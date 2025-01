Phá đường dây vận chuyển ma túy từ Tây Ninh xuống Bình Thuận tiêu thụ

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Bình Thuận phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh phát hiện trên ôtô biển kiểm soát 70A-53.455 có 2 gói nylon chứa khoảng 2 kg ma túy.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận thông tin phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 2 kg ma túy từ Tây Ninh đến TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để tiêu thụ.

Theo đó, vào lúc 2h10 ngày 13/1, tại km 1708 + 100 đường Trường Chinh (thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm ma túy số 3 Cảnh sát biển Việt Nam, Đội Cảnh sát giao thông số 2 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận và Công an xã Tiến Lợi tiến hành dừng ôtô biển kiểm soát 70A-53.455 để kiểm tra.

Đối tượng Nguyễn Hồng Huệ và Lê Hoàng Hải lúc bị bắt.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 đối tượng gồm tài xế Nguyễn Hồng Huệ (43 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh) chở theo Lê Hoàng Hải (21 tuổi, trú tỉnh Tây Ninh). Qua khám xét, tổ công tác thu giữ trên ôtô có 2 gói nylon chứa khoảng 2 kg ma túy.

Bước đầu, cả 2 khai nhận được một người đàn ông sống ở Tây Ninh thuê để vận chuyển số ma túy trên từ Tây Ninh đến TP Phan Thiết giao cho một thanh niên tên Tèo với số tiền công là 5 triệu đồng.

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Hồng Huệ và Lê Hoàng Hải về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời lập các biên bản, thu giữ tang vật và đưa cả 2 đối tượng về trụ sở công an để làm việc.

Nhận định cần "đánh mạnh nguồn cung, giảm thiểu nguồn cầu", đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, tiếp tục chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, nhanh chóng truy bắt các đối tượng có liên quan góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.