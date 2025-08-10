Phá chuyên án ma túy HCM 725

Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã khởi tố hình sự vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng và khởi tố hình sự vụ tàng trữ trái phép chất ma túy đối với 1 đối tượng trong chuyên án HCM 725 và tiến hành bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý vụ án.

Ngày 10/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số HCM 725, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá và dạng khay có trọng lượng khoảng 10,2 gam, hai điện thoại di động và 1 xe máy.

Đối tượng Nguyễn Bá Quang.

Theo đó, thực hiện kế hoạch chuyên án HCM 725, sau thời gian theo dõi, mật phục, vào lúc 16 giờ ngày 29/7, tại khu vực trước nhà số 14/19/1/5 (đường Vi Ba, tổ 2, khu phố 29, phường Vũng Tàu, TPHCM), Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM phối hợp với Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồn Biên phòng Bến Đá và Công an phường Vũng Tàu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Thạch Sang (33 tuổi, trú tại xã Long Điền, TPHCM) đang thực hiện hành vi mua trái phép 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Số ma túy này được Sang mua của đối tượng Nguyễn Bá Quang (33 tuổi, trú tại số 14/19/1/5 đường Vi Ba, phường Vũng Tàu, TPHCM) với số tiền 1 triệu đồng, có trọng lượng khoảng 3 gam. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng ở của đối tượng này, lực lượng đánh án thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá trên nền nhà vệ sinh, có trọng lượng khoảng 5 gam. Quang khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá của mình.

Đối tượng Thạch Trần Sang.

Tại phòng ở của Quang, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm đối tượng Lê Xuân Hữu (52 tuổi), là người thuê trọ cùng nhà với Quang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay có tổng trọng lượng 2,2 gam.

Từ lời khai của Nguyễn Bá Quang, ngày 30/7, ban chuyên án tiếp tục điều tra mở rộng và tiến hành truy xét, mời đối tượng Trịnh Hải Long (33 tuổi, trú tại phòng 706, căn hộ Việt Hùng ở số 160/7/9 Hoàng Hoa Thám, phường Vũng Tàu, TP.HCM) về Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc.

Đối tượng Lê Xuân Hữu.

Qua đấu tranh, Long thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 31/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã ra lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Long.

Hiện, Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã khởi tố hình sự vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 3 đối tượng là Nguyễn Bá Quang, Trần Thạch Sang, Trịnh Hải Long và khởi tố hình sự vụ tàng trữ trái phép chất ma túy đối với đối tượng Lê Xuân Hữu trong chuyên án HCM 725 và tiến hành bàn giao cho Công an TP.HCM tiếp tục thụ lý điều tra vụ án theo quy định.