Ôtô ở Hà Nội, TP.HCM sản xuất từ 2017 phải đạt chuẩn Euro 4 từ 2026

Theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ năm 2026, xe sản xuất giai đoạn 2017-2021 phải đạt chuẩn Euro 4 khi lưu thông ở TP.HCM và Hà Nội.

Tại cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải dự vào năm sản xuất của xe.

Cụ thể, ôtô sản xuất trước năm 1999 sẽ áp dụng tiêu chuẩn khí thải Mức 1 (tiêu chuẩn Euro 1), ôtô sản xuất trong giai đoạn 1999-2016 sẽ áp dụng Mức 2 (tiêu chuẩn Euro 2).

Xe sản xuất trong giai đoạn 2017-2021, khi tham gia giao thông sẽ áp dụng mức tiêu chuẩn Euro 3 từ ngày 1/1/2026. Riêng với khu vực Hà Nội và TP.HCM, toàn bộ ôtô sản xuất giai đoạn này áp dụng mức tiêu chuẩn Euro 4.

Xe ô tô sản xuất từ năm 2022 khi tham gia giao thông sẽ áp dụng Euro 4 từ ngày 1/1/2026, áp dụng tiêu chuẩn Euro 5 từ ngày 1/1/2032. Tại Hà Nội và TP.HCM, từ ngày 1/1/2028, mức tiêu chuẩn khí thải được áp dụng là Euro 5.

Từ ngày 1/1/2029, toàn bộ ôtô tham gia giao thông ở Hà Nội, TP.HCM phải đáp ứng từ Euro 2 trở lên.

Theo lộ trình, từ năm 2028, toàn bộ xe sản xuất từ năm 2022 phải đạt chuẩn Euro 5 ở Hà Nội và TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn chia sẻ tại cuộc họp, việc áp dụng Euro 4 đối với nhóm xe sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 tại Hà Nội và TPHCM là vấn đề đáng lưu ý, bởi gần 16% trong số này không đạt chuẩn, chủ yếu là xe tải và xe đầu kéo phục vụ vận tải hàng hóa.

Nếu siết quy chuẩn khí thải đồng loạt trên toàn địa bàn, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến chi phí vận tải và logistics, đặc biệt tại TPHCM nơi có hệ thống cảng và trung tâm luân chuyển hàng hóa lớn.

Đối với thời điểm áp dụng quy chuẩn khí thải Euro 5, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng trước mắt chưa áp dụng trên phạm vi toàn quốc bởi lượng xe được miễn kiểm định lần đầu còn nhiều, chưa đủ cơ sở đánh giá tác động thị trường.

Như vậy nếu theo lộ trình đề xuất, từ đầu năm sau, ôtô sản xuất giai đoạn 2017-2021 tại TP.HCM và Hà Nội bắt buộc đạt chuẩn Euro 4. Về cơ bản, lộ trình này chủ yếu nhắm vào nhóm phương tiện cũ, gần quá hạn và không đạt chuẩn khí thải.

Trước đó vào đầu tháng 8, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cũng từng khẳng định toàn bộ ôtô của các thương hiệu thành viên đang kinh doanh đều đạt Euro 5, có thể lưu thông bình thường ở khu vực áp dụng mức tiêu chuẩn phát thải thấp.