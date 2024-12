Phá đường dây lừa đảo tinh vi, chiếm đoạt tiền tỷ trong vài tháng

Công an huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) phối hợp điều tra nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trúng thưởng tivi, xe máy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Ninh Giang có thông tin về việc ông V.D.H (trú tại huyện Ninh Giang) bị lừa đảo, chiếm đoạt một số tiền lớn.

Qua làm việc với ông H, các trinh sát xác định trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 5/2023, ông H đã bị một số đối tượng lừa đảo gọi điện thông báo trúng thưởng tivi, xe máy…, sau đó lừa nạn nhân mua các sản phẩm có giá trị cao hơn so với giá thị trường làm thủ tục quay thưởng, nhận giải thưởng. Với thủ đoạn trên, nạn nhân H đã chuyển cho các đối tượng 124 triệu đồng.

Các đối tượng trong vụ án.

Sau nhiều ngày trinh sát, lực lượng CAH Ninh Giang đã dựng lên nhóm lừa đảo trên không gian mạng, trong đó các đối tượng chủ mưu và có vai trò tích cực gồm Phan Thị Hợi (SN 1995, HKTT: thôn Nam Thành, Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Hồ Thị Mộng Thúy (SN 1989, HKTT: Tân An, Càng Long, Trà Vinh); Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2001, trú tại Trảng Bom, Đồng Nai), và Triệu Thục Nghi (SN 1992, trú ở TP.HCM).

Xét thấy thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo rất tinh vi, hoạt động tội phạm có tổ chức, có tính chất phức tạp, chuyên nghiệp, trên không gian mạng, sử dụng công nghệ cao, Công an huyện Ninh Giang đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đề nghị phối hợp với các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh tổ chức đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng, qua đó làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 4 đối tượng gồm Phan Thị Hợi, Hồ Thị Mộng Thúy, Nguyễn Tuấn Kiệt, Triệu Thục Nghi và di lý các đối tượng về Công an huyện Ninh Giang để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

CQĐT xác định đối tượng chủ mưu sử dụng căn cước công dân của người khác để thành lập công ty. Sau đó, thuê các địa điểm tại các quận Bình Tân, quận 7, TP.HCM để làm văn phòng và kho hợp đồng với các nhà mạng để thuê số điện thoại cố định. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng còn có thủ đoạn tinh vi là thuê đơn vị vận chuyển và ghi tên giả trên bưu phẩm gửi đi, nhằm che giấu tung tích.

Các đối tượng còn viết kịch bản lừa đảo có thể lên tới 20-30 lời thoại (1 lời thoại tương ứng cho mỗi lần lừa đảo cho 1 bị hại); phân công cấp bậc nhân viên thử việc, sơ cấp, trung cấp, cao cấp để lừa bị hại (với 1 bị hại thì lần lừa thứ nhất do nhân viên thử việc, sơ cấp; lần 2 và 3 là trung cấp; từ lần thứ 4 trở đi phải là nhân viên cao cấp thực hiện việc lừa đảo).

Nội dung lời thoại là thông báo khách hàng may mắn trúng thưởng tivi, xe SH, đưa ra nhiều lý do như hàng đang kẹt ở nước ngoài, phải bồi dưỡng Công an, bưu điện... để chuyển phần thưởng về cho bị hại. Bị hại phải mua hàng với giá trị gấp nhiều lần để làm thủ tục quay thưởng, làm hồ sơ dự thưởng, nhận phần thưởng.

Theo thống kê, nhóm đối tượng đã lừa đảo rất nhiều bị hại tại nhiều địa phương khác nhau trong cả nước, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng .

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Hợi, Thuý, Kiệt, Nghi về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra mở rộng.