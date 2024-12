Phá đường dây đánh bạc 150 tỷ đồng có nhiều phụ nữ tham gia

Quá trình điều hành hoạt động đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, sẵn sàng tiêu hủy các tài liệu ngay sau khi hoàn thành giao dịch.

Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết đơn vị này phá thành công đường dây đánh bạc "khủng" dưới hình thức ghi số lô, đề. Bước đầu, công an chứng minh số tiền các đối tượng giao dịch từ tháng 1/2024 đến thời điểm bị bắt giữ khoảng 150 tỷ đồng .

Công an bắt giữ 23 đối tượng liên quan, trong đó có nhiều phụ nữ tham gia đường dây đánh bạc này.

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện trên địa bàn có đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề với lượng giao dịch hàng ngày rất lớn. Qua điều tra cho thấy, đây là đường dây đánh bạc có tổ chức, hoạt động kín kẽ. Đối tượng cầm đầu đường dây hình thành hệ thống “chân rết” trong và ngoài địa bàn thị xã, trong đó có cả đối tượng ngoại tỉnh tham gia.

Sau thời gian điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai đồng loạt triển khai 17 tổ công tác đến bắt giữ 23 đối tượng có liên quan, trong đó có 3 đối tượng cầm đầu gồm: Phạm Thị Xuân (SN 1975, trú tại xã Quỳnh Vinh); Hồ Sỹ Dũng (SN 1989, trú tại phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai) và Nguyễn Văn Biển (SN 1973, trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).

Công an làm việc với đối tượng Phạm Thị Xuân cầm đầu đường dây.

Quá trình phá án, công an thu giữ 32 điện thoại di động, nhiều sổ sách ghi số lô, đề và 200 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, công an đã làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc trong 1 ngày dao động từ 600 triệu đến 1 tỷ đồng . Tổng số tiền giao dịch từ tháng 1/2024 đến thời điểm bị bắt giữ là khoảng 150 tỷ đồng . Điều đáng nói, quá trình hoạt động đường dây, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn rất tinh vi và sẵn sàng tiêu hủy các tài liệu ngay sau khi hoàn thành giao dịch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hoàng Mai tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, bắt giữ các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.