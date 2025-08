Phá các tụ điểm đánh bạc trong ngày đầu cao điểm tấn công tội phạm

Lực lượng công an Đồng Tháp phá nhiều tụ điểm cờ bạc, đảm bảo an ninh trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ 1/8-15/9.

Chiều 3/8, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin ngay trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng, lực lượng công an Đồng Tháp đã triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc.

Cụ thể, vào lúc 15h30 ngày 1/8, tại ấp Bình An, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Tổ công tác số 7 Công an tỉnh và Công an xã Lấp Vò bắt quả tang một vụ đánh bạc (đánh bài binh 6 lá) với 19 đối tượng tham gia.

Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ gần 75 triệu đồng, 12 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng tham gia đánh bạc tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát.

Qua làm việc bước đầu, Ngô Văn Đoàn (sinh năm 1987) ngụ ấp An Mỹ, xã Hội An, tỉnh An Giang, khai nhận đứng ra tổ chức đánh bạc, thu mỗi ván 50.000 đồng. Sau đó, Đoàn sẽ trả cho chủ nhà là bà Trương Thị Lệ 200.000 đồng cho một ngày thuê nhà để tổ chức đánh bạc.

Cùng ngày 1/8, trên địa bàn phường Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp), Công an phường Mỹ Ngãi phát hiện, triệt xóa 1 điểm đá gà với 6 đối tượng tham gia, tạm giữ gần 32 triệu đồng, 2 con gà, 5 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Các vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý.

Tại Đồng Tháp, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai thực hiện từ ngày 1/8-15/9. Theo đó, công an các đơn vị cấp tỉnh, công an cấp xã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, nắm tình hình, quản lý tuyến, địa bàn, đối tượng, tăng cường phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Lực lượng công an triệt xóa điểm đá gà tại phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN phát.

Tỉnh phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với thời gian liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm phấn đấu đạt trên 80%.

Lực lượng công an tập trung trấn áp tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đẩy mạnh triệt xóa các tụ điểm cờ bạc tại những địa bàn giáp ranh.

Cùng với đó, đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy; chú trọng quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đối tượng sau cai nghiện; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn, kịp thời phát hiện, bắt giữ những đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy.

Các lực lượng còn tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về kinh tế, tài nguyên, môi trường; tiếp tục ứng dụng hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước, căn cước công dân, Đề án 06 của Chính phủ phục vụ quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải, tụ tập đua xe trái phép... cũng được triển khai thực hiện quyết liệt, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ".