PGĐ công an tỉnh nói về vụ tai nạn 8 năm trước gây dư luận ở Phú Quốc

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết công an đang thẩm định lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra hơn 8 năm trước tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc).

Đại tá Diệp Văn Thế, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, đã có những trao đổi với VietNamNet để làm rõ vụ việc.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 14/5/2017, anh T.Q.H. (SN 1987, ngụ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, Phú Quốc) điều khiển ôtô mang BKS 68A-045.xx đi từ nhà ra trục đường chính của xã (đường bê tông rộng 3m).

Khi cách nhà khoảng 500 m, anh H. xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 68T4-53xx do ông H.T.C. (SN 1977, ngụ cùng địa phương) điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến ông C. tử vong tại chỗ. Nguyên nhân nạn nhân tử vong sốc do đa chấn thương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tài xế H. là con trai ông Trần Văn Minh, là người liên quan trong vụ kiện đất đai với ông Huỳnh Văn Hương (cha ông C.). Vụ tai nạn xảy ra trước 2 ngày dự kiến diễn ra phiên tòa xét xử vụ tranh chấp.

Theo Đại tá Diệp Văn Thế, gia đình anh C. còn băn khoăn về một số tình tiết liên quan đến bằng lái của anh H. cũng như quyết định không khởi tố vụ án.

"Mới đây, tôi đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh xem xét, kiểm tra kỹ hồ sơ vụ tai nạn nói trên", Đại tá Diệp Văn Thế nói.

Lý do không khởi tố vụ án

Thông tin từ Phòng CSĐT Công an tỉnh, khi vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Quốc tiếp nhận, xử lý.

Ngày 28/6/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành vi "vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ".

"Do VKSND cùng cấp không phê chuẩn, yêu cầu Cơ quan CSĐT cung cấp thêm tài liệu nên từ đó không ban hành các quyết định trên", lãnh đạo Phòng CSĐT Công an tỉnh thông tin.

Ngày 10/8/2017, Cơ quan CSĐT huyện trưng cầu giám định dấu viết, phương tiện. Đến ngày 24/8/2017, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM có kết luận giám định số 2802/C54B.

Theo kết luận trên, xe máy BKS 68T4-53xx chuyển động từ đường chính đi khu dân cư bị giới hạn tầm nhìn khi qua khúc cua phải đã đi sang phần đường bên trái, va chạm với phía trước đầu ôtô BKS 68A-045.xx lưu thông theo chiều ngược lại.

"Trước khi xảy ra va chạm, ôtô đã phanh nên một phần động năng của ôtô đã triệt tiêu bởi ma sát với mặt đường, một phần được tích lũy bởi công nén các hệ thống trên xe, chủ yếu ở hệ thống giảm xóc và bánh xe.

Phần công này được chuyển hóa nhanh và mạnh khi xe ở điểm dừng cuối quá trình phanh thành sức bật của các hệ thống mà chủ yếu là hệ thống giảm xóc và bánh xe. Va chạm tại thời điểm này là va chạm rất nhanh và mạnh dẫn đến hất ngược cả nạn nhân và xe máy về phía trước ôtô”, nội dung kết luận nêu.

Phòng CSĐT công an tỉnh cung cấp thêm, đoạn đường này không cấm ôtô, anh H. đi đúng phần đường, tốc độ.

Ông C. "thiếu quan sát", "có nồng độ cồn" (nhưng chưa xác định rõ nồng độ bao nhiêu - PV), không có bằng lái, không có giấy tờ xe.

"Ban đầu, cơ quan CSĐT xác định lỗi sai thuộc về anh H. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại, anh H. không có lỗi, mà lỗi thuộc về ông C. Từ đó ra thông báo không khởi tố vụ án", Đại tá Diệp Văn Thế nói.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, anh H. cung cấp cho cơ quan chức năng giấy phép lái xe do Sở GTVT TP.HCM cấp. Liên hệ xác minh, Sở này trả lời không cấp bằng lái nói trên.

"Bằng lái này là bằng giả. Nhưng bằng lái này ai làm giả? Nếu xử lý tổ chức làm giả và người sử dụng bằng giả là một hành vi khác. Hành vi này chưa xử lý vì chưa làm rõ được tổ chức làm giả bằng lái", Đại tá Diệp Văn Thế thông tin.

Hiện hành vi trên tiếp tục giao lại cho phòng CSĐT công an tỉnh xử lý.

Trước đó, ngày 16/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Kiên Giang cho biết công an đang thẩm định lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra hơn 8 năm trước tại ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc (nay là TP Phú Quốc).

"Do có đơn thư khiếu nại nên chúng tôi thẩm định lại hồ sơ để báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng các cơ quan có liên quan chứ không phải xem xét lại vụ án. Hồ sơ này các cấp đã giải quyết đúng thẩm quyền", lãnh đạo phòng CSĐT thông tin.

Theo đơn khởi kiện ngày 1/11/2004, ông Trần Văn Minh (cha anh H.) cho rằng bị gia đình ông Huỳnh Văn Hương (cha ông C.) lấn chiếm hơn 10.000 m2 đất giáp ranh thuộc ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Từ đó, ông Minh yêu cầu tòa buộc bị đơn trả lại toàn bộ diện tích trên.

Phía ông Hương cho rằng phần đất thừa so với giấy tờ là do gia đình khai khẩn.

Khi vụ án quay lại từ đầu vào lần thứ 3 thì TAND huyện Phú Quốc lên lịch xét xử ngày 16/5. Tuy nhiên, ngày 14/5, con trai nguyên đơn là anh T.Q.H. lái ôtô va chạm với con của bị đơn khiến ông C. tử vong.

“Vụ tranh chấp đất đai kéo dài trong nhiều năm, kết quả gia đình tôi thua kiện, hiện trong quá trình thi hành án”, bà Chung nói.