Phá đường dây kinh doanh 'khí cười' quy mô 50 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Qua điều tra, công an TP Đà Nẵng đã phát hiện tổng số tiền các đối tượng giao dịch trong tài khoản dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng.

Ngày 13/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 10 đối tượng trên về hành vi “Buôn bán hàng cấm”. Đồng thời, tiếp tục đấu tranh, truy xét các đối tượng cung cấp khí cười tại địa bàn TP Hà Nội, để xử theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an. Ảnh: CA.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Đà Nẵng đã xác lập và đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm khí cười trên địa bàn.

Vào chiều 7/9, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã triển khai đồng loạt nhiều mũi công tác, bắt quả tang 3 đối tượng Hoàng Anh Tấn (trú tổ 79, phường An Khê, TP Đà Nẵng), Trần Linh Tâm và Lê Văn Viết Long (cùng trú phường An Hải, TP Đà Nẵng) tại địa điểm bãi xe ngã ba đường Hà Chương – Hà Bổng (phường An Hải, TP Đà Nẵng) đang thực hiện hành vi giao nhận trái phép hàng cấm là khí cười với số lượng lớn.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận số hàng trên được Ngô Đặng Quang Dũng (23 tuổi, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là đối tượng chính trong chuyên án thuê vận chuyển từ Cây xăng dầu số 21 đường tránh Nam Hải Vân về bãi xe trên.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CA.

Điều tra mở rộng, lực lượng Cảnh sát Kinh tế bắt giữ Ngô Đặng Quang Dũng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường An Hải cùng đồng bọn là Võ Văn Hiếu (45 tuổi, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng), Trần Thị Trang (21 tuổi, trú 21 Nại Hiên Đông 7) và nhiều đối tượng khác giữ vai trò tổ chức, thuê người vận chuyển và trực tiếp buôn bán khí cười trong đường dây trên.

Đặc biệt, có đối tượng khai nhận đã cung cấp hàng cho quán Bar “Hair of the Dog” tại số 6 đường Trần Quốc Toản, qua đó thu giữ thêm 208 bình khí cười. Đồng thời, công an làm rõ hành vi đặt hàng khí cười của các nhân viên tại đây gồm Lê Tuấn Dương (29 tuổi) và Đặng Chí Trung (32 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Kết quả điều tra xác minh đến nay đã tạm giữ tang vật, phương tiện gồm 734 bình khí nghi vấn là khí cười (N20) trị giá trên 1 tỷ đồng ; 8 xe ôtô, 2 xe mô tô, 14 điện thoại động.

Ngoài ra, quá trình xác minh tài khoản của các đối tượng phát hiện tổng số tiền phát sinh giao dịch trong tài khoản dùng để buôn bán khí cười từ đầu năm 2025 đến nay khoảng 50 tỷ đồng .

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.