bị triệu hồi hàng loạt, ảnh hưởng đến khoảng 100.000 xe. Hãng xe Nhật Bản sau đó tuyên bố sẽ thay thế miễn phí các động cơ này trên toàn bộ xe bị ảnh hưởng.