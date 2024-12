Phá két sắt lấy tiền, vàng, mua ôtô đưa bạn gái đi chơi

Thực hiện xong phi vụ trộm cắp, Hiếu đi mua một áo phông, ba lô, iPhone 15 Pro Max và ôtô Hyundai Santafe với giá 855 triệu đồng, rồi lái xe về Thái Nguyên đưa bạn gái ở huyện Đại Từ đi chơi.

Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ án bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm tiền, vàng trong két sắt trị giá hơn một tỷ đồng.

Trước đó, khoảng 7h ngày 9/10, Cao Trung Hiếu (SN 2004, trú tại xóm Quang Minh, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) bắt xe từ nhà đến khu vực Hồ Núi Cốc (thuộc xã Tân Thái, huyện Đại Từ) để tìm nhà nào sở hở thì đột nhập trộm cắp tài sản.

Khi đi đến địa phận xóm Bãi Bằng, xã Tân Thái, Hiếu phát hiện nhà bà P. (SN 1969) không có người ở nhà, xung quanh không có người qua lại, cổng thì khóa, nên đã đi vòng theo lối sau, trèo bờ tường vào nhà. Khi đi qua bụi chuối, Hiếu để túi nylon màu đỏ đựng quần áo ở đó.

Đối tượng Cao Trung Hiếu.

Vào sân nhà cửa chính đã khóa, nhưng thấy một chùm chìa khóa treo ở gần bếp, Hiếu thử lấy chìa khóa mở cửa thì mở được. Đối tượng cạy tủ gỗ ở phòng khách và mở tủ gỗ trong phòng ngủ nhưng không tìm được tài sản gì. Khi tiếp tục đi sang phòng bên cạnh, Hiếu tia thấy két sắt đặt cạnh giường. Lục lọi tiếp thì thấy chìa khóa két sắt nhưng không mở được két, đối tượng kết hợp dùng dao tông phá khóa, phát hiện bên trong có nhiều cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng cùng một hộp đỏ cất 1 nhẫn vàng tròn 1 chỉ; 1 nhẫn vàng tròn 0,5 chỉ; 1 nhẫn vàng mặt vuông 2,5 chỉ và 1 sợi dây chuyền vàng 3 chỉ.

Hiếu đút hộp đỏ đựng vàng vào túi quần rồi cầm tiền ra cất trong túi nylon để bụi chuối, nhưng do tiền nhiều không cầm hết được, nên đối tượng đã để lại 2 tập tiền mệnh giá 100.000 đồng và 1 tập tiền mệnh giá 200.000 đồng (khoảng 200 triệu đồng). Trên đường đi, đối tượng đi nhờ xe máy một người đàn ông ra ngã ba đường, sau đó lên xe tiện chuyến đến ngã tư Gia Sàng, TP Thái Nguyên.

Đối tượng dùng tiền trộm cắp được mua áo phông và ba lô hết hơn một triệu đồng, bắt taxi đến cửa hàng điện thoại gần đường tròn Đồng Quang mua ĐTDĐ iPhone 15 Pro Max cùng củ sạc, kính cường lực và gói bảo hành với giá gần 31 triệu đồng, sau đó Hiếu đặt xe Limosine xuống cửa hàng bán ôtô trên đường Phạm Văn Đồng (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) mua ôtô Hyundai Santafe với giá 855 triệu đồng. Đối tượng lái xe về Thái Nguyên đưa bạn gái ở huyện Đại Từ đi chơi.

Két sắt bị đối tượng phá khoá trộm tiền, vàng.

Đến khoảng 9h ngày 10/10, Hiếu đưa bạn gái đi làm tóc rồi ra ngân hàng nộp 23 triệu đồng vào số tài khoản của mình, đồng thời đi bán 3 nhẫn vàng được hơn 32 triệu đồng, rồi đón người yêu đi ăn và chuyển khoản cho người yêu 1,4 triệu đồng.

Ngày 11/10, đối tượng đi ôtô về nhà để khám nghĩa vụ quân sự, thì bị cơ quan Công an triệu tập làm việc. Biết không thể che giấu được hành vi phạm tội của mình, Hiếu đã khai nhận toàn bộ sự việc với cơ quan Công an và tự nguyện giao nộp ôtô, điện thoại iPhone, dây chuyền vàng và những đồ vật liên quan.

Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can đối với Cao Trung Hiếu về hành vi trộm cắp tài sản. Ngoài việc mua bán vàng và các tài sản nêu trên, đối tượng còn nộp 50 triệu đồng vào tài khoản để thực hiện hành vi đánh bạc. Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ để khởi tố đối tượng về hành vi này.

Được biết, năm 2022 Cao Trung Hiếu từng có 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Đại Từ xử phạt 6 tháng tù, cho hưởng án treo, thử thách 12 tháng. Đối tượng có bố mẹ đi làm ăn xa, hiện ở với ông nội, không học hành, nghề nghiệp gì.

Trong vụ án này, nhà bà P. ở đoạn đường dân cư thưa thớt, khi vụ việc xảy ra ít người qua lại, các tuyến đường không có camera an ninh... Thêm vào đó, việc đối tượng lấy chìa khóa mở được cửa chính và quá trình trộm bỏ lại một ít tiền mặt, khiến chủ nhà ban đầu nhận định thủ phạm gây ra vụ việc là người quen.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành truy xét diện rộng, các điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên đã buộc Hiếu phải thừa nhận mọi hành vi của mình. Đối tượng đột nhập ngẫu nhiên, không có quan hệ với chủ nhà và ở cách đó hơn 20 km...